El impacto de la pandemia y los cortes de luz en la Zona Norte centran las quejas de los granadinos en 2021

Una de cada cinco quejas o reclamaciones presentadas por los granadinos durante 2021 ante el Defensor de la Ciudadanía –el 20%– estaban relacionadas con el impacto de la pandemia. Un 15% con los cortes de luz en el Distrito Norte. Las dificultades a la hora de acceder a las administraciones (14%), la salud mental (12%) y los ruidos (10%) completan el 'top 5'. Son los principales datos extraídos del Informe Anual de la Oficina del Defensor, hecho público este jueves.

Durante 2021, un total de 16.850 personas acudieron al Defensor de la Ciudadanía de Granada, con una media de 1.404 actuaciones al mes. Ya fuera por la demanda en la supervisión de la administración pública al entender que se podía haber vulnerado algún derecho; bien solicitando mediación, información, valoración, amparo o asesoramiento sobre el ejercicio de los mismos o bien realizando propuestas o sugerencias, el caso es que las atenciones crecieron un 5,72% respecto al ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 15.938. No en vano, la actividad en la 'ventanilla' del Defensor no ha parado de crecer desde 2015 (3.224).

Además de los cinco epígrafes destacados líneas atrás, también los granadinos mostraron su preocupación por la movilidad y protección ciudadana, así como la limpieza del medio ambiente (un 8% de las atenciones en cada caso); el mantenimiento de la ciudad y la vía pública (6%); las quejas de personas con discapacidad (5%) y otros asuntos (2%) como alumbrado navideño, cuestiones relativas a Emasagra y Emucesa, conductas e incidencias sobre posibles de delitos de odio, trabajadoras del hogar, personas con enfermedades raras o trastornos poco comunes o estafas.

Del total de los 16.850 casos atendidos en 2021, el 70,006% de los expedientes quedaron finalizados, un 29,990% en trámite y solo un 0,004% no fueron admitidos. Respecto a la modalidad de recepción de las quejas, sugerencias y/o solicitud de mediación, información, valoración y asesoramiento sobre el ejercicio de derechos, el 75,96% se realizaron a través del teléfono, un 8,32% de manera presencial, el 8,20% mediante las redes sociales, 7% desde la página web y un ínfimo 0,52% mediante el registro general. El 51,970% de las reclamantes fueron mujeres, por un 48,030% de hombres.

En el informe, además, se observa una diferencia respecto a los temas que más atenciones generan entre ambos géneros. Las mujeres reclaman más por necesidades de necesidades de recursos básicos o de vivienda, dificultades económicas en los hogares, cortes de luz salud mental y servicios sociales y dependencia. Los hombres muestran su preocupación sobre todo por cuestiones como el desempleo, los ruidos y problemas relacionados con la convivencia, las dificultades para acceder a los servicios públicos y la brecha digital, la burocracia administrativa o las cuestiones relacionadas con comercio, hostelería y ayudas.

Para el Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, el documento prueba que el 2021 está siendo "un periodo complejo, aún marcado por los efectos de la crisis sanitaria en la población, y el primer año de una gran apuesta que nos habló de estrategias hacia la reconstrucción, de búsqueda de todo tipo de recursos, de sostenibilidad, de ecología y de digitalización social, unos principios que van a marcar nuestras vidas en los próximos años y que deben ir acompañados de un esfuerzo compartido por la cohesión social, que no es un concepto dialéctico ni prescindible".

Martín ha explicado que "existe una gran cantidad de casos que implican una, dos, tres o incluso más actuaciones y, al igual que sucedió aquel trágico 2020; de nuevo en el pasado año, ha resultado imposible transmitir en un texto determinadas realidades sociales que son de carne y hueso".

Impacto de la pandemia

El documento con la memoria 2021 se estructura en cinco partes, siendo la primera de ellas, un breve balance de gestión en cifras para pasar a desglosar en un segundo apartado las principales quejas de los granadinos agrupadas en diez grandes bloques. El tercer y cuarto epígrafes lo constituyen las 'Propuestas de Acción' y los 'Procedimientos de Actuación', para acabar la memoria con un rótulo que explica cómo se presentan y tramitan las peticiones y reclamaciones.

Manuel Martín ha detallado las materias que absorben el mayor número de quejas comenzando por los asuntos directamente relacionados con la Covid-19 y sus efectos en la población, un apartado que aglutina a su vez distintos subapartados y supuso ese 20% del total de casos atendidos. Al respecto ha incidido en reclamaciones relativas al cumplimiento de las medidas de seguridad en materia de aforos, distancias o uso de mascarillas, el derecho a información sobre la salud de familiares en residencias o el orden de preferencia para ponerse las vacunas, entre otros.

Para el Defensor, lo crucial en este apartado tiene que ver con el acceso a la vivienda pues, en la ciudad hubo familias que, contando con informe de exclusión social (vulnerabilidad, menores, discapacidad o dependencia) y sin alternativa habitacional, pidieron a esta oficina la regularización de sus respectivos casos, –evitar lanzamientos y/o desahucios– por lo que "ante la diversidad de casos y diversidad de problemáticas relacionadas con el acceso a la vivienda, además de mantener distintas reuniones con los propios afectados y con colectivos y plataformas que los apoyan, se solicitó por carta reunión a algunas entidades financieras de Granada para exponerles algunos de los casos en los que podrían colaborar para prevenir y/o evitar situaciones de indefensión en el marco de la legalidad establecida".

"Sería deseable crear una ventanilla única que aglutinara el trabajo de la oficina social de la vivienda y el registro de demandantes; y que coordinara las actuaciones paralelas en la materia por parte de las distintas administraciones para que se compartan", ha planteado, y en la misma línea ha recordado que "ante cualquier actuación de desalojo, sea por impago de alquiler, desahucio u otras razones, se cumpla un protocolo de coordinación entre las policías y los servicios sociales municipales".

Contiene este primer apartado peticiones y reclamaciones ciudadanas en materia de desempleo, atenciones a personas cuyos ERTE finalizaron y solicitudes de información de empresas, autónomos y emprendedores en materia de ayudas, así como una diversidad de problemáticas del lado de "un amplio segmento de población denominada vulnerable, un grupo heterogéneo que, tras la pandemia aglutinó a familias tradicionalmente atendidas por los servicios sociales, e incorporó nuevas familias normalizadas que hasta el momento no habían necesitado recursos para cubrir necesidades básicas". En este sentido se ha referido a una nueva forma de pobreza denominada 'pobreza vergonzante' que engloba a "un colectivo a mitad de camino entre la dificultad económica y la dificultad para acceder a determinadas prestaciones sociales o a personas sin hogar que no duermen en la calle pero andan 'de prestado', provisional o precariamente en casa de un familiar u ocupando una habitación en un inmueble que comparten con personas en situación semejante".

Tres cortes de luz en la Zona Norte cada hora

Lamentablemente, el segundo bloque de quejas, con un 15% de los casos vuelven a protagonizarlos los cortes de luz en la Zona Norte de la ciudad, unas interrupciones que en 2021 "no cesaron y se extendieron poco a poco a otros barrios de la capital y puntos de la provincia; un gran problema para Granada que, a estas alturas ya, precisa de un consenso total y acabar con la cuestión por la vía de los hechos".

En este apartado la memoria detalla algunas de las múltiples acciones emprendidas por el defensor ante diversas instancias administrativas porque "entretanto las administraciones no dan respuestas, en los barrios proliferan cables en mal estado; algunas acometidas siguen sin soterrar o son tan superficiales como un castillo de arena; los ascensores se paran; los negocios se apagan; el alumnado del Luisa de Marillac de Molino Nuevo se manifiesta en el patio del colegio por su educación y su futuro; se desconoce la realidad de cortes de luz en datos; nada parece exigible ante nadie".

Manuel Martín ha asegurado que "para requerir actuaciones a Endesa es preciso conocer con rigor los datos de cortes de luz", unos datos que se pidieron en su día a la Junta de Andalucía y que ésta remitió al Defensor. "Del análisis preliminar se deduce que, si bien en principio no se aprecian incumplimientos en materia de calidad zonal, no está clara la debida observancia por parte de E-Distribución SL en materia de calidad individual que es la referida a cada consumidor y que podría dar lugar a descuentos en la factura eléctrica de los afectados". Según ha explicado, a la luz de la legislación se consideran límites máximos en zonas urbanas (por encima de ellos habría incumplimientos en materia de calidad individual) más de cinco horas en un año natural, por lo que "he pedido a la consejería de Hacienda y Financiación Europea que estudie a la mayor brevedad y a detalle toda la información aportada a este defensor para determinar si han podido existir incumplimientos graves en materia de calidad individual (que vendrían dados por años/CUP y suma de minutos u horas de corte en cada CUP o código de identificación de cada contador)".

"Del estudio preliminar de los 160.751 registros de incidencias contabilizados en la información facilitada a este Defensor por la Consejería se considera que podrían existir indicios de posibles o presuntos incumplimientos en la calidad individual, lo que de ser así, podría traducirse en posibles indemnizaciones para los afectados así como en posibles infracciones por parte de la empresa, según la legislación vigente" y ha manifestado que "de esa lectura inicial de la documentación recibida se podría deducir que hay una media de tres cortes de luz por hora en el distrito, lo cual, de confirmarse, sería un dato demoledor".

"Mientras esta oficina espera que los técnicos de Industria analicen los datos que consideramos que podrían evidenciar posibles incumplimientos en materia de calidad individual; Endesa pide a los afectados que, ante cualquier incidencia llamen a una centralita de Madrid; si quieren unos euros de indemnización rellenen formularios y aporten facturas originales de electrodomésticos que probablemente no hayan guardado; si quieren registrar su incidencia, acudan a una asociación voluntaria del barrio y firmen cesión y tratamiento de datos; si pretenden respuestas como clientes que pagan, comprendan que la compañía tiene que cobrarles haya o no haya servicio". Por lo que concluye: "Sería mas claro decirles que, si quieren tener luz, se muden de barrio".

El documento incluye un informe de las calles donde más apagones se producen. Y la más afectada por este problema es Molino Nuevo, con 129 entre abril de 2020 y enero de 2021. Le siguen Doña María Manuela (92), Pasaje de Teba (82) y Rey Badis (60).