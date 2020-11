La Junta presenta unos Presupuestos para 2021 con un fondo Covid de 450 millones

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, y el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, han presentado el anteproyecto de Presupuestos de Andalucía para el 2021, en el que el gobierno andaluz incluye un fondo Covid de 450 millones de euros. Los representantes políticos han definido estos presupuestos con términos como “rigurosos” o “Equilibrados”, pues admiten que la pandemia va a continuar generando incertidumbre. Velasco espera que Andalucía pueda crecer en 2021, mientras que Bravo Baena ha hecho hincapié en el “blindaje social” que deben suponer las cifras presentadas. El popular Bravo ha aclarado que las negociaciones con VOX seguirán hacia adelante, aunque ha asegurado que le parece normal que la formación verde apriete las tuercas en la mesa de negociación. El proyecto de ley del Presupuesto de Andalucía para 2021 recoge una cifra global de gasto de 40.188 millones de euros

Rogelio Velasco ha iniciado su comparecencia señalando la previsión de que la caída real del PIB andaluz en 2020 terminará siendo del 11,4%, aunque su esperanza está en que el 2021 se salde con un crecimiento real del 7% y la creación de 164.000 empleos, 80.000 de ellos a través del déficit permitido por la Hacienda Pública, que será del 2,2%. “Tenemos mayor margen de endeudamiento, pero esto no significa que vayamos a malgastar”, ha afirmado Velasco. El consejero ha defendido que la deuda pública de la comunidad es menor en comparación a otras tanto en términos de PIB como de renta Per cápita, donde la diferencia viaja desde los 4.186 euros por persona hasta los 6.459 de media entre todas las comunidades de España.

“A final de 2021 el volumen de ocupados será de alrededor 3.160.000 personas”, ha manifestado Rogelio Velasco, que ha agregado que “estamos dando lo mejor de nosotros mismos para salir de esta crisis lo antes posible y fortalecidos”. El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades se ha mostrado seguro de que la empresa Abengoa “no van a tomar la decisión de cambiar la sede social a otra comunidad autónoma”, al tiempo que ha declarado que el gobierno andaluz sigue buscando fórmulas “que permitan su supervivencia”.

Juan Bravo, por su parte, no se ha cansado de hacer referencias a que estos presupuestos deben ser un blindaje social para la educación, la sanidad, las políticas sociales y el empleo”. El consejero de Hacienda y Financiación Europea ha expresado que los números presentados son realistas y están hechos para generar “certidumbre”. “Son unos presupuestos ajustados al máximo”, ha indicado. El popular ha anunciado que dentro de los presupuestos hay incluido un fondo Covid de 450 millones de euros como “una reserva para lo que la Junta de Andalucía decida”. Bravo ha señalado la batalla contra la pandemia y “sentar las bases de la recuperación” como los dos ejes del anteproyecto de presupuestos, que alcanzan una cifra global de 40.188 millones de euros, un 3,7% más respecto a 2020. El consejero de Hacienda ha dejado claro que Andalucía no cuenta de momento con ciertas ayudas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Unión Europea hasta que no estén aprobadas, mientras que en el reparto de deuda, donde el gobierno nacional asumirá el 1,1%, se ha hecho la previsión más baja posible con 1.700 millones, que podrían llegar a ser 2.400.

El gasto previsto inicialmente para la sanidad en 2021 es de 11.566,6 millones de euros, aunque esto podrá variar según la evolución de la pandemia. La dependencia, calificada por Bravo como una “prioridad para el Gobierno andaluz”, tendrá un presupuesto de 1.609 millones. Educación cuenta para el presente curso 2020-2021 con 8.322,1 millones, donde Bravo ha querido destacar el refuerzo del personal docente para llegar a los 109.000 profesionales dentro de las aulas. El consejero ha asegurado que la Junta mantiene la bajada de impuestos prevista para 2021.

Bravo ha manifestado que le “preocuparía que Vox no apretase” en las negociaciones por los presupuestos, y ha elogiado a todas las fuerzas políticas del parlamento andaluz por no haber filtrado los números facilitados por el gobierno de forma previa. “Nuestro esfuerzo irá orientado a convencerlos. Estamos abiertos a la negociación con Vox y con el resto de las formaciones políticas, y en esa línea vamos a continuar” ha expresado.

Economía y cultura, únicas que decrecen

Las partidas de gasto de cada Consejería se sitúa en Presidencia, Administración Pública e Interior en 557,7 millones de euros, sube un 13,3%; Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, 828 millones, crece un 0,9%; Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 1.247,4 millones, sube un 6,5%; Hacienda y Financiación Europea, 371,9 millones, aumenta un 19,7%; Educación y Deporte, 7.397,3 millones, un 7,5% más; Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 1.960,9 millones, un 8,4% más; Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, 2.098,8 millones, retrocede un 0,3%; Salud y Familias, 11.772,4 millones, crece un 6,4%; Igualdad, Política Social y Conciliación, 2.238,8 millones, sube un 3,6%; Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 1.167,1 millones, sube un 3,4%; y Cultura y Patrimonio Histórico, 221,5 millones, retrocede un 1,4%.

La inversión en agricultura roza los 1.000 millones

En el apartado inversor, dotado con 3.991,4 millones, sobresalen la inversión en políticas agrícolas, según la información suministrada por la Consejería de Hacienda, que ascenderá a 956,7 millones, seguida de las inversiones hidráulicas y de transporte, con 670,7 millones; y del gasto de capital en Educación, 627,6 millones. Tras las tres consejerías más inversoras figuran los 473,1 millones de euros para políticas de dinamización económica e industrial; los 350,1 millones para investigación, desarrollo e innovación (i+D+I); los 177,3 millones en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio; los 172,6 millones en sanidad; y los 154,1 millones en empleo.