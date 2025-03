En busca de una sorpresa más obligatoria que nunca

Si hay una oportunidad es ahora. El Covirán Granada recibe este domingo, a partir de las 12:30 horas, al Valencia Basket en el Palacio de Deportes. Un encuentro correspondiente a la Jornada 25 de la ACB y que será el primero de los últimos diez que quedan por disputar en esta temporada 24/25, la más complicada de los rojinegros desde que llegaron a la ACB.

Con el objetivo y casi la obligación de romper la mala racha de cinco derrotas consecutivas, los granadinos vuelven al calor de su afición para tratar de cosechar un triunfo que les permita reengancharse con creces a la lucha por la salvación. Enfrente, un Valencia Basket que sigue siendo la apisonadora que ya les endosó 120 puntos en el partido de ida, pero que llegar a la ciudad de la Alhambra con objetivos mayores en su mente.

Los de Pedro Martínez cayeron este pasado viernes ante el Hapoel Tel Aviv por 96 a 91 en el segundo encuentro de las semifinales de la Eurocup. Tras ganar en la Fonteta apenas unos días antes, Valencia Basket tenía en su mano la oportunidad de sentenciar su pase a la final por el título europeo, sin embargo, la derrota ante el conjunto israelí le obliga a disputar un tercer encuentro que tendrá lugar el próximo miércoles en tierras valencianas. Un partido a cara o cruz para el que deberán concentrarse al máximo y poner toda su energía en él. Una pequeña oportunidad para los rojinegros que esperan encontrar a un rival más cansado mental y físicamente pues solo han dispuesto de poco más de un día para preparar este encuentro en el Palacio de Deportes.

En el caso del Covirán Granada, la situación de la plantilla es levemente mejor que la de semanas anteriores. La llegada de Riccardo Visconti, que debutará este mismo domingo como rojinegro, ha permitido que Pablo Pin disponga esta semana de diez jugadores profesionales para preparar el partido de este domingo. Una situación que no se daba hace demasiadas semanas. Eso sí, unos días de trabajo que se asemejan en parte a los vividos en el mes de agosto pues la llegada de hasta cinco jugadores nuevos hace que el equipo afronte una “nueva pretemporada”.

El duelo ante Valencia será el primer de Visconti, así como el segundo de un Sam Griffin sobre el que se ponen parte de los focos esperando una actuación tan buena o al menos similar como la que firmó ante Bilbao Basket donde sumó a su casillero 22 puntos. Eso sí, se espera una mejoría, aunque sea mínima, en defensa. También será el tercer partido de un Omar Silverio que ha dado una de cal y otra de arena y de un Giorgi Bezhanishvili que marcha a una velocidad algo más lenta en su adaptación, pero del que se espera que siga aportando, sobre todo, en intimidación.

En el plano de los lesionados, Scott Bamforth y Agustín Ubal prosiguen con sus respectivas recuperaciones. Pere Tomàs tampoco formará parte de la rotación por una lesión en el pie, mientras que Sergi García será duda hasta el último momento. Los problemas físicos que arrastra no le han permitido completar la semana de entrenamientos con normalidad, por lo que su participación no está asegurada. En el lado taronja, a las baja conocida de Ethan Happ se une la de Chris Jones que no viajará a Granada por una sobrecarga, estado físico que ha hecho que Pedro Martínez lo reserve de cara al duelo continental del próximo miércoles. En su lugar entra Sergio De Larrea que ya tiene el alta médica tras lesionarse del hombro, pero que no cuenta con entrenamientos tras su recuperación. También es duda Semi Ojeleye que solo disputó 6:53 minutos en el último partido de la competición continental.

Valencia Basket, demoledor y aspirante a todo

La temporada de Valencia Basket está siendo para enmarcar. Los cambios efectuados en su plantilla durante el verano y, sobre todo, el regreso de Pedro Martínez, ha convertido a los taronjas en un equipo prácticamente incontestable. Además de situarse a solo un paso de alcanzar la final de la Eurocup, en la ACB se sitúan en la tercera posición de la clasificación con 18 triunfos y tan solo seis derrotas, todas ellas ante equipos de la zona alta, siendo MoraBanc Andorra el único que logró dar la sorpresa, eso sí, justo antes del parón por la Copa del Rey.

La capacidad ofensiva de los valencianos es demoledora. En la presente campaña ya cuentan con nueve partidos en los que han superado los 100 puntos de anotación, uno de ellos ante Covirán Granada a quien le endosó 120 puntos y el último ante Leyma Coruña donde batió innumerables récords alcanzando los 127 puntos.

Encontrar debilidades en los de Pedro Martínez es casi imposible. Liderados por un Jean Montero que vive su mejor momento de la temporada, los focos ofensivos del equipo taronja son múltiples. Semi Ojeleye, Chris Jones, Matt Costello y el base dominicano superan los diez puntos de media por encuentro, acompañados por hasta cuatro jugadores más que se sitúan entre los ocho y nueve puntos de media, una aportación colectiva que hace que cuando algunas de las "estrellas" no tiene el día, siempre encuentra algún efectivo que lidere en el juego ofensivo. Una muestra de por qué son el equipo más anotador de la Liga Endesa con 98'3 puntos de media.

La eficiencia ofensiva, en la que cuentan con un 38'91% de acierto en el triple, 59'11% en el tiro de dos y un 79'11 en el lanzamiento desde la línea de personal se complementa con una defensa asfixiante e infranqueable. Valencia Basket es el máximo reboteador de la competición con 41'21 balones capturados de media, 27'17 defensivos (segundo de la liga) y 14'04 ofensivos (primero en el ranking). Por si fuese poco son el equipo que más asistencias reparte alcanzando las 14 de media.

Expertos en el juego en transición, apostando por un ritmo muy alto y llevando los partidos a muchas posesiones, desgastan a sus rivales a nivel físico con gran facilidad. Un rival complejo, a priori imposible de derrotar para un Covirán Granada que contará con una rotación mucho más corta que los valencianos, pero cuyos resultados y sensaciones de los últimos días deben servir para buscar una mínima opción de victoria que permita a los rojinegros reengancharse a la lucha por la permanencia.