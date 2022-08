Respuesta a las demandas de los árbitros de voleibol en Granada

A la nota en referencia a que la Delegación de la Federación Andaluza de Voleibol en Granada no ha pagado a los árbitros granadinos, tenemos que comunicar que en el escrito que envió el colectivo falta una parte que se ha omitido de forma intencionada, y es que en el correo electrónico que le mando a los árbitros explicándoles por qué no se les puede abonar dichas deudas hay un punto donde pone literalmente: "Se le esta requiriendo a los distintos clubes e instituciones que vayan abonando a la delegación las deudas pendientes en arbitrajes para afrontar los pagos que me comentas que faltan por abonar".

La delegación acordó con los clubes en la temporada 21-22 que estos pagarían los gastos de arbitrajes en dos veces, a principios y mediados de la temporada, y algunos clubes faltan por abonar parte de esos gastos de arbitrajes. Porque los que tienen que pagar los arbitrajes son los clubes, y luego la delegación paga a los árbitros. La Federación presta un servicio que es que una vez que los clubes les ingresa el dinero, se les factura para que puedan presentar dichos documentos ante los organismos e instituciones que dan subvenciones publicas, para que puedan justificar esos gastos.

Por tanto, si los clubes no ingresan en la delegación, no se les puede pagar a los árbitros, y por eso se les dice que “debido a las actuales circunstancias de tesorería”, la delegación no puede generar esos ingresos por su cuenta, ya que sus ingresos están limitados a las inscripciones y licencias deportivas de los equipos y poco más, que sirven para pagarle la nómina a la trabajadora administrativa, gestionar los gastos de las selecciones provinciales (ropa deportiva, desplazamiento, alojamiento y organización), el pago de instalaciones, trofeos y gastos de organización de CADEBAS y fases finales neutrales en todas las categorías provinciales.

Los organismos a los que se refieren como Universidad y Diputación aún no han abonado la totalidad de los arbitrajes por el trofeo Rectora ni por los Juegos Provinciales, respectivamente, por tanto esos arbitrajes tampoco podemos abonarlos. Aun así, hasta dónde se ha liquidado, se han pagado todas las competiciones (incluidas las que no se han abonado).

Desde esta delegación, tanto yo, como el Coordinador de Árbitros les hemos explicado que la delegación no es responsable de que no se les pague, ya que somos simples intermediarios que le ofrecen un servicio a los clubes para que puedan justificar ayudas publicas.

Y sobre los incumplimientos a los que se refieren, una vez acordado con los clubes el sistema de pago, les comuniqué a principios de temporada que no habría ningún problema en recibir los pagos por arbitrajes periódicamente, esto se ha hecho hasta que no se ha podido por falta de ingresos y como dice el párrafo en rojo se esta trabajando en que paguen a la mayor brevedad posible.

Desde la delegación lamentamos esta situación y entendemos que es un trabajo que han hecho y se les tiene que abonar, por eso apelamos a los clubes para que, a la mayor brevedad posible, vayan abonando las deudas para que se pueda solucionar este problema. Dicho esto, en ningún caso se nos puede acusar de mala gestión o ser responsables. Se está trabajando para que la próxima temporada esto no vuelva a ocurrir y que los arbitrajes se paguen en tiempo y forma.

Rafael Lara Miralles, delegado de la Federación Andaluza de Voleibol en Granada