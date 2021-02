José Entrena, sobre los terremotos: “He visto miedo en los vecinos y preocupación en los alcaldes”

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha repasado este jueves la actualidad de la provincia de Granada, muy marcada por los terremotos y con el trasfondo de la pandemia, en la primera entrega de #DirectosEnRedGD de la semana. En una charla codirigida tanto por el director de GranadaDigital, Manu Bayona, como por el subdirector, Juan Prieto, y ya disponible en el canal de YouTube de GranadaDigital Entrena ha tocado las cuestiones más importantes que afectan a los granadinos y a los retos que afronta la institución que dirige. Retos que pasan, evidentemente por la gestión de los fondos europeos y los proyectos estructurales planificados sobre un presupuesto de 289,5 millones de euros, más otros 26 en remanentes de tesorería.

La actualidad manda y por eso la primera pregunta a la que ha tenido que enfrentarse el máximo responsable del ente supramunicipal ha sido la relativa a la serie sísmica que lleva varios días atenazando a los granadinos. Entrena, que se ha referido a los últimos terremotos como “un mal sueño”, no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar que las administraciones “tenemos mucha tarea por delante por parte de la Diputación y de todas las instituciones”. También ha confesado que, en sus recientes visitas a Santa Fe, Chauchina y Atarfe para conocer las zonas más afectadas se ha encontrado “el miedo de la gente y la preocupación de los alcaldes”.

“Los movimientos sísmicos son impredecibles, y aunque parece que cada vez estamos teniendo menos frecuencia lo que deseamos es que pase de una vez por todas esto”, ha sentenciado con rotundidad el presidente provincial, quien ha subrayado que la combinación de los seísmos con el confinamiento y la alerta sanitaria está dejando “momentos muy duros en lo personal y en cuanto a incertidumbre económica”.

MEDIDAS ‘ANTI COVID’ Y LEALTAD INSTITUCIONAL

El presidente de la Diputación también ha mostrado su zozobra ante la cada vez más “preocupante situación de las camas UCI en los hospitales de Granada”. “Confío en que hayamos alcanzado el pico de la tercera ola y todo sea bajar a partir de ahora”, ha deseado no sin resaltar el esfuerzo que, a su juicio, se está realizando desde todos los estamentos de la vida civil y por parte de las administraciones. “Se está haciendo todo lo que se puede y hay que tener auto disciplina. Pero parece que en cuanto nos dan un poco de vida volvemos a equivocarnos. Vamos a intentar ser positivos. No debemos arriesgarnos y provocarles la enfermedad a nosotros mismos y a los demás”, ha pedido a la ciudadanía Entrena.

Respecto a las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía, el presidente de la Diputación ha admitido que “se pueden endurecer o suavizar según el contexto, se han demostrado eficaces durante la segunda ola”. “Yo confío en las medidas que se están tomando. Pero esto no sólo es una cuestión de tomar medidas, sino de acatarlas y actuar con responsabilidad”, ha reiterado de cara a la población.

En tono calmado, pero con firmeza, Entrena ha criticado que el Gobierno de Juanma Moreno le insista al Ejecutivo central en la posibilidad de adelantar el toque de queda y decretar el confinamiento. “No se puede hacer política de esto, no es el momento. No me parecen debates leales desde el punto de vista institucional. Confío en las medidas de la Junta. Unas me pueden parecer mejor y otras peor, pero no se debe aprovechar el drama para hacer desgaste de otros gobiernos. La Junta debe solucionar los problemas que hay en las UCI de Granada y actuar con el margen legal que tiene para tomar medidas. Hay que dejar las polémicas estériles y ayudarnos unos a otros”, ha desarrollado.

En este punto, el presidente de la Diputación ha puesto como ejemplo el criterio que la propia Junta ha seguido en Sierra Nevada: “Recuerdo el debate sobre confinarnos más o menos temprano y cómo el propio Gobierno andaluz había decidido que siguiera abierta la estación, que era algo que mucha gente no entendía”. “Si dentro de las competencias del Gobierno andaluz tienes margen suficiente para tomar medidas más restrictivas, ¿cómo pides por un lado una cosa y haces la otra?”, se ha preguntado. Entrena ha pedido al resto de administraciones que asuman su responsabilidad porque, ha dicho, “yo también asumo la mía intentando ayudar a la gente a que supere la crisis social, aunque la Diputación no tenga competencias sanitarias”.

PARTIDAS ECONÓMICAS PARA PALIAR LA CRISIS

Otro de los aspectos importantes de la entrevista ha sido el relativo a las acciones enmarcadas a superar esta situación. Por una parte, Entrena ha estructurado su hoja de ruta en torno a tres ejes. Y por otra, ha puesto en valor la importancia de haber solicitado 1.800 millones de euros con cargo a fondos europeos. Sobre lo primero, el responsable público se ha remitido primeramente a los proyectos estructurales de 2021, que tienen ya consignados un presupuesto de 289,5 millones de euros, más otros 26 procedentes del remanente de tesorería. El líder de la institución provincial ha reiterado que esta partida está puesta “al servicio de la provincia para resolver la situación de crisis económica y social”.

“Tenemos un porcentaje de gente que vive de la economía sumergida y no nos podemos olvidar de ellos. El objetivo es que en esta provincia todo el mundo tenga garantizados los servicios mínimos para vivir dignamente a través de nuestra red de servicios comunitarios, como alimentarse o vestirse”, ha aseverado antes de lanzar un mensaje de tranquilidad: “Si se nos termina la partida presupuestaria, haremos una modificación de crédito para meter más dinero porque tenemos el suficiente nivel de desarrollo para no dejar a nadie en la estacada”.

El segundo punto de su plan de acción, ha explicado, está enfocado en “ayudar a los alcaldes a asumir los gastos y contrataciones extraordinarias, las desinfecciones, compra de mascarillas o los servicios de ayuda a domicilio”. Por último, ha insistido en “aprovechar los remanentes para invertir en obra pública, que genera muchas posibilidades, y en turismo de una forma distinta a como lo veníamos haciendo hasta ahora. “No hemos participado en Fitur y no podemos hacer estrategias como las hacíamos antes, pero no paramos de trabajar ni de inventar cosas para que la marca ‘Granada mil y una’ esté en el subconsciente y la gente vuelva a venir en cuanto sea posible”, ha subrayado mientras dejaba algunas pinceladas del “gran impacto” que han tenido algunas promocionales ligadas a esta estrategia como la aparición de dicha marca en los partidos de LaLiga.

Respecto a la solicitud de 1.800 millones de euros con cargo a los ‘Fondos Covid’ llevada a cabo por la institución que él preside, José Entrena ha reconocido que “seguramente será complicado que llegue ese dinero en su totalidad, pero si vienen 200, 300 o 500 millones, buenos son”. “Los vamos a gestionar bien porque tenemos las ideas muy claras. Hemos demostrado que tenemos una capacidad de creación de ideas y propuestas muy grande. Sabemos lo que espera Europa de España, de Andalucía y de Granada. Tenemos el reto de la transición energética, que va a ser una revolución mundial, y muchos proyectos ligados a la movilidad sostenible, el uso de la tecnología, modernizar las administraciones públicas, estar conectados o gozar de buenas infraestructuras; que son también las redes, como la fibra óptica que ha de llegar hasta el último rincón de nuestra provincia”, ha argumentado.

RECUPERAR EL CARÁCTER INFLUYENTE DE LA DIPUTACIÓN

“Ganar el reto demográfico” es otro de los caballos de batalla de la política local. Por eso, el presidente de la institución provincial se ha comprometido a ejecutar todo ese dinero “en tiempo y forma”. “Cuando llegué dije que queríamos recuperar la Diputación como una institución influyente en los intereses generales de la provincia”, ha asegurado Entrena como preludio a las conclusiones de su reciente entrevista con el ministro de Agricultura, Luis Planas. “El otro día le dije al ministro de Agricultura que había que liarse ya con Rules, que ya estaba bien y que era la hora. Nosotros no tenemos ninguna competencia en Rules, ni en ferrocarriles o en la línea de alta tensión Caparacena-Baza-La Ribina, pero ahí ha estado la Diputación desde el primer día, con el presidente a la cabeza”, ha sostenido mientras apoyaba su discurso con involuntarios golpes en la mesa.

En lo referente al encuentro con Planas, José Entrena ha confesado que acudió a la cita con la idea de escuchar de boca del ministro “que se iba a constituir la Comisión de Seguimiento de las obras de Rules”. El máximo responsable de la Diputación ha recordado que no sólo rescató ese compromiso, sino que el propio ministro le pidió que liderara las conversaciones para poner de acuerdo a Ministerio, Junta de Andalucía y Comunidades de Regantes.

Entrena se ha mostrado también muy preocupado por las cifras de desempleo, que alcanzan ya indicadores cercanos a los de los años de la crisis económica de 2008. “El turismo es el 11% de nuestro PIB y el 14% de nuestro empleo provincial. Vivimos esta situación de manera dramática y preocupante, pero soy optimista. Tenemos que sobrevivir a esta coyuntura para que, en el momento en el que la superemos, podamos arrancar rápido”, ha apelado animando al esfuerzo colectivo y, paralelamente, a la agenda social del Gobierno central: “Las ayudas del cese de actividad a los autónomos han sido únicas. Nunca se habían producido antes. O el sistema de los ERTE para que no se desligue a los trabajadores de sus empresas”.

LAS ‘SEMIS’ Y LA ‘PREGUNTA ENCADENADA’

El presidente de la Diputación se ha referido, por último, al choque de esta noche entre el Granada y el Barça, que reserva para el ganador un billete en las semifinales de la Copa del Rey. Entrena no ha escondido su condición de culé, aunque ha matizado que prefiere que ganen los de Diego Martínez. “En mi peña azulgrana saben que voy con el Granada, aunque no voy a pedir que hoy gane 5-0, sino en penaltis”, se ha sincerado entre risas al ser preguntado sobre un pronóstico para el envite.

Ya en un tono más serio, el mandatario institucional ha calificado de “extraño” el ruido de despachos que últimamente envuelve al club rojiblanco. “Te genera incertidumbre y desconfianza, ciertamente. Después de los últimos años, no estás tranquilo ni contento. El otro día estuvimos en el palco con el Celta de Vigo, que es algo que no solemos hacer, pero es que el Granada también da mucho a la provincia estando en la máxima categoría”, ha señalado en la antítesis de la famosa ‘pregunta encadenada’; esta vez dirigida a la psicóloga Patricia Ramírez y a Manuel Mariano, decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (Copao): “Me gustaría saber qué plantearían ellos, como expertos que son, a las instituciones para afrontar esta situación de miedo por los terremotos”.