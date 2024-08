Rubén Guerrero: "Pablo quiere que sea un líder vocal y una presencia física en la zona"

La pretemporada avanza para el Covirán Granada y su siguiente prueba pasa por un nuevo encuentro ante el Unicaja de Málaga. Nuevamente el derbi andaluz será un escenario de prueba para granadinos y malagueños en la disputa de la Copa Andalucía. La primera vez que los rojinegros participaron en este torneo, en el verano de 2022, Rubén Guerrero salía del conjunto cajista para poner rumbo al Munbos Obradoiro. Ahora, dos años después, el marbellí se reencontrará con su ex equipo jugando esta vez la Copa Andalucía desde el lado granadino.

Pregunta: ¿Qué tal está? ¿Cómo están siendo estas primeras semanas de entrenamientos?

R: Estoy muy contento la verdad. Estamos trabajando muy bien todos juntos. Llevamos poco juntos, pero tenemos un buen grupo de gente. La primera semana nos metieron bastante caña, pero estuvo muy bien

P: El pasado martes se vivió algo histórico en Granada y a nivel nacional con ese partido al aire libre ¿Qué le pareció y como vivió tener a cerca de 6.000 personas en la calle para ver al equipo?

R: Inesperado totalmente que hubiese tanta gente y que fuese todo tan bien. El ambiente estuvo chulísimo, fue una velada super bonita y creo que el partido fue muy bien, a parte del resultado. Espero que la gente lo pasase tan bien como lo pasamos nosotros.

P: ¿Qué sensaciones tuvo en la pista con el equipo?

R: No podemos sacar conclusiones, ni deberíamos ni para bien ni para mal. Tenemos que centrarnos en jugar duro. En una semana de trabajo no puedes buscar aspectos demasiado tácticos. Jugamos muy duro, sabíamos que iba a ser un partido físico. Jugamos bien, las cosas que hicimos salieron bien, todavía hay que mejorar mucho, pero creo que viene bien jugar estos partidos tan pronto porque puedes ver desde ya en qué debes mejorar y qué debes trabajar durante la temporada.

P: Una de las cosas que más llamó la atención de los allí presentes fue la intensidad que todos los jugadores pusisteis en la pista. ¿Va a ser esto una seña de identidad del nuevo Covirán Granada?

R: Creo que sí. Desde el principio nos tomamos el partido muy en serio. Queríamos que fuese un encuentro que nos sirviese para algo. Aunque tácticamente no estamos tan pulidos como podemos estar, sí queríamos que se notase la comunicación, la intensidad defendiendo, que hablásemos entre nosotros y que estuviésemos todos juntos tanto en ataque como en defensa. En lugar de ser individuales que jugásemos como equipo, esa debe ser nuestra seña de identidad, que los doce aportemos.

P: ¿En qué debe mejorar el equipo? ¿Cuál es el siguiente paso?

R: Todavía hay mucho por mejorar. Tenemos que centrarnos en nosotros y olvidarnos del resultado. Es verdad que es bonito jugar la Copa Andalucía ante un equipo como Unicaja, pero debemos centrarnos en nosotros, en la defensa, el balance defensivo, el rebote... las cosas que queremos enseñar a lo largo de la temporada. Que sea un entrenamiento más, que sea un partido que nos sirva para ir soltándonos y jugando como equipo.

P: En el partido del martes vimos muchas combinaciones en la pista, es difícil aun adivinar cuál será el quinteto elegido o las combinaciones más usadas. Aun así, le quiero preguntar por su pareja con Jacob Wiley. Parece que ambos comparten que, donde no llegan los centímetros, llega el coraje.

R: Teniendo a Jacob al '4' garra hay de sobra. Es un tío muy activo que te puede defender a cualquier jugador, que te va a rebotear, te va a cambiar, va a hacer múltiples esfuerzos y va a correr la pista. Eso para alguien más grande, es decir, su par, va a ser muy difícil defenderlo y atacarlo. El estar los dos juntos creo que se va a dar bastante en la temporada y que debemos aprovechar los puntos fuertes que tengamos cada uno.

P: Pasando a un lado más personal. Retrocedamos hasta la época en la que regreso a Unicaja y comenzó su andadura en ACB. ¿Qué ha cambiado del Rubén guerrero de Unicaja al de hoy, en qué ha mejorado y en qué se siente más seguro?

R: La madurez como jugador y como persona, las cosas que antes mentalmente me afectaban mucho lo trabajé y cambié. Como jugador, saber mis puntos fuertes, las cosas que no se me dan tan bien, lo que puedo aportar al equipo y en qué se me puede aprovechar más. Qué quieren de mí y que puedo aportar. Sobre todo eso, saber lo que soy como jugador y qué puedo dar.

P: Tras unos años en Unicaja se marcha a Monbus Obradoiro donde ha disputado las dos últimas temporada. ¿Cómo fueron esos años, en especial, esta última campaña en la que vimos cómo sus minutos en pista disminuyeron? ¿Cómo fue ese cambio para usted?

R: La primera temporada fue muy bien, estaba con mucha confianza y me sentí muy cómodo jugando y el equipo fue muy bien tanto a nivel colectivo como individual. Dí la confianza que se me daba. En la segunda, no tuve tanto protagonismo. En lo poco que salía intentaba ayudar lo máximo posible. A nivel deportivo no fue una temporada muy buena, pero mentalmente sí me ayudó. Fue una temporada fea a nivel personal y colectivo, mentalmente se hace muy duro, llegan muchas cosas de fuera y el equipo sufre mucho por dentro. Ahí hay que intentar de sacar donde no hay. Digamos que esa mala experiencia también sirva de algo.

P: Ese mal año le puede ayudar para afrontar esta temporada en la que sabe que volverá a pelear por la permanencia

R: Son años de jugar, experiencia que vas adquiriendo y son situaciones que vas viviendo. Puedo aportar que ya llevo unos años en la liga, que he pasado por malas experiencias, que eso me sirva para ayudar al equipo en la situación que sea.

P: ¿Qué le lleva a fichar por Covirán Granada?

R: Era una buena oportunidad, al margen de todo lo que pasó al final de temporada. Buscaba un sitio en el que seguir creciendo y donde ser importante. No me lo pensé mucho. Me gustó mucho el proyecto, creo que ha sido una decisión acertada.

P: Y Pablo Pin, ¿Qué le ha pedido a nivel individual?

R: Que sea una presencia física en la zona, tanto en defensa como en ataque. Que cierre bien la zona y proteja, en ataque que bloquee bien, que finalice con fuerza, que corra la pista. Que aprovechemos esos puntos fuertes que podemos tener de mayor movilidad y rapidez. También quiere que sea un líder vocal, que nos comuniquemos bien y estemos unidos, que lidere un poco en esa faceta.

P: Por último, vuestro próximo partido de preparación será ante Unicaja en la Copa Andalucía. ¿Qué espera de ese partido y, sobre todo, qué supone reencontrarse con el equipo en el que se ha criado?

R: Encontrarme con Unicaja siempre es bonito, sigo conociendo mucha gente allí. Es el equipo donde empecé y jugar la Copa Andalucía desde este lado va a estar guay. Espero que sea un partido bonito, que lo disfrutemos y, sobre todo, que sirva para seguir mejorando.