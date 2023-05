Granada, sede del mayor encuentro mundial de arte urbano y graffiti

El mayor encuentro de arte urbano y graffiti, 'Meeting Of Styles Andalucía', se celebrará en mayo en Granada y Sevilla. Se realiza por primera vez en Andalucía y se incluye ya en la lista de sedes mundiales de este reconocido evento a nivel mundial. El cartel oficial ha sido diseñado por el reconocido artista El Niño de las Pinturas y por el escritor de graffiti Rakis. En la mañana de este jueves se ha presentado en rueda de prensa el programa de actividades en voz de dos de sus organizadoras, las artistas María Díe y Melania Van acompañadas de la Concejala de Juventud del Ayuntamiento de Granada, Sandra Rodríguez, que colaboran con el gran evento al igual que CCOO, sede donde se realizan las actividades del 6 de mayo y tras entidades y marcas colaboradoras.

'Meeting Of Styles Andalucía' es uno de los grandes encuentros culturales centrados en el Arte Urbano y el Graffiti. El evento tiene fechadas dos citas andaluzas, los días 12, 13 y 14 de mayo en Sevilla y 19, 20 y 21 de mayo en Granada. En Granada está dirigido por María García Diéguez (Maria Die) artista de amplia trayectoria con recorrido y experiencia internacional en países como Alemania, Holanda, Perú, México, Chile, Malasia, etc. Un total de 60 muralistas, 10 artistas nacionales como el escritor Romeo y la artista malagueña Aintzanet, 20 artistas locales como los autores del cartel El Niño de las Pinturas, Rakis, Mr Chapu (presente en la rueda de prensa) y, como fuerte reclamo, 30 internacionales donde se encuentran Filite, a Vic Magia y Ala Crew, referente femenina de stick up que participará regalando su arte en esta importante concentración.

Este sábado 6 de mayo, en la sede de CCOO de Granada y como anticipo al gran evento, se ha programado una jornada de convivencia artística con diversas actividades entre ellas un mercadillo artesanal y un mural en el exterior donde participarán artistas como Icat, Angelo, Blacklotus , Nes , Don Iwana, locen, entre otros. También habrá espacio para una intervención poética y la participación del artista Putolargo junto al Dj granadino Chiconar. Albaycin Producciones congelará el momento grabando todo el desarrollo de esta jornada urbana tan especial que se complementa con la proyección del elogiado documental “Eterna” sobre la vida y obra de la artista cordobesa Gata Cattana, fallecida con tan solo 26 años pero que dejó un gran legado.

Los días oficiales de la celebración en Granada de 'Meeting Of Styles Andalucía' serán el 19, 20 y 21 de mayo en el Polideportivo de la Chana y en la Biblioteca Municipal. El 18, en Blackfemia Tattoo Studio, y para caldear el ambiente se podrá disfrutar de una exposición colectiva que permanecerá un mes en el local.

“El elemento fundamental es el graffiti pero decidimos añadir otros elementos y nos embarcamos con una batalla de break dance a manos de Rakis y Paskho , una divertida batalla de graffiti característica en este tipo de festivales donde tampoco faltará el skate”.

“Nos sentimos agradecidos por el apoyo de todos los vecinos de la Chana y ayuda de su asociación, por el buen recibimiento. Por la confianza que ha puesto el Ayuntamiento sobre todo juventud que ha estado totalmente involucrada y agradecer desde las fruterías de barrio hasta grandes empresas como JD . Es realmente bonito ver como el arte urbano puede crear desde ahí lindas conexiones estableciendo un importante intercambio cultural que respalda un proyecto que ayuda a restaurar espacios y aportarles valor” ha comentado María Díe, co-organizadora del evento en Granada.