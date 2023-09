Manuel Maestra y Olga Manrique se coronan en la séptima Alpujarra Magna de Lanjarón

La séptima edición de la Alpujarra Magna no defraudó. El gran cartel de participantes presagiaba un auténtico espectáculo por la zona granadina de la comarca y así fue. Unos 800 corredores se batieron el cobre por la carretera en una jornada la de este sábado 23 de septiembre que sirvió para el deleite tanto de participantes como de los espectadores que acompañaron durante los 139 kilómetros de recorrido. Finalmente los nombres propios fueron los de Olga Manrique, que consiguió revalidar su victoria conseguida en 2022, y de Manuel Maestra. Ambos consiguieron firmar el mejor tiempo femenino y masculino respectivamente y por consiguiente subir a lo más alto del podio.

A las 8:30 horas en punto se procedió al pistoletazo de salida en Lanjarón. Desde allí, la caravana puso rumbo hacia Órgiva encapsulada por los agentes de Tráfico de la Guardia Civil. Una vez llegados al municipio, comenzó la batalla. El pelotón puso rumbo a Trevélez dejando estampas imborrables durante la subida a Pampaneira.

Pronto empezaron los aspirantes a la victoria a marcar diferencias. Ya en la llegada a Trevélez un pequeño grupo de ocho corredores, entre los que se encontraban Maestra, Sergio García, José Luis Fauda o Víctor Fernández, entre otros, empezaron a tirar del carro. No fue hasta poco antes de llegar a Torvizcón cuando las diferencias se hicieron latentes. Prácticamente desde mitad de recorrido, Fauda, García y Maestra pusieron tierra de por medio. Así, en la llegada al Alto de Picardías, justo antes de la llegada a Lanjarón, los tres ‘escapados’ llegaron a felicitarse por el gran esfuerzo realizado.

Finalmente fue Manuel Maestra quien llegó en primera posición (4:18:53) seguido de Sergio García (4:18:54) y del murciano José Luis Faura (4:18:56). En lo que respecta a féminas, Olga Manrique llegaba como favorita en una terna de corredoras de nivel como María Díaz Pernía o la polaca Ersa Nur. Finalmente, la corredora almeriense impuso su ley, llegando en un pelotón hasta Órgiva y afrontando la subida a Picardías para llegar a Lanjarón como líder en solitario. Y así fue. Manrique consiguió firmar un tiempo de 5:07:53, superando a Nur (5.09.29) y a María Díaz Pernía (5:21:57).

Reacciones

Maestra reconoció sentirse "muy contento" después del tremendo esfuerzo que supuso el recorrido de 139 kilómetros. "Agradecer a la organización el trabajo que habéis hecho", recalcó.

Por su parte, Manrique, exultante, reconoció haber acabado "tocada de las piernas", fruto del esfuerzo, "especialmente en Torvizcón". Sobre el nuevo recorrido la corredora se deshizo en elogios: "Me ha encantado. He sufrido pero lo he disfrutado al máximo".

El concejal de Eventos Deportivos del Ayuntamiento de Lanjarón, Juan Manuel Jiménez, se mostró "muy contento" por el transcurso de esta séptima edición de la Alpujarra Magna. "Hemos trabajado mucho y con mucha ilusión de cara a este 2023. Por suerte hemos podido vivir un auténtico espectáculo. Creo que hemos estado a la altura en todos los sentidos", recalcó.

Por su parte, la concejala de Deportes Antonia Romero incidió en "la gran afluencia de público en las cunetas y especialmente en Lanjarón". "Ha venido mucha gente a visitarnos con motivo de la Alpujarra Magna. Cuando otras pruebas están viviendo un decrecimiento en la participación, nosotros este año hemos incrementado en número con respecto al año pasado. Tenemos claro que debemos seguir trabajando y apostando por estos eventos ya que generan riqueza en nuestro municipio".

Finalmente, el alcalde Eric Escobedo hizo una valoración muy positiva del desarrollo de la jornada: "Hemos vivido un espectáculo digno de presenciar. Hay que agradecer a todas las personas que se han volcado en la organización del evento, desde el primer voluntario hasta el último agente de la Guardia Civil, Policía Local o Protección Civil. Lanjarón poco a poco camina hacia ese lugar de convertirse en referente para el ciclismo nacional. Este año hemos tenido un gran cartel con corredores de todas partes de Andalucía y de otras zonas del país. Queremos seguir ofreciendo calidad. Trabajaremos para ello".