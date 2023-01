Ilu Ros es una dibujante e ilustradora murciana que lleva Granada tatuada en el alma. Dibuja desde que era pequeña como cualquier otro niño, y conforme fue creciendo, en lugar de dejarlo de lado, ella nunca rehusó de este arte. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada, formación con la que convirtió lo que era su hobby favorito en un medio de vida.

Considera su estilo como "difícil de definir", ya que por una parte aúna múltiples técnicas utilizando materiales como la acuarela, los rotuladores, el trazo rápido o los acrílicos y también forma parte de su estilo por otro lado la forma que tiene de relatar las cosas, que deriva de su inspiración la cual encuentra en lo cotidiano y lo que la rodea.

Durante cinco años Ilu vivió en Granada, ciudad que le enamoró y en la que conserva muchas amistades y recuerdos. La artista "se hubiera quedado en Granada por todos los medios", pero a causa de la crisis económica tuvo que marcharse al extranjero, en concreto a Inglaterra, donde estuvo residiendo durante varios años. No obstante, la ciudad ganó para siempre un hueco en su corazón y para Ilu "Granada siempre es un lugar donde volver".

Una de las cosas que más le unen con la ciudad es sin duda la figura del gran poeta granadino Federico García Lorca. En 2021 publicó Federico, un libro biográfico que ella misma escribió e ilustró y que tanto los lectores como la crítica acogieron de forma fantástica. Su último trabajo también es lorquiano, se titula Una trilogía rural e ilustra la voz de Lorca en tres de sus obras más populares y queridas: Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Ha estado hasta el pasado mes viajando a distintas ciudades de España para presentar el libro, que ha logrado gran acogida y ha hecho a la artista sentirse muy arropada.

Su amor por el poeta viene desde bien lejos, cuando tan solo era una niña. Las primeras obras de teatro que vio en su vida fueron las pertenecientes a la trilogía, y desde ese momento han sido especiales. Lo que más admira de Federico es la "libertad" que transmite en sus obras, tanto en Bodas de Sangre como en La casa de Bernarda Alba, donde, aunque "la libertad conlleve a la tragedia, ellos no dejan de buscarla". Cree que Lorca expresa ese concepto de libertad que "sentía necesario" y lo hace saber en sus obras. "Intentaba tratar cosas de las que no era fácil hablar en la época, y las enfrentaba" ejemplo de ello es su Romancero Gitano donde habla de una parte marginada de la sociedad, también habló de las mujeres en el medio rural a quienes les dio voz cuando no tenían, o en Poeta en Nueva York donde trata el tema de la discriminación, entre muchas otras.

Actualmente y tras terminar las presentaciones previstas de su último trabajo, Ilu tiene entre manos nuevos proyectos. Está preparando una exposición que inaugurará en la galería 'Modus Operandi' de Madrid el mes de abril. A su vez, se encuentra trabajando en un nuevo libro con el que ilustrará los escritos de una autora con la que colabora conjuntamente y de lo que aún no puede revelar más detalle que el hecho de que verá la luz en mayo. Sin más, habrá que esperar a primavera para ver los resultados de lo más nuevo de la artista aunque sin que quepa duda de que no dejará de sorprender.