José Ignacio Lapido publica su noveno disco, 'A primera sangre'

'A primera sangre'. Así ha titulado José Ignacio Lapido su nuevo álbum. Se trata de la vuelta a la actividad discográfica del músico granadino después de seis años. Un esperadísimo regreso con el que 'el maestro' vuelve a dejar claro por qué está considerado como uno de los creadores más importantes dentro del rock en español. Acompañado de su banda habitual y producido por Raúl Bernal, Lapido, una vez más, ha conseguido reunir once canciones que logran de alguna manera iluminar esos “rincones secretos del alma” a los que ya cantó en otra ocasión. Un paso más en esa “búsqueda de la canción perfecta” en la que anda empeñado el autor. 'A primera sangre' estará disponible desde este viernes 24 de marzo en todas las plataformas digitales.

Se trata de un disco en el que se dan la mano la electricidad y las sonoridades más acústicas con ecos de la vieja escuela americana, pero interpretado con una innegable vocación contemporánea. Un disco que despliega un espectro musical muy amplio y el universo poético inconfundible que el creador granadino lleva forjando durante tantos años. En definitiva, una nueva demostración de fuerza expresiva que sólo está al alcance de un escritor mayúsculo de canciones como es Lapido. Una personalidad propia, reconocible y reconocida, como pocas dentro del panorama musical de este país.

Desde que en 1999 comenzara su carrera en solitario, después de la separación de 091, Lapido ha grabado ocho discos repletos de grandes canciones. Este que se presenta ahora será el noveno y , desde luego, no va a dejar indiferente a ninguno de sus seguidores ya que los temas que lo integran tienen grandes posibilidades de convertirse en clásicos de su repertorio. Son varios los adelantos que se han lanzado previamente para dar fe de ello. Canciones tan brillantes como 'Curados de espanto', 'Creo que me he perdido algo' o 'Antes de que acabe el día' son una buena muestra de lo que 'A primera sangre' atesora.

Fue en 2017 cuando Lapido lanzó 'El alma dormida', disco que logró colarse en el 'top 10' de las listas de ventas y que cosechó las mejores críticas. Después de aquello, Lapido grabó con su banda 091 'La otra vida', un álbum con el que la mítica banda volvía a los estudios de grabación por primera vez después de 20 años, disco que también logró auparse a los puestos altos de la lista oficial de ventas. Ahora, José Ignacio retoma su carrera en solitario y lo hace de la mejor manera posible, con un álbum y una gira.

El videoclip de 'Antes de que acabe día', canción destacada del disco, ha sido realizado por Alé Mercado, ilustrador granadino afincado en Irlanda más de 20 años. Ya está ya disponible en el canal oficial de José Ignacio Lapido.

Firmas de discos de José Ignacio Lapido

El artista José Ignacio Lapido firmará discos el 24 de marzo en Granada, en Discos Marcapasos, a las 19:00 horas. Y el 27 de marzo en Madrid, en Fnac Goya, a las 19:00 horas.

Primeras fechas de la gira 'A primera sangre'

La gira de José Ignacio Lapido para presentar su disco 'A primer sangre' ya tiene las primeras fechas confirmadas. Y son las siguientes: 21 de abril - Murcia- Garage Beat; 22 de abril - Sevilla - Custom; 29 de abril - Granada - Teatro Caja Granada; 12 de mayo - Córdoba - Sala Hangar; 13 de mayo - Málaga - La Cochera Cabaret; 19 de mayo - Madrid - Sala Cool; 20 de mayo - Bilbao - Kafé Antzokia; 26 de mayo - Valencia - Loco Club y 27 de mayo - Zaragoza - Casa del Loco. Las entradas para los conciertos ya están a la venta en www.joseignaciolapido.com.