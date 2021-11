La Junta anuncia la constitución del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado la próxima constitución del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano gracias al Decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno para su creación y regulación, como se ve en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital. Asimismo, ha informado que en los presupuestos elaborados para el próximo ejercicio 2022, el Centro Sociocultural Gitano Andaluz de la capital granadina contará con una ampliación de su presupuesto en 35.000 euros.

"El Consejo Andaluz del Pueblo Gitano era una asignatura pendiente históricamente de la Junta de Andalucía con la comunidad gitana andaluza. Ahora lo ponemos en marcha por su importancia como órgano de interlocución entre las entidades que conforman el tejido asociativo gitano y las Administraciones públicas para el asesoramiento, intercambio de experiencias y buenas prácticas de las políticas desarrolladas a favor de la comunidad gitana", ha señalado Ruiz.

En este sentido, ha resaltado la labor que realizan "las entidades que trabajan por los gitanos de Andalucía, cuyo papel ha sido clave y determinante en la lucha incansable por mejorar la calidad de vida de su comunidad. Organizaciones que son referentes nacionales y europeos por su excelencia en el trabajo y su papel inspirador en el ámbito de los servicios sociales y la intervención con personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo".

Por otra parte, Rocío Ruiz ha recordado que "la Junta de Andalucía, para el ejercicio 2021, ha consignado la cuantía más alta de financiación que se ha destinado nunca para políticas en relación con la comunidad gitana". En total, más de 2 millones de euros en programas de la Secretaría de la Comunidad Gitana de la Dirección General de Servicios Sociales, a través de entidades locales y con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

Asimismo, en el presupuesto para el año 2022, la partida destinada crece a través de programas como subvenciones a entidades locales por valor de 1,7 millones de euros; y 9,8 millones de autofinanciada a subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas de solidaridad y garantía alimentaria, así como a proyectos de investigación e innovación en servicios sociales.

En referencia al trabajo desarrollado por su departamento, la consejera ha especificado que la Junta de Andalucía ya puede personarse de oficio como acusación en los procedimientos judiciales sobre delitos de odio. Una medida que, además, garantiza la formación y el apoyo técnico a los letrados y letradas del Gabinete Jurídico de Administración andaluza. "Ante la incomprensible e inadmisible escalada de actitudes racistas, todas las Administraciones deben ser conscientes de la importancia de mantener la unidad contra las amenazas que quieren enfrentar a nuestra sociedad", ha señalado.

Finalmente, la consejera ha expresado su agradecimiento a la comunidad gitana andaluza por "enriquecer nuestra tierra" con su llegada porque "hoy en día, la idiosincrasia y la cultura andaluzas no se entienden sin las aportaciones gitanas. De hecho, no hay apenas símbolos identitarios de la cultura andaluza que hayan alcanzado la categoría de internacional que no tengan un marcado carácter gitano".

Composición del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano

Estará constituido por una presidencia, dos vicepresidencias, una secretaría y 29 vocalías. De ellas, ocho, en representación de áreas de competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de servicios sociales, educación, empleo, salud, igualdad, cultura, vivienda y comercio.

En las 21 restantes, tendrán representación el Instituto Andaluz de la Juventud, el Consejo Audiovisual de Andalucía, cuatro para las entidades locales andaluzas y diez para organizaciones del movimiento asociativo que tengan entre sus fines la integración y la promoción de las personas gitanas en los distintos ámbitos de la sociedad, con implantación en la Comunidad Autónoma de Andalucía. De estas, una vocalía estará destinada a entidades que, dentro de su ámbito estatutario, se dediquen a trabajar específicamente con mujeres gitanas y otra a entidades que se ocupen de la juventud gitana.

En el plazo máximo de tres meses desde su publicación, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación convocará el procedimiento selectivo para la elección de las organizaciones del movimiento asociativo gitano que designarán representantes en las vocalías.

Además, entre las vocalías, tendrán representación la Mesa del Tercer Sector, las organizaciones sindicales y las empresariales para mandatos de cuatro años.

El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión Permanente. Asimismo, se podrá crear grupos de trabajo, con carácter temporal o permanente, compuestos por integrantes del Consejo y por personas expertas en las materias que vayan a ser objeto de estudio. Los informes o propuestas que elaboren se elevarán al Pleno para su aprobación o, en su caso, a la Comisión Permanente para su estudio y análisis y posterior elevación al Pleno.

En definitiva, el Consejo Andaluz del Pueblo Gitano se erige como el órgano colegiado de participación social en las políticas públicas, generales y específicas, que redunden en la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato y la inclusión de la comunidad gitana de Andalucía. Su carácter, pues, es consultivo y en el mismo se institucionaliza la cooperación del movimiento asociativo gitano, de las entidades locales andaluzas, de los agentes sociales y de la Administración autonómica para elevar iniciativas de actuación y su posterior valoración.