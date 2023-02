Una granadina la lía en Twitter al denunciar una infidelidad durante una despedida de soltero en Lisboa

Carmen Balboa, una joven granadina, se ha hecho viral en Twitter tras compartir una historia de infidelidad que supuestamente ha presenciado en Lisboa. La usuaria asegura que se encontró con un grupo de hombres que celebraba una despedida de soltero y que el novio habría engañado a su prometida. En un segundo tuit señaló que se llama Juanma.

Estamos de viaje en Lisboa y hemos coincidido con un grupo de hombres de despedida de JAÉN. El hombre le ha puesto los cuernos a la prometida. Haz tu magia twitter. — Carmen Balboa (@Carmenchu_06) February 5, 2023

El tuit ha superado las 650.000 visualizaciones, los 6.660 'me gusta' y los 1.600 retuits, generando todo tipo de reacciones, muchas de ellas con humor. Algunos comentan que "está a más de 300 kilómetros, eso en Jaén no lo consideramos cuernos" o "los monógamos sois muy pesados". Otros han aprovechado para recriminarle a la joven que compartiese la historia en las redes: "qué aburrida la vida de la gente que no tiene otra cosa que hacer que meterse en la de los demás" o "lo mismo es hasta mentira y solo quieres unos retuits" son algunas de las respuestas que le han llegado.

Como siempre sucede en redes sociales, se han generado numerosos debates de forma paralela en las réplicas a la publicación de esta joven. La granadina se ha defendido considerando que está "haciendo un bien social".