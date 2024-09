Guille Abascal: "Tenemos que darle la vuelta a la situación entre todos"

El Granada CF no ha podido pasar del empate en otra actuación cuestionable del conjunto rojiblanco ante el Deportivo de La Coruña. Por sala de prensa pasó el técnico Guille Abascal para hacer un análisis de lo que ha sido el partido.

Diferencias en las dos partes: "Ha habido tres partidos en uno. No podemos salir de esa forma en la segunda parte. Hemos tenido esa vuelta al pasado, pero recalco los últimos 20 minutos de intensidad. Trabajaremos para que esto no suceda y para que cuando tengamos una ventaja, la mantengamos".

Tres centrales: "Necesitábamos ser ganadores del ancho de campo y esa es una forma. Las dos primeras ocasiones llegan atacando esa zona. El Dépor es un rival que busca el uno contra uno y teníamos que resolver eso".

¿Qué le falta al equipo?: "Estamos intentando buscar soluciones a momentos negativos. Lo que no puede pasar es que el equipo no se mantenga. No hemos estado estables. El bagaje dice lo que hay, y eso significa que todos tenemos que mejorar. Tenemos que darle más claridad a la superioridad. y, sobre todo, mantenernos firmes en el plano".

Reinier: "Lleva pocos días, pero es un jugador que entiende bien el fútbol. Va a ser un jugador importante en la parcela ofensiva. En defensa ha sido generoso. Con el tiempo irá creciendo.

Otras armas: La situación hay que revertirla desde la mentalidad en los momentos difíciles. Tenemos que ser más racionales y saber responder. Hay que darle continuidad a lo que se hace bien. Vamos a trabajar y a corregir los errores".

Corregir situaciones: "Vamos a trabajarlo en todo. Desde lo mental, hasta lo táctico. Empezando por corregirlo desde ya. En momentos buenos hay un bloqueo y tenemos que darle más claridad a ello.

Cambios: "Queríamos que Corbeanu fuese ganador en los duelos. Venimos trabajando con él esta semana, pero necesitamos que esos números lleguen. De Boyé y Villar, buscamos que el equipo estuviera estable para sacarlos a jugar".

Loïc Williams: "Está en el hospital. Estaba aturdido y no veía bien. La acción viene después de una falta a él. Cuando ha vuelto después del descanso no podía seguir".

Delanteros: "Todos, empezando por mí, tenemos que girar la situación. Respecto a ellos, si no las tuvieran, estaríamos preocupados. Hay que confiar en ellos. Confianza, porque les va a llegar".