El granadino Miguel Rodrigo, nuevo seleccionador de Tailandia

El entrenador granadino Miguel Rodrigo es el nuevo seleccionador nacional de fútbol sala de Tailandia. El técnico emprende una nueva aventura en el Sudeste Asiático, territorio que conoce de primera mano gracias a sus numerosas experiencias previas en Japón, Vietnam o el propio combinado nacional tailandés. Su reto es lograr la clasificación para el Mundial de Uzbekistán, que se celebrará en septiembre.

El primer contacto entre la Federación de Tailandia y el preparador se dio hace meses, cuando el gaditano César Núñez dejo el equipo. "Estoy muy ligado con la Federación Andaluza de Fútbol y el proyecto de Pablo Lozano", explica Miguel Rodrigo, que siempre ha sido un apasionado de la formación. Esta unión le hizo dejar pasar el tren de Tailandia en primera instancia.

El tiempo pasó y Tailandia tanteó otros dos seleccionadores, pero no logró contratarlos, motivo por el que insistieron al granadino, que hace apenas unos días dialogó con el presidente de la Federación, Adisak Benjasiriwan, para dar este paso. El entrenador aterriza con la selección inmersa ya en la preparación del campeonato asiático, cuyos cuatro primeros clasificados acudirán a la cita mundialista.

"Ilusión" por colarse en la final del Campeonato Asiático

"Me puse la condición de ir para el campeonato asiático, tratar de clasificarlos para el Mundial y luego regresar a casa", declara Miguel Rodrigo, que se muestra "feliz por ayudar a un amigo" y encarar un "desafío muy bonito" a pesar de las dificultades de tener lejos de nuevo a su familia. "El primer objetivo es llegar a semifinales y clasificar para el Mundial, pero no puedo ocultar la ilusión que me hace llegar a la final", reconoce. El técnico quiere colar a Tailandia entre las poderosas Irán, Japón y Uzbekistán. Tailandia no alcanza una final desde 2012, año en el que cayó por 6-1 ante una Japón dirigida precisamente por Miguel Rodrigo.

"Nos ha tocado un grupo con Vietnam, Birmania y China. De ahí salen dos y cruzaríamos con un grupo potente en el que están Uzbekistán, Irak, Arabia Saudí y Australia", detalla Miguel Rodrigo, quien define esta nueva aventura como su particular "last dance". Granada ya tiene una selección a la que animar en el Campeonato Asiático de Fútbol Sala.