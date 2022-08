La Universidad de Granada alcanza el subcampeonato de los European Universities Games celebrados en Lodz, en Polonia. La representación universitaria estaba conformada por un total de 53 miembros, entre deportistas, técnicos y jefes de expedición, que participaron en las modalidades de voleibol (categoría femenina), fútbol y balonmano (categoría masculina).

Las primeras en participar en el mayor evento deportivo universitario a nivel europeo fue la selección de voleibol femenina. Tras una brillante primera fase de grupos, el equipo de la Universidad de Granada se alzó con el primer puesto de su grupo tras vencer a las representantes de la University of Belgrade (Serbia) y de la Paris Dauphine University (Francia), lo que les permitió acceder a la main round y optar al título de campeonas.

En la segunda fase de la competición cosecharon una derrota, frente a University of Venice (Italia), y una victoria ante University of Lausanne (Suiza), lo que las relegó a la lucha por el bronce ante University of Zagreb (Croacia). En un disputado encuentro (2-3), sucumbieron antes las croatas, pese a lo que alcanzaron un magnífico cuarto puesto y el premio Fair Play de la competición.

La segunda selección en participar fue la de fútbol masculina. En la primera fase de grupos, cosecharon dos victorias, frente a University of Cyprus (Chipre) por 3 goles a 0, y ante la Nova University of Lisbon (Portugal) por 1 gol a 0, ante; y una derrota (0-1), frente a la University of Toulon (Francia). Estos resultados le permitieron pasar como segundos de grupo a la fase de cuartos de final, en la que se debían enfrentar a la selección universitaria de la Universidad Ramón Llul de Barcelona. En un encuentro muy disputado, que finalizó con empate a cero goles, se determinó el pase a semifinales en la tanda de penalties, finalizando el encuentro con derrota por 2 goles a 4.

En la disputa por el quinto al octavo puesto, el equipo de la Universidad de Granada consiguió las dos victorias que lo llevaron al quinto puesto de la competición, al vencer en primer lugar (2-1) a la Hungarian University of Sports Science (Hungría), y, resarciéndose de la derrota en la fase de grupos, a la University of Toulon (Francia) por 1 a 0.

La tercera selección en participar fue la selección de balonmano masculino. La primera fase de grupos fue realmente complicada. Tres de los cuatro integrantes del grupo C finalizaron entre los cuatro primeros clasificados de la competición (Jan Evangelista Purkyne University de Chequia, Stefan cel Mare University of Suceava de Rumanía y Universidad de Granada). Dos victorias y una derrota en esta fase permitieron al conjunto universitario alzarse con el segundo puesto del grupo, y acceder a la siguiente ronda.

En cuartos de final, le esperaba un rival muy conocido para nuestra selección en los últimos años en los Campeonatos de España Universitarios: la Universidad de Valencia. Tras un partido muy disputado, donde a falta de cinco minutos para la finalización del encuentro el marcador era desfavorable (20-23), el conjunto dirigido por Daniel Aguilar y Víctor Romero, dio la vuelta al resultado y logró alzarse con la victoria en el último segundo del encuentro por 25 goles a 24.

En semifinales, se el conjunto granadino se enfrentó de nuevo al conjunto checo con el que ya se había cruzado en la fase de grupos y que se había impuesto en cuartos a la Norwegian University of Science and Technology (Noruega). Fue un encuentro muy igualado, aunque en todo momento el equipo granadino se mantuvo por delante en el marcador, finalizando el encuentro con un tanteo de 26 a 24.

Ya en la final, se enfrentaron de nuevo a la Stefan cel Mare University of Suceava de Rumanía, rival que en la fase de grupos le había endosado un duro 25-35. Sin embargo, en la final tuvo muchas más dificultades para superar al conjunto granadino, que hasta el minuto 50 tuvo opciones de alzarse con la victoria (31-36).

Finalmente, la Universidad de Granada se alzó con el título de subcampeona, lo que supone un nuevo hito en el deporte universitario europeo y que mantiene la línea ascendente de los últimos años, tanto en el ámbito nacional como internacional, de sus selecciones deportivas.