Paco López: "No salimos como debíamos hacerlo en un partido de este mes"

El entrenador del Granada, Paco López, ha analizado en rueda de prensa la derrota del conjunto rojiblanco en el Ciutat de Valencia, convencido de que los suyos necesitan "ser mucho más eficaces". "La clave, para mí, ha estado en que no hemos salido como debíamos hacerlo en un partido de este nivel", ha aseverado. "Lo que nos está faltando es finalizar. Si no estás acertado ahí y tienes los diez minutos que hemos tenidos nosotros, que prácticamente regalamos los dos primeros goles por no estar enchufados desde el inicio, te vas con una derrota contra un equipo que lo normal es que vaya a estar arriba", ha lamentado el preparador granadinista.

"En una jugada muy sencilla de defender, nos han ganado la espalda. El segundo es una pelota parada que termina en el penalti. El equipo ha reaccionado muy bien, hemos hecho el 2-1 y hemos terminado bien la primera parte", ha valorado Paco López. "Hemos cambiado la estructura y hemos tenido el dominio, la pelota y hemos generado muchas ocasiones. No muy claras, pero rondaba la pelota continuamente el área del Levante. Nos falta eficacia y finalizar muchas más jugadas", ha profundizado, si bien reconoció que, en el segundo tiempo, al Granada le costó "un poquito más". "Les estábamos generando problemas, sobre todo, porque tratábamos de atraer y buscar la espalda con Puertas, Molina y Callejón, pero Róber Pier ha dado un pasito atrás". "El partido estaba igualado, pero nos han vuelto a hacer gol a balón parado y ahí nos han matado", ha concluido.

"En los partidos anteriores hemos merecido mucho más, el Levante ha sido justo ganador, no hay nada que objetar", ha sentenciado. "Nos sigue faltando ser más eficaces cuando llegamos. Seguimos llegando mucho. Por lo menos, generamos situaciones en finalización, pero, como no las terminas, se queda en nada", ha esgrimido. "Creo que ahora mismo, el Levante es el equipo con más potencial de Segunda División", ha afirmado, antes de indicar que su vuelta al estadio granota le ha despertado "una mezcla de sentimientos". "El recibimiento ha sido muy bueno. En ese sentido, estoy muy satisfecho. En lo demás, ya no tanto", ha bromeado, resignado. "Cuando llegas al Ciutat, te acuerdas de tantas y tantas noches que hemos tenido aquí. Una vez estás en el vestuario y empieza el partido, pones el foco y te centras en tu equipo", ha agregado.

Cuestionado sobre la ausencia de Uzuni, ha detallado que el albanés "terminó con una molestia el entrenamiento de este viernes" y que, aunque al principio se pensó que podría participar, el cuerpo médico determinó que era mejor tener precaución. "Se le ha visto una lesión muscular", ha abundado, para más adelante incidir en que "queda muchísimo todavía". "La derrota de hoy es dolorosa, nos duele muchísimo. Era un rival directo con el que tenemos que pelear. Hay que seguir trabajando. La Segunda es muy larga. No hay otro camino que mejorar", ha finalizado.

Más tarde, a preguntas de la prensa granadina, ha explicado que la demora en los cambios se debió a que consideró que "no estaba pasando nada" y que los rojiblancos estaban "generando cosas". "Los cambios eran en la parte de arriba o atrás. En medio campo no tenemos nada, solamente a Sergio Ruiz, que está en ese periodo de coger la forma", ha argumentado, tras lo que ha señalado que "justo en el momento en el que se le iba a dar frescura al equipo, ha venido el tercer gol". "La clave de esta derrota, para mí, ha estado en los diez primeros minutos, en haber regalado los dos primeros goles", ha subrayado, determinante. El entrenador del Granada ha reconocido que sus pupilos no han "defendido el balón parado como hay que hacerlo" y ha insistido, cuestionado sobre posibles refuerzos en la delantera, en que "todo lo que venga a ayudar será bienvenido".

Javier Calleja

El entrenador del Levante, Javier Calleja, ha comparecido por su parte con un semblante totalmente opuesto. "Puede ser que, si no ha sido el mejor partido, de los mejores. Cada jornada veo que el equipo crece", ha resaltado el preparador granota, que ha elogiado a su plantilla por las bajas con las que ha lidiado en esta jornada. "Estoy muy contento por muchos motivos. Hemos hecho un encuentro muy serio ante un rival directo, que viene de Primera División y tiene muy buenos jugadores", ha agregado.