Juan Dávila: "La gente está cansada de que la traten por sus problemas, aquí todos son iguales"

Juan Dávila triunfa allá por donde pasa. Hace tan solo unas semanas, el humorista y actor colgó el cartel de 'no hay entradas' en sus cuatros espectáculos celebrados en Granada, concretamente en el Palacio de Congresos. Minutos antes de la entrevista que concedió a GranadaDigital, Dávila miraba fascinado la grada del recinto granadino. Sorprendido al enterarse de que en ese mismo lugar se habían celebrado los Premios Goya apenas un mes antes se hizo visible por un instante todo lo que había conseguido con la ayuda de las redes sociales. Unas plataformas que le han servido de trampolín, pero que también son un arma de doble filo pues el "hate" llega sin cesar. En su mente, en su forma de ver la vida, no cabe el pensar en aquellos que no entienden su humor. Para él la clave de su éxito y de sus espectáculos pasa por brindar un momento divertido donde las risas despachen a los problemas y donde todo su público, tenga la condición que tenga.

Pregunta: La versión que más se conoce de Juan Dávila es la de humorista, pero cuenta con una larga trayectoria profesional donde ha sido futbolista, policía, actor… ¿Qué es más ahora, actor, humorista o simplemente se ve a Juán Dávila sobre el escenario?

Respuesta: Bueno, en lo alto o en lo bajo, porque a veces las butacas están arriba y el escenario está bajo. Pues yo creo que es una mezcla de toda mi historia personal, con toda la formación de todos los cursos, todo lo que he ido estudiando, lo que me he formado y eso, pues ha salido para ponerlo al servicio de la gente, porque al final, muchas veces hacemos cosas que creemos que no sirven para nada, pero luego te ayudan en la vida.

P: Se le califica como el ‘cómico del pueblo’. ¿Le gusta ese calificativo?

R: Sí, sí, me gusta sobre todo porque la idea mía siempre ha sido como llevar el teatro a la gente que no le llega o que cuando va pues le cuesta disfrutar o le cuesta acercarse, porque claro, el teatro es un abanico muy grande de todo tipo de posibilidades, entonces me gusta. Además, también me gusta mucho como dar visibilidad a gente que hay con enfermedades, con problemas y que vienen aquí a reír y a intentar pasar un rato trivializando esos problemas.

P: Siempre intenta sacar una sonrisa, una nota positiva o de humor de las situaciones personales más complicadas. ¿Se ve reflejado en sus shows la forma en la ve la vida? ¿Es algo innato o ha tenido que aprender a afrontar de esa forma el día a día?

R: Siempre me han dicho que cuando estaba con la gente como que salían más motivada, después de estar conmigo un rato. La gente que tiene sus problemas, está muy cansada de que la traten como gente con problemas y yo trato a todo el mundo igual, aquí nos vamos a reír de todo, entonces el problema es lo de menos.

P: Pero habrá habido alguna ocasión en la que ante algún problema que le hayan contado le habrá costado sacar esa nota de humor.

R: Al final soy humano, lo que pasa es que al ser un espectáculo de comedia y ser un personaje cómico, el personaje cómico siempre se aleja del dolor para poder hacer humor de él. Si lo trabajase como actor en una película o en una serie, sería al revés, porque tendría que meterme dentro del personaje. Ahí son dos diferentes opciones interpretativas.

P: Su fama viene por las redes sociales. Cuando ve que sus vídeos comienzan a hacerse virales y que tiene la aceptación de muchísimo público, ¿Cómo lo gestiona o asimila?

R: Es complicado, pero claro, más complicado es asumir que no va nadie. Porque ahí tienes que hacer malabares para que venga la gente, para que salgan las cuentas, entonces bueno, lo he ido asimilando con sorpresa y muy agradecido, porque al final para mí es más fácil asimilar esto.

P: En sus espectáculos ha llegado a tener a gente muy reconocida entre su público como por ejemplo Sergio Ramos o Jorge Martín. ¿Cómo ha sido para usted el ver que este tipo de “personajes públicos” también le siguen y admiran?

R: Igual que a la gente a lo mejor con enfermedades o con problemas les tratan diferente, esa gente también está acostumbrada a que les traten diferente. Siempre hay como, pues eso, lo que tú has dicho son muy reconocidos, y hay como una especie de distancia. Y como yo trato igual a todo el mundo, pues también encuentran un lugar donde dicen, “es que soy uno más”.

P: ¿Ha habido alguna ocasión, bien sea en uno de sus espectáculos o bien cuando publica sus vídeos en redes sociales, en el que usted mismo haya dicho, “esto no lo voy a publicar”?

R: Hay muchas cosas que no he publicado, pero porque ya me cerraron la cuenta una vez, tres meses, entonces, pues hay ciertas cosas que no he podido publicar y que se quedan en el directo. Pero no por miedo a la gente, porque sí que es cierto que ya de habitual recibo mucho hate.

P: ¿Qué piensa de esas personas que no entienden ese humor que a los propios implicados no les ofende?

R: Tú desde tu casa ves un vídeo y a lo mejor al decir o al pensar, “hay pobre ese que le está haciendo”, pues tú te estás poniendo en un lugar de superioridad cuando a esa persona se le está tratando de igual a igual. Pero bueno, entiendo que a veces lo ves descontextualizado en casa y dices, madre mía, lo que está soltando este, pero bueno, es que el contexto también es importante, porque yo eso no lo voy haciendo por la calle, nos juntamos para reírnos. Al final las personas que vienen aquí saben a lo que vienen. El teatro es un lugar de reunión, que se junta gente, que la vida ya nos separa mucho con muchos aspectos y situaciones políticas y económicas y aquí es un lugar de unión, porque la risa une.

P: De estas personas que hemos hablado, reconocidas, que han venido a sus espectáculos, ¿Hay alguna que diga: me falta que venga, me gustaría que viniese esta persona?,

R: Nunca he sido yo muy fan de personas ni de cosas. Entonces, no, a veces me preguntan en las diferentes ciudades, ¿Quién te gustaría que viniese?, y tampoco, a veces se presentan o me dicen, aquí está la alcaldesa y pues la saco, pero por lo general yo no voy buscando a nadie. También viene gente que luego no se atreven a salir, porque me viene también mucha gente que trabaja de cara al público y claro, pues les cuesta salir, por miedo a lo que luego opinen de ellos o a perder su trabajo.

P: ¿Tiene algún sueño por cumplir?

R: Pues mira, hemos montado un nuevo espectáculo que voy a hacer con gente con la que estaba antes para que ellos también tengan su reconocimiento. Como ahora tengo esta visibilidad en teatro me gustaría que gente con mucho talento, que no se le ha dado la oportunidad, la tenga. Y en cine, me gustaría hacer lo mismo. Llegar a un momento en el que tenga suficiente peso como actor para poder meter a gente que me he ido encontrando por el camino, que tienen mucho talento y que están currando en otra cosa, para que puedan también tener la oportunidad.