La Junta, obligada por ley a declarar Zona de Gran Afluencia Turística todo el municipio de Granada

El delegado territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada, Javier Martín, ha subrayado que la Junta de Andalucía está obligada por ley a declarar al menos una Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en todo el término municipal de Granada, y no entiende el argumento del Ayuntamiento de la capital que sostiene que deben excluirse espacios urbanos de gran afluencia turística y un elevado número de plazas de alojamiento.

Los municipios o parte de ellos son declarados como ZGAT a efectos de libertad horaria comercial, para todo el año o determinados ámbitos temporales, cuando se da una serie de condicionantes que establece la Ley Básica Estatal, que recoge que los establecimientos comerciales de más de 300 metros cuadrados (pues los establecimientos comerciales individuales de menos de 300 metros tienen plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público durante todo el año) que estén radicados en una zona que se declare de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, tendrán plena libertad para determina los días y horarios de apertura al público, en los periodos del año aprobados.

La Junta de Andalucía, y en concreto la Consejería de Empleo, tiene las competencias autonómicas para declarar mediante resolución firmada por la Secretaría General de Empresas y Trabajo Autónomo la o las ZGAT de un municipio, si bien, se ha de iniciar el proceso partiendo de una solicitud por parte del Ayuntamiento.

La misma ley estatal recoge que, en los municipios con más de 100.000 habitantes que hayan registrado más de 600.000 pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el año inmediato anterior más de 400.000 pasajeros, se declarará, al menos, una zona de gran afluencia turística.

La Delegación de Empleo considera que la propuesta del Ayuntamiento de Granada de limitar como única ZGAT el perímetro de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco (Alhambra, Generalife y Albaicín), no está suficientemente justificada. Sin embargo, sí se ha tenido en cuenta la propuesta municipal de liberalizar los horarios comerciales del término municipal completo de Granada durante los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre, con una vigencia indefinida mientras se mantengan las circunstancias que motivaron la declaración.

El pasado 21 de octubre, se notificó al Ayuntamiento de Granada, que en relación con su solicitud de declaración de zona de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, se había comprobado que la documentación aportada no era suficiente, necesitando subsanar algunos puntos: justificar el número y plazas de alojamiento turísticos existentes y una comparativa del porcentaje que se encuentra en la zona a declarar; número, ubicación y porcentajes por zonas de los BIC y museos existentes; ubicación y número de establecimientos comerciales menores y mayores de 300 metros cuadrados, centros comerciales y grandes superficies minoristas de la zona a declarar, colindantes y resto del municipio; cualquier otro dato objetivo que justifique la declaración de la zona de Patrimonio de la Unesco y justifique la exclusión de otras zonas y del resto de la ciudad, entre otras consideraciones.

El pasado 16 de noviembre, Empleo informa favorablemente de la declaración de ZGAT al Ayuntamiento de la capital para el término municipal completo. En el mismo escrito, concluye, que tras los datos aportados por el propio consistorio, se recoge que con respecto al número de alojamientos turísticos existentes en la totalidad del municipio de Granada y una comparativa del porcentaje que se encuentra en la zona a declarar, se comprueba que de los 205 hoteles, 52 se hallan en la zona a declarar, suponiendo un 25,37% de porcentaje. Con respecto a los 101 alojamientos turísticos, 46 se encuentran en el núcleo urbano a declarar ZGAT resultando un porcentaje del 45,54%. En total, algo más del 32% de establecimientos se encuentran en la zona solicitada y el 67,97% en zonas que se excluyen de municipio.

Al analizar el número de plazas de alojamiento, el porcentaje disminuye en relación con lo anterior, un 13,67% en el límite establecido con respecto al municipio completo en hoteles y algo más de un 32 en el caso de los alojamientos turísticos. En total, solamente el 17,21% de plazas de alojamiento se encuentran en el perímetro solicitado por el Ayuntamiento y el 82,79% en zonas que se excluyen por el municipio.

Los bienes inmuebles BIC del municipio completo son 212, de los que 37 se encuentran en la zona solicitada, suponiendo un porcentaje del 30,57%, y un 69,43% en zonas excluidas.

Los museos totales del municipio son 25, de los que 15 se encuentran en la zona Patrimonio Mundial. Este dato supone un 60%, excluyéndose el 40%.

“Esos datos confirman sobradamente que no hay justificación para excluir otras zonas, fuera del Patrimonio de la Unesco, y por tanto la comunidad autónoma se ve obligada a declarar el municipio entero como ZGAT”, ha incidido Martín.

Sentencia del Supremo

Una sentencia del Tribunal Supremo referida a la ZGAT de Cádiz falla que debe quedar perfectamente justificado y acreditado las zonas que se excluyen por no ser turísticas -al no tener alta concentración de alojamientos, museos e inmuebles BIC-, y si no se acredita la comunidad autónoma está obligada a declarar ZGAT, a efectos de horarios comerciales, la totalidad del municipio.

El delegado de Empleo ha hecho hincapié en que la ley está para cumplirla y ha manifestado que desde la Junta “seguiremos trabajando de la mano del sector comercial, atendiendo a sus demandas y mediando en lo posible para que estas actuaciones repercutan favorablemente en el consumo y, por tanto, en beneficio de las empresas y autónomos, contribuyendo así a su desarrollo económico y a la creación de empleo”.

Además, lamenta cualquier intento de “manipular a la opinión pública, responsabilizando a la Junta de actuaciones que van en contra de los intereses del sector comercial, pues lo que hacemos es aplicar una ley de ámbito estatal, apoyando a los ayuntamientos para que pueda restringirse la libertad horaria a los meses que objetivamente hay más afluencia turística”.