Más de 200 vehículos cruzan hoy Granada en otra gran tractorada bajo el lema 'El precio del gasoil, la ruina del campo'

Dos años después de la tractorada que paralizó Granada por completo, el campo vuelve a tomar la ciudad en una nueva demostración de músculo. Esta vez no es por el bajo precio de los productos en los mercados, como en 2020, sino por la "desorbitada subida" del gasóleo agrícola y la electricidad, que "lastran la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas", tal y como denuncian las organizaciones convocantes; Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de Granada.

El ruido de los cláxones y el humo de los tubos de escape volverán a inundar durante cuatro horas este miércoles las principales arterias de la capital. Más de 200 tractores, a los que se sumarán otros vehículos, procedentes de cinco columnas de la provincia, marcharán en protesta bajo el lema El precio del gasoil, la ruina del campo. Participarán 93 cooperativas de Granada que representan a un total de 36.100 agricultores y ganaderos.

Aunque no se llegará a los casi 800 vehículos de hace dos años, lo cierto es que la manifestación de este año promete ser también multitudinaria. Los organizadores pretenden que esta vez el tráfico no se vea comprometido en la totalidad de la ciudad, independientemente de si la marcha esté o no discurriendo en ese momento por allí, sino solo en los puntos por donde pasen los tractores. De esta forma, "la afección al ciudadanos será mínima, y así lo hemos consensuado con la Policía Local", explica a GranadaDigital Miguel Monferrer, secretario provincial de Coag Granada.

No en vano, el itinerario inicial contemplaba, como ya sucedió hace dos años, desviar la tractorada por el centro, atravesando la Gran Vía de Colón. Una opción que esta vez se ha descartado en pro del Camino de Ronda. "Es importante que el Gobierno vaya tomando nota de que, con los precios actuales, no se puede trabajar porque los costes de producción están elevadísimos y los productos valen lo que valen", ratifica Monferrer.

Horario, rutas y recorridos

Las cuatro organizaciones convocantes mantuvieron en la tarde del martes una última reunión por videoconferencia para ultimar los aspectos logísticos de la manifestación. "Serán cinco las columnas que partirán desde los distintos puntos de la provincia rumbo a la capital", confirma el director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Gustavo Ródenas.

La primera partirá desde la zona de Iznalloz y Los Montes. La segunda avanzará por el sur desde Padul. Una tercera lo hará desde Moraleda de Zafayona. Ventas de Huelma y Pinos Puente son los otros dos puntos de partida.

"Tampoco queríamos que vinieran desde mucho más lejos, pues precisamente por el precio del combustible es carísimo que un tractor recorra tanta distancia", avisa Monferrer. Y es que uno de estos vehículos puede llegar a gastar cerca de 15 litros de combustible por hora.

Una vez todos los tractores estén a partir de las 9.00 horas en el punto inicial, en Joaquina Eguaras, frente al edificio administrativo de la Junta de Andalucía, la manifestación arrancarán desde allí para atravesar la avenida Juan Pablo II, Doctor Olóriz, Severo Ochoa y desde ahí encadenar con el Camino de Ronda para arribar a la Rotonda de la Aviación y acabar, previsiblemente, a las 13.00 horas, aunque no se descarta que pueda alargarse. La ruta exacta, que muchos realizarán a pie, es la siguiente:

Ida: Joaquina Eguaras - Tete Montoliú - Juan Pablo II - Doctor Olóriz - Constitución - Severo Ochoa - Fuentenueva - Einstein- Camino de Ronda - Rotonda de la Aviación

Vuelta: Rotonda de la Aviación - Camino de Ronda - Einstein - Fuentenueva - Severo Ochoa - Avenida de Madrid - Juan Pablo II - Tete Montoliú - Joaquina Eguaras

125 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil

Para controlar que todo discurre por los cauces de la normalidad, la Guardia Civil tiene previsto supervisar los desplazamientos de las caravanas hacia Granada, así como su retorno. El objetivo, "dar seguridad a los usuarios y velar por el cumplimiento de las condiciones de ejecución de la autorización dada por la Subdelegación de Gobierno", informan desde la propia oficina del Ejecutivo central.

Un total de 75 agentes de la Benemérita velarán por la logística de la marcha. Asimismo, el dispositivo de seguridad de la Policía Nacional estará integrado por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) además de un núcleo de reserva por si hiciera falta apoyarlos. En total, serán unos 50 efectivos de este cuerpo.

Reivindicaciones

Nadie duda de que el denominador común de la protesta es la "desorbitada subida" en el precio del gasóleo agrícola así como el de la electricidad, que, como apuntan desde las organizaciones, "siguen batiendo récords", situándose actualmente a una media de 1,63 euros por litro con picos de 1,78 euros/litro en algunos. Lo cierto es que hay cinco puntos concretos para la manifestación de este miércoles. Son los siguientes:

1. Modular el precio de los combustibles respecto a la cotización del barril Brent para evitar la especulación de las empresas de refino con pactos de precios del petróleo al alza.

2. Bonificar el gasóleo B agrícola, plásticos y fertilizantes en el IRPF, al igual que para los transportistas y los pescadores.

3. Aplicar la doble potencia eléctrica para los regantes que les permita ahorro de energía durante los periodos en que no riegan.

4. Aumentar la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos, actualmente en 0,063 euros/litro.

5. Controlar la Ley de la Cadena Alimentaria y hacer que se cumpla persiguiendo a quienes compren productos por encima de los costes de producción.