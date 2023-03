Granada se tiñe de violeta con unas 18.000 personas alzando la voz por la igualdad

Las calles de Granada han vuelto a pintarse de violeta un 8 de marzo más para seguir luchando y reivindicado por una igualdad que aun no es real. La celebración del Día Internacional de la Mujer ha congregado a unas 18.000 personas, según la Subdelegación del Gobierno, en la manifestación convocada por Plataforma 8M-25N y Feminismo Unitario que bajo el lema 'Unidas y luchando, seguiremos avanzando', se pide no dar ni un solo paso atrás en la lucha por los derechos de las mujeres.

Pancartas que recuerdan que 'No es no', que claman contra la prostitución, contra la violencia machista, que recuerdan el miedo que las mujeres viven a diario al caminar solas por la calle de noche, que piden libertad y que gritan sobre el papel por conseguir una sociedad que elimine de una vez por todas al patriarcado de sus mentes y vele por la seguridad e integridad de todas y cada una de las mujeres que, en este 8 de marzo, salen a las calles para recordar que su batalla no ha terminado.

La manifestación de este 2023 ha sido un rotundo éxito y es que conforme avanzaba la cabecera de la concentración, vislumbrar el final de la marea morada era prácticamente imposible. A las seis de la tarde se produjo el inicio de la marcha desde los Jardines del Triunfo, encarando pocos minutos después el comienzo de Gran Vía. Los tambores resonaban en toda Granada acompañados de unas voces que gritaban más fuerte que nunca por el feminismo. Los manifestantes siguieron llegando conforme la manifestación avanzaba y es que nadie quería perderse este momento tan especial, emotivo y de empoderamiento para muchas mujeres.

Tras su paso por Gran Vía, la marcha encaró Reyes Católicos apenas una hora después del comienzo de la marcha. Tras esto, los manifestantes continuaron su camino hasta llegar al Paseo del Salón. Sonrisas, miradas cómplices entre amigas, familias completas e incluso alguna lágrima al comprobar que las mujeres siguen más fuertes que nunca y que la lucha por la igualdad seguirá siendo el factor que una a varias generaciones.

El único momento de tensión o de división del colectivo feminista se vivió a la entrada en Puerta Real. Una segunda manifestación se instaló en la Plaza del Carmen para protestar contra la Ley Trans. Los cánticos contra estas personas provocaron alguna réplica por parte del grueso de la concentración, aunque todo continuó sin ningún incidente o altercado mayor.

Ya instaladas en el Paseo del Salón, llegó el momento de culminar la fiesta con la lectura del manifiesto. La eliminación de las brechas digital, salarial, económica o profesional; favorecer la participación de la mujer en los ámbitos social, económico, político y cultural; la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas; conseguir la igualdad salarial; la eliminación del sexismo en la publicidad o garantizar el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su vida sexual y su maternidad han sido algunas de las reivindicaciones que la Plataforma 8M-25N y Feminismo Unitario han realizado al término de la manifestación.

Galería