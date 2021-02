Guardia Civil ampliará la búsqueda del escultor desaparecido tras el incendio en su cortijo de Moclín

La Guardia Civil continuará a partir de ahora con la búsqueda del escultor Manuel Caba, de 77 años, después de que los Bomberos hayan finalizado sin éxito la segunda jornada de rastreo para dar con su paradero entre los restos del incendio que asoló su cortijo, donde no se ha localizado ningún signo que permita confirmar que se encuentra allí, según han informado a Europa Press fuentes municipales y de la Guardia Civil.

El Instituto Armado ha precisado a Europa Press que la búsqueda se proseguirá tanto en el cortijo como en los alrededores y por los caminos que Manuel Caba solía frecuentar.

Los efectivos de Bomberos han seguido este martes revisando entre los escombros pero no se ha encontrado nada que permita pensar que el escultor está allí, por lo que habrá que ampliar la búsqueda y empezar a barajar otras opciones, según ha mantenido en declaraciones a Europa Press el alcalde de Moclín, Marco Pérez.

El regidor relata que los efectivos de Bomberos han realizado estos días una “intensa búsqueda” en la parcela, donde el sábado se declaró un incendio que calcinó la nave donde el escultor de forja tenía su taller y la vivienda colindante en la que residía. Aunque todos los indicios hacen pensar que podría encontrarse allí, al ser una persona mayor que vivía sola, que no tenía vehículo y del que no se tiene noticia desde el día del incendio, no se ha encontrado ningún vestigio que lo corrobore. Tampoco, en los rastreos que también han hecho los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado e incluso vecinos que se han desplazado a la zona.

Este inmueble, llamado el Cortijo de la Miseria, se encuentra lejos del casco urbano, en la carretera que va de Puerto Lope a Moclín, y el Ayuntamiento planea también ampliar la búsqueda a los alrededores. “Hay que buscarlo, no podemos relajarnos aunque no esté en la vivienda”, ha sostenido el regidor, quien explica que Manuel es una persona “muy querida” en el pueblo y los vecinos están “muy preocupados” y “volcados para dar con su paradero” ofreciéndose a ayudar en todo lo que sea necesario.

El incendio se detectó en torno a las 20,40 horas del sábado, si bien se baraja la hipótesis de que comenzara antes pues las llamas ya habían devorado buena parte de las estructuras cuando se tuvo conocimiento de lo ocurrido.