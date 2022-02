"Que se valore la trayectoria deportiva significa que has hecho las cosas muy bien durante muchos años"

Los héroes generan ilusión. Pero no solo aquellos con capa o superpoderes, sino también seres mucho más terrenales. Desde el comienzo de los tiempos, los deportistas han sido idolatrados por millones de personas, haciendo que se sientan como propios los logros ajenos. Algunos prefieren admirar a futbolistas o jugadores de baloncesto, la mayoría distanciados de uno mismo, pero no hay que mirar tan lejos para encontrarlos. José Manuel Ruiz (Guadix, 1978) compitió en Tokio en los que fueron sus séptimos Juegos Paralímpicos, donde ha conseguido cinco medallas desde que debutara en Atlanta 1996. Con un protagonista así, sería lógico pensar que este artículo trata de ensalzar sus logros en el tenis de mesa, pero no. Esta vez, es portada por su carrera completa, y es que ha sido galardonado con la Medalla de Andalucía, un premio que recibirá este 28-F en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, junto a otras 19 celebridades.

Respecto a la Medalla de Andalucía, que se entrega este lunes, el palista explica a GranadaDigital que "será un momento muy emotivo". "Se ha valorado la trayectoria deportiva de tantos años consiguiendo resultados, y eso quiere decir que he hecho las cosas muy bien". Así, se muestra emocionado por recibir la distinción, aunque un poco sorprendido por el momento en el que llega, ya que "los resultados obtenidos en Tokio no fueron los mejores".

Para explicar el contexto de su éxito, Ruiz abunda en los motivos que llevaron a practicar el tenis de mesa. "De pequeño tenía claro que quería ser deportista, pero no sabía de qué deporte, ya que practicaba todos. La persona que llevaba el tenis de mesa en Guadix, mi pueblo, me ofreció probarlo y vi que se me daba bien". Tanta fue la pasión que "tenía esa adrenalina que, cuando dejaba de jugarlo, ya quería volver", recuerda.

Pese a la fama de no ser un deporte que requiere de una elevada forma física para practicarlo, el accitano cree que el tenis de mesa sí requiere fondo, especialmente en el profesionalismo. "Todo el que haya visto un partido de alto nivel sabe que hay que estar preparado tanto a nivel físico como mental". En el apartado psicológico insiste mucho Ruiz, ya que es esencial para afrontar los retos que se tiene por delante. "Tenemos una milésima de segundo para reaccionar y, cuando el nivel técnico y táctico es muy parecido entre dos rivales, lo que hace que uno gane o pierda es la parte mental. Todo se consigue a base de entrenar y analizar los errores, destacando el trabajo previo".

José Manuel Ruiz es el español en activo con más participaciones en los Juegos Paralímpicos, algo que el protagonista lo describe como "nada fácil". "Al final, ahí se muestra la perseverancia, pues lo difícil no es llegar, sino mantenerse". Esta situación de estar siempre en la élite es algo que han logrado muy pocos deportistas, sea de la disciplina que sea. Preguntado por cómo ha sido capaz de mantener una carrera de más de treinta años, el granadino asegura que "es cuestión de motivación diaria". Se siente orgulloso con la longevidad de su trayectoria, especialmente por la dura competencia que le ha ido saliendo con el paso del tiempo: "El haberme ido adaptando a la evolución del deporte hace que le dé más valor".

"Quien me conoce sabe que soy una persona que, aunque las cosas no le salgan, sigue insistiendo y pone todo de su parte"

Durante su carrera, su vida y en esta entrevista, el de Guadix destaca sus tres pilares fundamentales: "La perseverancia, la actitud y la pasión". "Quien me conoce sabe que soy una persona que, aunque las cosas no le salgan, sigue insistiendo y pone todo de su parte. Para ello hay que tener la motivación de querer mejorar cada día y de intentar dar lo mejor de ti", aclara. Escuchando al protagonista, no cabe duda de que es una persona positiva, también una que siempre "intenta buscar la solución. Este modo de pensar siempre ha estado conmigo".

Cinco medallas olímpicas

El medallero de José Manuel Ruiz contiene cinco metales paralímpicos, y otros de mundiales y europeos, aunque no es capaz de destacar uno por encima del resto. "Todas las medallas son especiales y cada una tiene una historia y un trabajo detrás", refuerza. Esto se debe a que el metal es el "colofón a horas de viajes, trabajos, entrenamientos, malos ratos o toma de decisiones". También lamenta cuando todo ese desempeño no obtiene la recompensa de subirse al podio, aunque "el esfuerzo es el mismo".

Además de las preseas que luce, hay otro logro que sobresale en su carrera, el ser el abanderado en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. "Fue uno de los momentos más importantes, especiales y emotivos de mi carrera deportiva, muy difícil de explicar con palabras”, recuerda. Portar la insignia de su país es algo de lo que muy pocos pueden presumir, ya que solo se elige a una persona cada cuatro años, por lo que es todavía más significativo. Sin embargo, Ruiz comparte ese mérito con su tenis de mesa, un deporte "que le ha dado muchísimos éxitos a España".

Y ese éxito no solo se limita solo a los resultados olímpicos, sino también a los paralímpicos. Precisamente, la evolución de esta modalidad ha ido creciendo a lo largo del tiempo, tanto en Europa como en nuestro país. "A raíz de Pekín 2008, la presencia de deportistas paralímpicos en centros de alto rendimiento se ha incrementado. También se estableció un sistema reglado de becas y ayudas, con premios económicos por las medallas. Estamos muy cerca de igualar en reconocimiento monetario a los olímpicos", destaca el accitano.

"Hay muchas cosas que puedo hacer hoy en día sin depender de los demás, como cocinar o atarme las zapatillas. Les digo que, si yo he sido capaz, ellos también pueden" Profesor y ejemplo para los jóvenes

Además de deportista, José Manuel Ruiz ha sido profesor de Educación Física en diversos centros de la provincia, y ahora colabora con la Junta de Andalucía dando charlas sobre valores. En ellas, el ponente intenta "hacerle ver a los jóvenes, muy dados a esperar resultados de manera inmediata, que muchas veces es cuestión de persistir y de ponerle actitud y pasión a lo que hagan. Asimismo, les animo a que no se queden a medias, que vayan a por todas".

De este modo, Ruiz espera que sus conocimientos "sirvan como inspiración, no puede haber mayor satisfacción". El deportista les enseña todas las dificultades que ha tenido en la vida y la manera de superarlas: "Hay muchas cosas que puedo hacer hoy en día sin depender de los demás, como cocinar o atarme las zapatillas. Les digo que, si yo he sido capaz, ellos también pueden".

El palista del Covirán Huétor Vega juega contra personas sin discapacidad, impulsado en parte porque no hay ninguna liga específica para gente de su condición física. No obstante, eso no parece importarle, pues siempre va con la motivación y la actitud de ganar. "Todo lo que practicaba desde niño era contra gente sin ningún tipo de discapacidad, y este es un deporte que favorece la inclusión. Lo que marca en qué categoría compites es tu nivel deportivo. Por tanto, mi reto es superarme y competir contra los mejores".

El granadino no es solo deportista, sino algo más importante, padre de dos niñas. Así, tiene que ser un ejemplo no solo en el pabellón, sino también en casa. Junto a unas personas que "creo que están orgullosas de mí", Ruiz comenta que los valores que le transmite se ven en el día a día, destacando la normalización, "la clave para que la sociedad pueda progresar". Para finalizar, encumbra una filosofía de vida: "Lo importante es la huella que dejas en los demás".