José Luis Morillas y la Orquesta de la Universidad homenajean a Andrés Segovia en el Festival de la Guitarra

Hay muchas maneras de realizar una buena interpretación a la guitarra. En el caso de José Luis Morillas destaca su elegante sonido y la maestría a la hora de abordar la partitura, como ha quedado acreditado en el concierto ofrecido junto a la Orquesta de la Universidad en el VI Festival de la Guitarra de Granada. El catedrático granadino no precisa recurrir a ningún alarde superfluo para cautivar al público. Apareció primero sobre el escenario con la sobriedad de quien lo hace en solitario y bastaron sus dos primeras interpretaciones para mostrar su tarjeta de presentación.

En el momento de concertar, Morillas se unió primero a un quinteto de cuerda de la orquesta de la institución académica granadina, para abordar el complejo Fandango de Boccherini, para a continuación dar paso a la plantilla compleja de formación universitaria que demostró entusiasmo y hacer con la obertura Il signor Bruschino de Verdi. Llegaba a continuación el momento más destacado de la velada con el que además concluía el espectáculo: El concierto para guitarra y orquesta Op. 99 de Castelnuevo-Tedesco.

Morillas había comentado durante sus intervenciones la oportunidad de un concierto que se celebraba en el mismo escenario donde Andrés Segovia volvió a los escenarios españoles después de la Guerra Civil española, allá por 1952, el Teatro Isabel la Católica de Granada, ciudad por otra parte muy ligada al célebre guitarrista. El Maestro de Linares era el protagonista al que se rendía memoria en esta jornada y también el que encargó a Mario Castelnuovo-Tedesco escribir la obra que anoche se pudo escuchar, dando como resultado una partitura tan bella como compleja en su ejecución, dificultad que abordaron los intérpretes con una extraordinaria solvencia, propia de los grandes maestros. El público entusiasmado, obligó con sus aplausos a que la formación que con tanto acierto dirige Gabriel Delgado, interpretaran un bis que hizo las delicias de los asistentes. Fue Tango en skaï de Roland Dyens. Granada cuenta en la Orquesta de la UGR con una formación de la que sentirse orgullosa y en José Luis Morillas un intérprete de máximo rango.

Estreno de Joaquín Rodrigo este jueves

Puede parecer extraño, pero todavía no se conoce en su país natal la totalidad de la obra de Joaquín Rodrigo (1909-1999), el compositor español que más ha recaudado por derechos de autor de toda la historia. Es el caso de Sones de la Giralda. La historia comienza en 1963 cuando se escribe esta obra destinada en su origen para arpa y orquesta. Después, el compositor valenciano encargo a Pepe Romero una adaptación para guitarra y constituyó un éxito, hasta el punto que en 1985 la grabó junto a una de las formaciones musicales más importantes del mundo la Academy of St. Martin in the Fields, bajo la batuta de mítico Sir Neville Marriner. Con esta versión Romero ha obtenido algunos de sus más resonantes éxitos. Sin embargo, por curioso que pueda resultar, todavía no se había escucha en directo en España.

Este es el motivo que ha animado a Pepe Romero a emprender una gira española que tiene su punto culminante en el VI Festival Internacional de la Guitarra de Granada que apadrina desde su primera edición, mostrando así su apoyo a la ciudad donde reside y a su alumno Vicente Coves, director de la muestra. Se trata de una obra en dos movimientos inspirada en una visita realizada por el Maestro Rodrigo en una visita a la ciudad del Guadalquivir. El primero es más melancólico y el segundo está repleto de alegría y color. En ellos es patente la personalidad del autor, que le ha valido la admiración universal. El concierto tendrá lugar este jueves, 14 de julio, en el Auditorio Manuel de Falla (21.30 horas).

Pepe Romero, es según los críticos, el mejor intérprete de la guitarra clásica de nuestro tiempo, y ha querido para este estreno español que venga a nuestro país la Orquesta Sinfónica de Annápolis, residente en Maryland (Estados Unidos) que cuenta con una plantilla de 70 profesores que ofrecen cada temporada una serie de conciertos con la asistencia de más de 50.000 espectadores y que extiende su actividad a una orquesta juvenil, una academia y una plataforma digital. Desde hace dieciséis años está dirigida por el español José Luis Novo que ha desarrollado gran parte de su carrera en Estados Unidos al frente de orquestas como Binghamton Philharmonic de Nueva York, Cincinnati Symphony Orchestra y Yale Symphony.

Concierto de Aranjuez, Ponce y Rachmaninov

El programa del concierto incluye también el celebérrimo Concierto de Aranjuez, probablemente la obra más popular de la música española, estrenada en 1940 y sobre cuya belleza y calidad poco se puede añadir. Es difícil encontrar una obra que conmueva más que esta. Además, el concierto se abrirá con Chapultepec: Bosquejo Sinfónico del mexicano Manuel María Ponce (1882-1948), compositor impresionista y padre del nacionalismo musical de su país. El nombre lo toma de un castillo desde el que se aprecian unas impresionantes vistas de Ciudad de México, habitado desde el tiempo de los aztecas y actualmente sede del Museo Nacional de Historia. La obra está dividida en cuatro tiempos: Primavera, Nocturno, Paseo Diurno y Canto y Danza.

Concluye el espectáculo con Sinfonía nº 3 de Serguei Rachmaninov (1873-1943), obra compuesta después de abandonar Rusia para instalarse en Estados Unidos. Se trata de una partitura en la que empleó treinta años antes de su redacción definitiva, siendo estrenada por la Orquesta de Filadelfia y, por momentos, se aleja del romanticismo tardío que caracterizó gran parte de su trabajo, aunque es fácil reconocer el sello del célebre compositor.