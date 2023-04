Los vendedores del mercadillo del Zaidín se manifiestan contra su reubicación

Los vendedores ambulantes del Zaidín se han manifestado este sábado en contra del traslado del mercadillo del barrio a una nueva ubicación, en la calle Baden Powell, en la que consideran que "no hay espacio". El colectivo ha convocado una larga caravana de furgonetas con la que ha expresado el malestar de sus integrantes. Desde las 11:30 horas, el tráfico en la Avenida de la Constitución, Gran Vía, calle Reyes Católicos y la Acera del Darro ha sido cortado por el paso de los vehículos, que ha concluido con la lectura de un manifiesto frente a la Plaza del Humilladero.

Las protestas de los vendedores surgen a raíz de la iniciativa del Ayuntamiento de Granada de trasladar el mercadillo de la calle de la Pólvora, en la que se ha situado de forma provisional durante la última década, a la calle Baden Powell, junto a Fermasa. Los comerciantes consideran que en el emplazamiento propuesto no existe el espacio suficiente para realizar su actividad profesional. Además, esta circunstancia también compromete, a su juicio, su seguridad y la de los usuarios.

La asociación de vecinos Nuevo Zaidín ya presentó en el registro municipal del Consistorio más de 1.200 firmas que rechazan esta reubicación. Este sábado, las protestas han llegado a las calles del centro. "No monto porque no hay acceso para emergencias", "yo no monto, luchamos por nuestros derechos" y "no hay espacio" son algunas de las reivindicaciones que el colectivo ha defendido durante la manifestación, con pancartas colgadas en las furgonetas que han recorrido en caravana la ciudad y una sonora pitada de los vehículos a su paso por la calle Reyes Católicos, junto al Ayuntamiento de la capital.