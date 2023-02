HBO Max estrena este viernes ‘Pobre diablo’, la serie de animación para adultos realizada en Granada

‘Pobre diablo’, la serie de animación de animación para adultos realizada principalmente en Granada se estrena este viernes en HBO Max. Ha sido creada por Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Miguel Esteban, producida por Buendía Estudios y la animación ha sido desarrollada por la productora granadina Rokyn Animation.

'Pobre Diablo' consta de siete capítulos y sigue los pasos de Stan (al que pone voz Joaquín Reyes), un adolescente que es el Anticristo y al que solo le queda un mes para cumplir con la profecía y sumergir a la humanidad en el horror. Pero, en realidad, lo único que él quiere es triunfar como actor en Nueva York, a pesar de los intentos para que realice su misión de Satán (Igantius Farray) y de sus dos compañeros de aventuras, el gato hedonista Mefisto (Ernesto Sevilla) y la demonia especializada en posesiones Samael (Gakian).

Bajo esta premisa, y aunque los tres creadores se mantienen fieles a su humor absurdo característico, 'Pobre diablo' incorpora otros géneros de comedia que funcionan como crítica a la sociedad actual y a aspectos concretos de la misma como el mundo del espectáculo. "Los demonios [que llegan a Nueva York] se dan cuenta de que la sociedad es más perversa que ellos mismos, la sociedad capitalista les ha dado mil vueltas", explica Miguel Esteban.

"También representa a ese deseo de ser vistos y aplaudidos que tienen algunos actores, que solo están suplicando un poco de cariño y atención", continúa el director de 'Pobre diablo'. "De hecho, la serie parte de la premisa de la vanidad del padre de Stan, un actor que vende su alma al diablo para triunfar", apostilla Joaquín Reyes.

Un recuerdo para Verónica Forqué

La serie de HBO también cuenta con las voces de Carlos Areces, Javier Botet, Stephanie Magnin, Iggy Rubin o Verónica Forqué. La actriz, fallecida en 2021, interpreta a Rose, la madre del protagonista, quien se entera después de darle a luz de que el padre de la criatura es en realidad Satán y no su marido.

"Ya habíamos trabajado con ella antes en otros proyectos desde la mitomanía más absoluta, y este era un papel con el que se podría haber echado atrás muy fácilmente, había que tener mucho sentido del humor para aceptarlo", comenta Esteban. "Además, con su voz tan tierna hacía a su personaje, que está inspirado en Mia Farrow, vulnerable pero a la vez con fortaleza", añade Reyes, quien lamentó después su pérdida.

En 'Pobre diablo' los creadores se sumergen de lleno en el mundo de la animación para adultos con una serie independiente después de trabajar juntos en Maricón y Tontico, ficción encuadrada dentro de Museo Coconut. Un campo que, como indica Reyes entre risas, no está muy explorado en España: "La gente no va a decir 'oootra serie de animación para adultos'". "A ver si esto ayuda a demostrar que es posible hacer una serie de televisión con buen acabado técnico", comenta Sevilla.

"La animación te pide cosas que no puedes hacer en el mundo real porque serían muy caras, pero también sirve para adaptar cualquier tipo de historia y queríamos hacer algo diferente", explica Esteban. "Como espectador es muy bonito que te sorprendan, y no se suele hacer por miedo a que el espectador no reciba lo que le han prometido", sentencia Ernesto Sevilla.