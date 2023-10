El guionista granadino Fernando Navarro protagoniza el Festival Jóvenes Realizadores

Durante la 29 edición del Festival Jóvenes Realizadores, que se desarrollará entre el 22 y el 29 de octubre en colaboración con la Universidad de Granada y la Fundación SGAE, se celebrarán tres actividades formativas abiertas al público hasta completar aforo.

El próximo miércoles 25, a las 12:30 horas, tendrá lugar en la Facultad de Comunicación y Documentación de la UGR una clase magistral de guion impartida por Fernando Navarro y Rafael Cobos. Fernando Navarro, que ha colaborado como guionista con cineastas como Álex de la Iglesia, Rodrigo Cortés, Paco Plaza o Jaume Balagueró, habiendo sido nominado a los Premios Goya en las categorías de Mejor Guion Original y Mejor Guion Adaptado, conversará junto a Rafael Cobos, guionista habitual de Alberto Rodríguez que en 2015 obtendría el Premio Goya a mejor Guión Original por La isla mínima y en 2016 el Goya a mejor Guion Adaptado por El hombre de las mil caras.

Además, Navarro presentará el sábado 28 a las 22:00 horas, dentro de la programación del Festival, los dos primeros episodios de Romancero, la nueva serie que Prime Video estrenará el 3 de noviembre en su plataforma. Protagonizada por Belén Cuesta y Ricardo Gómez, trata sobre dos jóvenes desamparados que escapan de las fuerzas de la ley, de poderosas criaturas sobrenaturales y de sí mismos. Romancero es la historia de esta huida, de los perseguidos y los perseguidores, enmarcada en una Andalucía desértica y cruel.

En colaboración con Fundación SGAE, el miércoles 25, a las 18:00 horas, en La Madraza de la UGR, Esteban Ruíz (I Am Dive) dará el taller 'Kill Your Idols' en torno a la gestión del fracaso en la construcción de un proyecto musical independiente. El jueves 26, a las 10:30 horas, en La Madraza, Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer, integrantes de Bromo, impartirán un taller dedicado a la creación de A/V Live Set, en el que se introducirán las distintas etapas del proceso creativo de un proyecto musical con visuales en directo. Compartirán las tripas del proyecto No Signal, que presentarán en directo en el Teatro Isabel la Católica a las 21:00 horas.