El transporte discrecional se manifiesta este viernes para pedir auxilio: “Nos están arruinando”

El sector del transporte discrecional se manifiesta este viernes en Granada. Bajo el paraguas de la asociación Direbus Granada, docenas de empresas de la provincia claman por su situación, que califican de “ruina”. Hablamos con Rubén Muñoz, presidente de la asociación y propietario de Ainhoa Bus, que nos detalla el panorama que afrontan él y sus compañeros.

“Seguimos olvidados porque parece que estamos en tierra de nadie”, manifiesta Rubén, que explica que su sector no ha recibido ayuda alguna desde que se inició la pandemia, algo que para él llegó antes incluso que para el resto debido al abandono de los turistas chinos, que se encuentran dentro del principal abanico de clientes que utilizan el transporte discrecional.

El transporte discrecional consiste en desplazamientos que no son regulares, como recogidas de aeropuertos en grupos, desplazamientos a lugares concretos, viajes de equipos de fútbol y otros tantos motivos concretos, pero no programados con una regularidad concreta como es el caso de los autobuses de línea o los servicios habituales de empresas como Alsa.

“Nos están arruinando”, asegura Rubén, que agrega que lleva 14 meses sin cobrar su nómina asignada. “Cada vez me estoy endeudando más y no voy a poder salir. He tenido que despedir a 20 personas”, añade. La principal carga que continúan soportando las empresas de este sector es el pago de los leasing y otros modos por los cuales adquirieron sus vehículos, cuyas letras mensuales alcanzan cifras en torno a los 4.000 euros.

El portavoz de Direbus pide “ayudas reales” para el sector, ya que señala que los préstamos ICO son otro endeudamiento más. “No nos negamos a pagar pero hay que encontrar soluciones como el aplazo de pagos o la paralización de inversiones porque no podemos afrontar gastos sin tener ingreso alguno”, declara. Este nicho de mercado no es especialmente conocido, pero cerca de 80 empresas en Granada se dedican al transporte discrecional como su actividad mayoritaria, compaginada con el escolar. Rubén indica que el sector genera 1.500 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, como por ejemplo con los talleres especializados en los vehículos de estas empresas.

Manifestación por el centro

La protesta arranca a las 09:45 horas desde la rotonda del Hotel Macià Real de La Alhambra. La marcha, que pretende ser ruidosa y visual a partes iguales, atravesará el centro de Granada con la intención de hacer visibles los problemas de este sector. La decisión de los manifestantes ha sido de entregar el manifiesto a las respectivas instituciones que deben poner cartas en el asunto, pues afirman que su lectura se planteó, pero no se va a realizar.

Rubén asegura que ha hablado con numerosas instituciones, como es el caso de la subdelegación de la Junta en Granada o incluso con el delegado Pablo García: “Le dije a Pablo García que me parecían bien las ayudas a otros transportes, pero que el cliente también necesita el autocar, que le recoge del aeropuerto o que le lleva a la Alhambra”.

El transporte discrecional es otra parcela del mercado castigada por el coronavirus que necesita ayuda con urgencia según los afectados. Rubén habla con dolor sobre lo que le ha pasado en apenas un año a la empresa que fundó su padre hace casi treinta. Este hombre quiere ser optimista y pensar que en unos meses podrá retomar su actividad, pero mientras tanto no se va a cansar de pedir auxilio.