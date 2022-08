Guadix contratará a 28 personas desempleadas gracias al plan Joven Ahora

El Ayuntamiento de Guadix, a través de la concejalía de Empleo, Formación y Emprendimiento, que delega Pedro Gabriel Rus, presentó el pasado lunes, 25 de julio 2022, la solicitud para formar parte del plan de empleo “Joven Ahora”, financiado por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo y que en el caso de esta localidad permitirá la contratación de 28 personas de entre 18 y 29 años a jornada completa durante seis meses.

La propuesta del Ayuntamiento de Guadix contempla la contratación de tres técnicos/as administrativos/as, dos empleados/as administrativos/as, un técnico/a audiovisual en imagen y sonido, un empleado/a administrativo/a en archivo y/o, bibliotecas, 3 pintores, 1 carpintero de aluminio, metálica y PVC, 5 albañiles, 4 peones de albañilería, 2 jardineros, 6 peones de jardinería. Las contrataciones se tramitarán a través de ofertas al Servicio Andaluz de Empleo.

Siguiendo las instrucciones marcadas por la Junta de Andalucía, podrán contratarse con cargo a este plan de empleo jóvenes de 18 a 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, de los grupos de cotización del 4 al 10, “de modo que los puestos más cualificados, correspondientes a los jóvenes accitanos titulados en grados universitarios, quedan completamente abandonados por este plan que promueve la Junta de Andalucía”, ha lamentado el responsable delegado del Área de Empleo y Formación, Pedro Rus.

Presentada la solicitud municipal el pasado 25 de julio, la Junta dispone de dos meses para aprobarla y, una vez que se publique la resolución definitiva, el Ayuntamiento dispondrá de un mes para iniciar la primera contratación. En un periodo máximo de ocho meses deberán ejecutarse la totalidad de los contratos.

En caso de obtener el beneplácito de la Junta de Andalucía, el municipio podría contratar a esos 28 jóvenes durante seis meses con un sueldo por persona de 9.000 euros.

Por su parte, el munícipe ha explicado que aún no hay una convocatoria para la contratación, que se realizará después del verano, ya que se está a la espera de la resolución definitiva de la Junta de Andalucía, pero “aquellos jóvenes que quieran aspirar a estos puestos deben estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por lo que los que aún no lo estén deberán hacerlo previamente para aspirar a participar en la selección que hará el Servicio Andaluz de Empleo”. Al mismo tiempo, aclara que no es el Ayuntamiento quien hace la selección, sino que los procesos de selección los hace el SAE, el cual elige dos personas por puesto y entonces el consistorio decide a tenor de su experiencia laboral.

También ha destacado el compromiso municipal por este tipo de iniciativas que “ponemos en marcha todos los años aprovechando las convocatorias, y en las que el Ayuntamiento también hace un esfuerzo asumiendo parte de los costes que implica su puesta en marcha”.

Asimismo, ha valorado, la importancia de estos programas, que “facilitan una oportunidad laboral a estos jóvenes desempleados, que pueden trabajar durante seis meses y adquirir una experiencia laboral que posteriormente facilitará su inserción en la búsqueda de empleo”. Un programa que también para la ciudad tiene sus ventajas ya que “estos jóvenes realizan labores de impulso en distintas áreas municipales que también son muy importantes para todos los vecinos y vecinas, por lo que el beneficio es doble”, ha apuntado Rus.

Para el Ayuntamiento de Guadix este plan permite dar una oportunidad a un grupo muy castigado, pero insiste en la importancia de seguir apostando por contar con más industria y empresas. Al margen de ello afirma que siguen reclamando todas las ayudas posibles y anuncia que se trabaja para contar con un programa público de formación en alternancia con el empleo que se presenta como alternativa a las antiguas Escuelas Taller y Talleres de Empleo, pretendiendo responder a las necesidades del mercado en ocupaciones de utilidad pública o de interés general y social en el municipio. Para Rus ese modelo permite formación y empleo durante un año, además de poder contar con profesionales formados que son escasos hoy en día.

Además, ha anunciado que ha solicitado una nueva subvención dentro del programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas. “Se trata de contratar a jóvenes desempleados/as universitarios y los puestos que hemos solicitado son un técnico medio ambiente, un ayudante técnico ambiental, un técnico medio y superior en administración, dos técnicos informáticos, un arquitecto técnico, un técnico medio y superior administrativo. Un total de 10 contratos de prácticas de un año de duración”.