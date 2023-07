El Granada oficializa el adiós de Jorge Molina

Jornada de despedidas en el Granada. Tras el adiós de Quini, también ha llegado el turno de Jorge Molina, cuyo contrato también finalizó el pasado 30 de junio. El delantero, al igual que el defensa, tenía la firme intención de seguir vistiendo la elástica rojiblanca, pero no ha podido cumplir su deseo.

El 1 de julio, ya en condición de futbolista libre, el veterano expresó su intención de permanecer en el club. La relación entre el ariete y el Granada ha sido de tres temporadas, pero ha llegado a parecer que eran muchas más por la intensidad con la que se ha forjado.

El goleador llegó en el verano de 2020 a un equipo recién clasificado para Europa League y no tardó en amoldarse al cuadro de Diego Martínez. Menos tiempo aún necesitó para meterse en el bolsillo a la afición. El granadinismo apretaba los puños de rabia por no poder vivir de cerca las hazañas de su equipo, pero un sprint de Jorge Molina para presionar en el minuto 94 de un encuentro era el mejor recordatorio de que la 'Eterna Lucha' estaba más que presente.

La entrega no ha sido el único servicio del atacante para la causa rojiblanca, pues se marcha con 31 goles anotados en 115 partidos disputados. Asimismo, su inteligencia sobre el verde ha sido un plus más. La historia del futbolista en el Granada tiene un final amargo, pues no ha podido despedirse jugando a causa de una rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda. Antes de sufrir esta grave lesión, participó en 27 choques en los que sumó 4 dianas.

El club ha resaltado en un comunicado el "impecable compromiso" de Jorge Molina y le ha deseado "la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal".