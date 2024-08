Las historias de bolivianos que encontraron en Granada su nuevo hogar

Con el objetivo de destacar y valorar la amplia diversidad cultural de nuestra ciudad, GranadaDigital está desarrollando un serial de reportajes en el que cada semana se presentan historias de extranjeros que viven en la ciudad, contando cómo llegaron hasta aquí y qué fue lo que les cautivó. Es así como -hasta el momento- se han presentado narraciones de personas provenientes de Marruecos, Rumanía, Reino Unido, Colombia, Senegal, Italia, Venezuela y Argentina.

Continuando con esta iniciativa, en esta oportunidad se continúa con la novena comunidad extranjera más grande de Granada, correspondiente a la de Bolivia. Para ello, este periódico presenta las historias de dos personas bolivianas, quienes relatan cómo fue que se trasladaron desde el país sudamericano hasta la ciudad de la Alhambra y cómo ha sido vivir aquí todos estos años.

"Granada es parecido a Cochabamba, porque tiene montañas"

Emilio Ramírez es de Cochabamba y cuando tenía solo 22 años decidió dejar su ciudad para emprender rumbo a España. "Fue por unos amigos. Yo era muy joven. Uno de mis primos estaba en Bilbao me dijo '¿no quieres venirte para España?'", narra. El plan inicial era estar solo ocho meses, pero inesperadamente su estancia se extendió a 16 años.

Al llegar al país -y siguiendo las sugerencias de su amigo- decidió que su primer destino sería Bilbao, donde trabajó un tiempo como jardinero. Luego, se trasladó a Madrid en busca de nuevas experiencias laborales, pero finalmente fue Granada la ciudad donde decidió quedarse de manera definitiva. Según cuenta, "uno de los amigos de mi hermano me llamó y me dijo: si tú no tienes trabajo o lo que sea, te vienes para Granada. No me lo pensé dos veces y me vine para aquí".

Emilio recuerda que, cuando llevaba solo tres días en esta ciudad, surgió una oportunidad laboral de una forma muy inusual. "Fui a sacar dinero a un cajero de un banco y cuando estaba en eso, vi a un pintor que estaba recogiendo sus herramientas. Le pregunté si no necesitaba más trabajadores, me preguntó si yo sabía pintar y yo le dije que sabía pintar cosas de hierro, y me dijo que me harían una prueba", cuenta. Por su buen desempeño, lo contrataron en esa empresa y allí se mantuvo trabajando durante ocho años.

Para él, lo más bonito de Granada es el parecido que tiene con su querida ciudad boliviana. "Granada es parecido a Cochabamba, porque hay montañas alrededor. Es igual", dice. Y destaca también a las personas: "siempre me ha tocado buenas personas, se han portado bien conmigo y yo con ellos". En esta ciudad, Emilio tuvo a sus dos hijos, quienes ahora tienen 5 y 7 años, y es aquí donde actualmente se dedica a las reformas y la fontanería.

Y aunque Granada le gusta para vivir, también es sincero en señalar que "la tierra tira mucho" y son muchas las cosas que extraña de Bolivia: "principalmente a la familia y la comida", indica. También señala que "tengo ganas de irme", pero destaca que "tengo que ver el futuro de mis hijos".

"Cuando bailo me siento como si estuviera en mi país"

Miriam Yapura llegó a Granada el año 2014, después de que su padre -que residía en España desde el 2005- pudiera traerla desde Bolivia mediante la reagrupación familiar. Ella tenía 18 años y comenzó una vida completamente distinta a la que estaba acostumbrada. Según recuerda, el comienzo no fue fácil: "no conocía a nadie, los primeros meses estuve muy encerrada, me quedaba en casa, y poco a poco me fui adaptando, conociendo gente y acostumbrándome".

Durante estos 10 años en la ciudad, esta mujer ha tenido diversos trabajos y actualmente se dedica al cuidado y asistencia de personas mayores. Sin embargo, su mayor logro y aquello que le apasiona es su grupo de baile 'Salay Bolivia Granada', en el que ha desarrollado una faceta artística que le ha dado muchas alegrías. "Desde 2017 tenemos un grupo en el cual hacemos bailes típicos de Bolivia y cuando nosotros bailamos es como si estuviéramos en nuestro país", cuenta.

Según relata, "en Bolivia nunca he bailado, cuando llegué aquí quise bailar y fuimos buscando gente que le gustaría sumarse y fuimos formando el grupo". Ella fue una de las fundadoras del grupo y actualmente es su presidenta, llevando la cultura boliviana desde Granada a distintos puntos de España.

"Hemos ido a encuentros en Murcia, Sevilla, Málaga, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y otros lugares", dice. El baile Salay de Bolivia cuenta con 26 filiales en toda Europa, siendo la filial Granada la única que ha obtenido el primer lugar en todas las categorías, a lo largo de sus años de participación en competiciones.

Sobre su vida en Granada, Miriam destaca que ha sido muy buena, pues ha tenido la posibilidad de mostrar su cultura a través del baile, pero también porque asegura que se ha sentido como en casa. "He ido a otros sitios, he trabajado en otras provincias como Cádiz en Murcia, y me sentía como lejos de casa. Cuando llegaba de vuelta a Granada me sentía nuevamente en casa, muy bien, muy a gusto, es una ciudad muy acogedora", asegura.