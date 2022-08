Un vehículo se sale de la vía y arrolla una parada de bus en Granada

Un vehículo ha arrollado durante la madrugada de este jueves una parada de autobús y se ha empotrado contra el muro exterior de la Parroquia de San Isidro, en pleno centro de Granada. El coche habría sufrido una salida de la vía al tomar la curva en la avenida de Madrid y se ha llevado por delante todo lo que encontró a su paso. Fuentes de la Policía Local han confirmado a este periódico lo sucedido, si bien el cuerpo policial se encuentra en este momento recogiendo todos los datos para aclarar lo sucedido.

Todavía no ha trascendido la hora exacta a la que ha tenido lugar este accidente, que desde la Policía Local tildan de "aparatoso". Por el momento, no se tiene constancia de que hubiera heridos, si bien este dato todavía no ha sido confirmado por el cuerpo, en plena investigación del suceso.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)