Investigado por estafa en la venta de un teléfono móvil a través de internet

La Guardia Civil ha investigado a un individuo de veinte años de edad, como presunto autor de un delito de estafa. La víctima de la estafa denunció en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Armilla que había comprado un teléfono a través de un anuncio de un conocido portal de compraventa de objetos de segunda mano de internet. En dicha página se anunciaba la venta del terminal y se facilitaba un número de teléfono de contacto. La víctima, quedó en persona con el ahora investigado y llevaron a cabo la transacción. Cuando esta regresó a su domicilio pudo comprobar que el terminal adquirido no era el que se anunciaba sino una copia burda del mismo.

El área de investigación de la Guardia Civil de Armilla, comenzó a recabar datos a partir del anuncio que había sido publicado, con el fin de seguir la pista y localizar a la persona que había realizado la venta, quien finalmente ha sido investigado por un delito de estafa.

Cada vez son más habituales este tipo de delitos, debido al aumento de transacciones que se realizan a través de este medio. Por ello, la Guardia Civil de Granada, además de con las áreas de investigación desplegadas en toda la provincia, cuenta también con los equipos @ como primer escalón para la investigación de los delitos telemáticos que sucedan dentro de la demarcación del Cuerpo.

Los agentes recomiendan a todas las personas que cuando realizan compras por internet tengan mucha cautela y no se dejen llevar por aparentes chollos que no encierran otra cosa que un cebo para lograr apoderarse de una buena cantidad de dinero a cambio de un producto que, en ocasiones no existe, y en otras no se acerca ni de lejos a lo que se pretende adquirir.