Preocupación en los vecinos por el posible regreso del hombre que se atrincheró en Las Gabias

El desalojo del individuo que amenazó con volar su vivienda y el bloque en el que esta se encuentra en Las Gabias puso fin a ocho horas de atrincheramiento, pero no ha resuelto la preocupación en sus vecinos. José Antonio, el hombre de 66 años que les ha tenido atemorizados durante meses, fue detenido por la Guardia Civil por daños y desorden público tras encerrarse con hasta seis bombonas de butano en el domicilio en el que reside en alquiler. Sin embargo, fuentes cercanas al caso consultadas por este periódico señalan que el cuerpo armado no podría mantenerle retenido por esta causa más de 48 horas. Está previsto que este sábado, como ha informado Europa Press, pase a disposición judicial. Si no se determina su ingreso en algún centro, puede llegar a regresar a su piso.

La situación se encuentra en un limbo que mantiene al municipio granadino intranquilo. El acceso a un centro sanitario en el que pudiera ser tratado requiere la gestión de ciertos trámites y el motivo de su detención no permite su ingreso en prisión, más allá de permanecer en el calabozo hasta este sábado. La tesitura, por tanto, abre el escenario de un posible regreso de José Antonio al piso en el que vive de alquiler en la calle Vista Granada.

La alcaldesa de Las Gabias, Meri Sádaba, ha concertado un encuentro este sábado, a las 10:00 horas, con los vecinos del bloque. Durante este, la primera edil reiterará su apoyo a quienes comparten piso con José Antonio, además de ofrecerles asesoramiento jurídico. El hombre acumulaba más de 40 denuncias y en la misma mañana de este jueves iba a ser arrestado por la Guardia Civil por un delito continuado de daños, pero a la llegada de los agentes se negó a entregarse voluntariamente y se encerró en su casa, provisto con hasta seis bombonas de butano.

Comenzaron ahí horas de tensión y temor ante la amenaza del individuo de volar el edificio, en las que la Guardia Civil y efectivos del Tedax (Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos) aguardaron hasta que llegara una orden judicial que les permitiera entrar. No llegó, pero, con el fin de resolver la situación antes de que cayera la noche, sobre las 19:15 horas accedieron a la vivienda y detuvieron a José Antonio, además de retirar del interior las bombonas. Los vecinos del bloque, que habían sido desalojados durante el atrincheramiento del hombre, pudieron regresar posteriormente a sus hogares y pasar allí la noche.