UP pide la reapertura de la piscina del Centro We como espacio público

Unidas Podemos e Independientes ha reclamado al equipo de Gobierno municipal que reabra al público la piscina del Centro We, actualmente cerrada al igual que el resto de instalaciones deportivas, en el barrio de la Chana, bajo la denominación de Alhambra Sport Club. La formación ha recordado que Granada solamente cuenta con una piscina pública para toda la población y ha incidido en que "ante las olas de calor, muchas granadinas y granadinos no tienen un lugar de recreo donde refrescarse".

La concejala de UP Elisa Cabrerizo ha explicado que el Centro We está "bajo un sistema general de espacios libres de uso deportivo para la ciudad", y ha indicado que, por tanto, "el desarrollo de esa zona está vinculado a la actividad deportiva, que además es estructural y no solo da servicio a los vecinos y vecinas de la Chana, sino también a toda la ciudad". "Es decir, son instalaciones deportivas cuya función es compensar la necesidad que tiene Granada de este tipo de complejos", ha añadido.

"El Partido Popular, cuando se desarrolló este sistema general de espacios libres de uso deportivo, optó por la peor de las soluciones, que es la privatización", ha señalado la concejala, quien ha subrayado que "sacó una concesión administrativa donde concurrió el Centro We para gestionar un gimnasio con piscina y distintas actividades". Cabrerizo ha argumentado que, "aun siendo una concesión, la empresa está obligada a garantizar un uso sujeto al interés general por lo que tiene que tener unas tarifas públicas y un uso que garantice el libre acceso de toda la ciudadanía".

La concejala de UP considera que el cierre del centro "supone un claro incumplimiento de la concesión y del pliego que en su momento se elaboró, por lo que la obligación del Ayuntamiento de Granada, además de exigirle compensaciones que correspondan, es revertir esa concesión y sacarla de nuevo para que otras entidades puedan participar en un nuevo concurso garantizando el interés público o bien, y sería nuestra opción, rescatarlo para la gestión pública".

Mientras tanto, añade Cabrerizo, "uno de los problemas que se está generando es que Granada tiene muy pocos espacios de piscinas a cielo abierto, solamente está en funcionamiento en la actualidad la de zona Norte", y, continúa, "existe, por tanto, un claro déficit de este servicio, que se acusa aún más en verano y durante olas de calor como las que sufre la ciudad últimamente". Por otro lado, Cabrerizo ha señalado que "por desgracia, hay cientos de familias que por su situación económica no pueden salir de vacaciones fuera de la ciudad y necesitarían un lugar de recreo y refresco como es una piscina municipal".

De esta forma, desde UP proponen que, atendiendo al interés público y de manera provisional, el Ayuntamiento podría, a través de un procedimiento de contratación de manera urgente una concesión de esta piscina a una entidad o, con un convenio con una asociación de vecinos que quiera gestionarlo, mientras se culmina el proceso de reversión del complejo deportivo completo.

Para UP, además, la opción más adecuada sería "la gestión directa de la piscina por parte del Consistorio, para ponerla en uso público de toda la ciudadanía".

La concejala ha recordado que también existe un Plan director de instalaciones deportivas, que hace años finalizó su periodo de aplicación "y nunca llegó a ejecutarse". "Este Plan director establecía determinados tipos de instalaciones estructurales de la ciudad, y entre ellas estaba la piscina de Almanjáyar, también la del Centro We, la de los Paseos universitarios y la del Estadio de la Juventud. Además existen convocatorias públicas que la Junta de Andalucía hace a los ayuntamientos para infraestructuras deportivas. Es necesario, además, elevar un convenio precisamente, para poder construir nuevas piscinas en Granada o para que se pongan en uso aquellas que ahora mismo están paralizadas".