Granada Sound pone a la venta este jueves las entradas para su edición especial

“La vida no es vida sin música, el amor no es amor sin el corazón palpitándote en el pecho y el verano no es verano sin tus recuerdos en Granada Sound”, indican los organizadores del festival, que han decidido realizar una edición especial para este año, el ‘Granada Sound Day‘. Se celebrará el 18 y el 19 de septiembre, en el mismo recinto del Cortijo del Conde, con aforo reducido y con todas las medidas de seguridad para cumplir con todas las normas sanitarias. Las entradas para esta edición especial del Granada Sound se ponen a la venta este jueves, a partir de las 12:00 horas, en la web del Festival Granada Sound: granadasound.com.

Serán dos días de música “sólo para privilegiados”. Las entradas son para el viernes o para el sábado y cuestan 19,99 euros más gastos de gestión cada una. Se puden adquirir una o dos entradas. El cupo es muy limitado a precio lanzamiento.

El cabeza de cartel del viernes 18 es Fuel Fandango. También actuarán Varry Brava, Full y Elyella. El cartel del sábado lo encabeza Dorian. Actuarán también Viva Suecia, Veintiuno e Innmir. Aún no hay horarios confirmados, pero los conciertos serán entre las 18:00 y las 2:00 horas.

Los asistentes se podrán sentar con la persona con la que vayan, respetando las distancias de seguridad para cumplir con la normativa, y serán ubicados por orden de llegada. Una vez en el recinto, no se podrá salir y volver a entrar con la misma entrada, según ha informado la organización en su página web.

Esta vez, no habrá buses lanzadera. Los asistentes podrán acudir en taxi o en su vehículo particular, aunque el evento no cuenta con parking oficial.