El Granada ha presentado alegaciones al pliego de concesión de Los Cármenes. El director general del club, Alfredo García Amado, ha reconocido este jueves, durante un encuentro informal con los medios de comunicación, que existe cierta disconformidad en la entidad nazarí con algunas de las condiciones fijadas, por lo que ha trasladado su reclamación formal al Ayuntamiento de Granada. A su juicio, son peticiones "razonables". A priori, la disconformidad estaría vinculada con el canon anual establecido. "Tampoco estamos pidiendo nada extraordinario. Espero y deseo que se llegue a buen puerto", ha expuesto. El plazo para presentar las candidaturas al concurso público cierra este sábado, por lo que todavía se encuentra abierto el margen permitido para trasladar alegaciones. Hasta que este aspecto se resuelva, no se presentará.

"Es un bien común. El sentido común nos dice que, cuando una entidad privada quiere invertir una cantidad de dinero importante, que nos viene de LaLiga Impulso, en un bien que es público, seríamos torpes si no nos pusiéramos de acuerdo", ha valorado el director general del club, tras indicar que los técnicos de la entidad, tanto del departamento legal como del arquitectónico, analizan actualmente el pliego. Este fija una condición monetaria anual dividida en dos partes. Una de ellas, en metálico, asciende a 200.000 euros al año, que podrían incrementarse por los licitadores en su oferta. La otra, mediante contraprestación en inversiones en obras estructurales fijadas por el Ayuntamiento de Granada, que asciende a un desembolso inicial de 11.301.000 euros y a 376.700 euros anuales. Si la inversión anual fuera inferior a esta cantidad, la diferencia se deberá abonar en metálico a Gegsa, salvo ejecución anticipada.

Fuentes consultadas por este periódico sostienen que es en este apéndice donde radicaría la disconformidad del club. El pliego fue publicado el pasado día 2 de diciembre, momento en el que se abrió un plazo de 15 días para presentar candidaturas. El mismo finaliza este sábado, 17 de diciembre, para cuando debería haber quedado resuelta esta falta de entendimiento para que el proceso pudiera seguir adelante.

Obras de la Ciudad Deportiva

Durante el mismo, Alfredo García Amado también se ha referido a las obras de ampliación de la Ciudad Deportiva. "Estamos probablemente con más retraso de lo que pensábamos, es algo que nos preocupa más a nosotros que al propio aficionado", ha expuesto el director general de la entidad. "Estamos en la fase definitiva, completando documentos, cerrando contrataciones... El pistoletazo de salida va a estar a la vuelta de la esquina", ha aseverado.

Todo, durante un cóctel navideño con la prensa mediante el que la entidad ha pretendido estrechar lazos con los medios de comunicación que siguen la actualidad diaria del club. En este, además de Alfredo García Amado, han estado presentes el director deportivo rojiblanco, Nico Rodríguez; Paco López, entrenador del primer equipo; Pepe Macanás, responsable de Relaciones Institucionales, y Antonio Viola, director de Comunicación y Área Social. "Como he transmitido en todas las comparecencias públicas, uno de los grandes objetivos era acercar al club a todas las instituciones, asociaciones... Vosotros sois una parte impresionante y muy decisiva del día a día de la ciudad. Sois el altavoz que transmite lo que ocurre aquí en el día a día a toda nuestra afición. Es necesario que tengamos una relación cordial, cercana, respetando nuestro trabajo", se ha dirigido a los periodistas.

Balance y propósitos

García Amado ha hecho un balance del tramo de 2022 en el que ha pertenecido al club, desde su llegada en el pasado mes de junio. "La mitad de año que me corresponde, desde que he llegado, es muy positiva. Me he encontrado a una afición, una ciudad y un granadinismo deseosos de que nos vaya bien. Todo el mundo suma o intenta hacerlo. Para nuestro grupo de trabajo, esto ayuda. He encontrado un entorno ávido de colaborar, estar cerca, sentirse parte de este barco", ha subrayado el director general del Granada, quien ha puntualizado que, a nivel deportivo, el primer equipo nazarí está "ahí". "No todo lo bien que nos gustaría. En Los Cármenes estamos cumpliendo con creces nuestro objetivo y fuera de casa es evidente que no hemos dado la talla al nivel que se espera para un equipo como nosotros. Esperamos empezar a cambiar esta dinámica. Si puede ser pasado mañana, en Lugo, mejor, porque acabaríamos la primera vuelta con unos números razonablemente buenos para alcanzar el objetivo a final de temporada", ha reconocido.

También ha expuesto algunos propósitos que se marca el Granada de cara al año venidero. "Lo que esperamos celebrar es obvio. Soy supersticioso y no me gusta hablar de objetivos, pero todos tenemos claro cuál es el objetivo por el que el club tiene que luchar a nivel deportivo. A nivel social, creo que lo estamos consiguiendo poco a poco, acercarnos a todo el mundo, instituciones, peñas, asociaciones... Lo estamos haciendo poco a poco, creo que hemos hecho un trabajo, todo el club", ha expuesto, antes de aseverar que esta "es una línea de trabajo que ha venido marcada por la propiedad, por Sophia Yang". La presidenta de la entidad, que ha estado en la ciudad en estos días, ha sido la gran ausente de la cita.