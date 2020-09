“Para que esto no vuelva a pasar, espero que se haga justicia y se den escarmientos ejemplares”

“Los que ahora tienen responsabilidad, no quieren asumirla. Para que esto no vuelva a pasar, es necesario que se haga justicia y se den escarmientos ejemplares, como aislar al maltratador”. Entre lágrimas, pero con entereza, María del Mar Chambó y Tessa, recordaban el momento más cruel de su vida, producido hace casi tres años tras el asesinato de su hija y hermana, respectivamente, Mar Contreras.

La joven fue asesinada en el Campo de Tiro de Las Gabias por su pareja en 2018, el cual se suicidó, posteriormente. La chica de 21 años y estudiante de tercer curso de Filología Hispánica, murió en el acto debido a un tiro que le propinó el chico de 24 años, llevado a cabo en un punto ciego al que no llegaban las cámaras de videovigilancia del recinto donde se produjo. Tras las informes de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno calificaba los hechos, oficialmente, como violencia de género. El individuo, poseía permiso de armas y no contaba con denuncias previas sobre malos tratos, aunque el entorno pudo conocer algunos episodios físicos y psicológicos; pero en el momento, no le dieron importancia o no valoraron que fuesen susceptibles de manifestarse.

“Al que sea maltratador, no hay que hacerle palmas y reírle las gracias por parte de su entorno. Hay que ser valiente y plantarle cara. Y sobre todo, no darle la espalda a las víctimas”, exige María del Mar Chambó. Su principal objetivo es dar ánimo y fuerza para que sean capaces de alzar la voz y que se frenen estas situaciones. “Mi hija tenía el afán de ayudar a mucha gente. De hecho, ayudó a otra chica que estaba pasando por lo mismo. Me pidió advertir a la madre de esa muchacha para que no acabase mal y lo hice. Y ella, sigue viva, mi hija no”, ha denunciado a través de estas palabras la falta de ayuda por parte de algunos amigos y conocidos cercanos. “Tanto su hermana como yo, hemos perdido incluso a una madre, porque ejercía como tal como nosotras. Tenía aspiraciones académicas e incluso empezaba a hacer sus pinitos como modelo. No es justo“, concluía María del Mar.

Por parte de la Asociación La Volaera, siguen arropando a la familia de esta víctima. Destacan con mucho orgullo la entereza y la lucha de la hermana de Mar, la cual tiene intención de estudiar Derecho y Ciencias Políticas para defender en un futuro causas como esta. “Son una familia para quitarse el sombrero”, decía María Martín, presidenta de esta Asociación, cuyo objetivo es trabajar por la igualdad real desde la cultura y la formación. “Cada víctima es un fracaso social. Mientras no concienciemos a la sociedad, seguirá siendo un fracaso. Tenemos que denunciar todas y todos a los maltratadores de los que seamos conocedores”, recalcaba la presidenta. Junto a ella, apoyaban sus palabras otros miembros de La Volaera, una profesora de Derecho de la UGR y el secretario general del Partido Socialista Libre Federación, Carlos Martínez.

A los pies de la placa situada en la fachada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UGR han depositado unos ramos de flores en recuerdo de Mar Contreras; en dicha placa, se recoge la referencia a este asesinato y se hace especial mención al día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Esta misma Facultad, convocaba en 2018 el concurso de microrrelatos ‘Mar Contreras’, para “homenajearla y visibilizar la situación de las mujeres que padecen violencia machista”, tal y como expresaban desde la comunidad universitaria.