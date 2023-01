Vídeo | Los vecinos de Huétor Santillán, a la carrera tras los presuntos ladrones de viviendas

Los vecinos de Huétor Santillán se han puesto en pie de guerra contra los ladrones de viviendas que desde hace unos meses, aseguran, asaltan las casas de los residentes en el municipio. Por ello, en la noche de este domingo, ante la alerta de que se podría estar produciendo otro robo en el pueblo, salieron a perseguir a unos individuos que, a priori, respondían a una descripción de los sospechosos de cometer estos delitos. La persecución se produjo a última hora de la tarde y unió a buena parte de los habitantes hasta la una de la madrugada, aunque no se llegó a localizar a los presuntos cacos. Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil, alertada por lo sucedido, pero tampoco halló a los sospechosos. Varios vídeos grabados por los propios residentes muestra las carreras por las calles en plena noche y, en algunos, incluso aseveran que se escuchan disparos durante el altercado.

Fuentes del cuerpo armado consultadas por GranadaDigital afirman que una serie de robos registrados tanto en Huétor Santillán como en otros municipios colindantes habría alterado a los vecinos. El último, precisan, se produjo durante este fin de semana y se saldó con dos personas detenidas. A raíz de ello, y tras recibir el aviso de que se estaría produciendo otro robo, decidieron de forma improvisada salir en busca de los individuos sospechosos de cometer este asalto por todo el pueblo. A consultas de este periódico, un habitante del municipio argumenta que la situación "anoche llegó al límite" y que por ello salieron a perseguir a varios sospechosos por las calles del municipio, pero que "no consiguieron pillar a ninguno". Del mismo modo, lamenta la poca presencia de la Guardia Civil en Huétor Santillán. "O no llegan o lo hacen tarde", esgrime. No dieron con ellos, pero sí conformaron una patrulla improvisada que, en acto de servicio voluntario, veló por que no tuviera lugar otro asalto.

"La búsqueda fue por el miedo que ya tenemos, porque llevamos así desde septiembre. Hemos tenido una serie de robos, esta semana pasada cogieron a dos muchachos robando cobre del alumbrado público... Eso fue lo que incentivó a todos los vecinos a decir 'si aquí no nos asisten como deberían asistirnos, vamos a tomar la justicia por nuestra mano'. Esa fue la historia. Se acabó a la una de la mañana", relata el alcalde del municipio, José Carlos Ortega. Él se encontraba en la sede de la peña madridista del pueblo, viendo el encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona correspondiente a la final de la Supercopa de España, cuando recibió el aviso de la Guardia Civil. "Entre las 20:00 y las 20:30 horas, me llamaron diciendo que, supuestamente, estaban robando en Huétor Santillán", indica, tras lo que comenzó una cadena de alertas "por los grupos de WhatsApp de las asociaciones, sobre todo el de la asociación de jóvenes". "Yo estaba entre ellos también. Se hizo una búsqueda. Soy muy reacio a estas cosas, porque creo que para eso está la justicia", subraya.

Linterna en mano y a la carrera, recorrieron cada rincón del municipio, como atestiguan el alcalde, los propios vecinos y los vídeos de quienes lo presenciaron. "¡En Molino Alto! ¡Todo Huétor para allá, que acaban de amenazar a una mujer! ¡Vamos! No salen vivos esos de ahí hoy", se avisaron por WhatsApp. Señalan que se habrían producido disparos que habrían sido escuchados desde distintos puntos del pueblo. La Guardia Civil se desplazó hasta el municipio tras recibir la alerta de la localización de los presuntos sospechosos y, al no encontrar a los individuos, se quedó controlando que no se produjeran disturbios. Sostienen desde el cuerpo armado que no tienen constancia de que se escucharan tiros. Incide en ello José Carlos Ortega, quien asegura que "algún vecino que era del Barça, como ganó, cogió los petardos que le habrían sobrado de fin de año y los tiró".

Fue en Huétor Santillán pero q se puso la gente del pueblo a perseguir a unos ladrones por la puta cara y dando tiros al aire 💀💀 mf viviendo en cali ahora — curiosidades slasher (@clauxcm) January 16, 2023

"Actuamos conjuntamente con la Guardia Civil", insiste el primer edil, quien incide en su rechazo habitual a estas persecuciones por si los individuos estuvieran armados. La situación, no obstante, asustó aún más a los habitantes de Huétor Santillán. "Se puso la gente del pueblo a perseguir a unos ladrones por la puta cara y dando tiros al aire", expuso una vecina en su perfil de Twitter. "Al final, es miedo. ¿Y si llevan un arma? ¿Y si llevan una navaja? Tengo la semana que viene una reunión con la Subdelegación del Gobierno para exigirle que nos reabra el cuartel tan magnífico que tenemos y que tengamos aquí una patrulla a diario", avanza el alcalde a GranadaDigital. A su juicio, la situación no debe tener más recorrido, pues no se trata de más que "las cosas de los pueblos".