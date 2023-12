Puede que, tal vez, ya se lo encuentren surcando el cielo si alzan la mirada, ataviado con su característico traje rojo, en un trineo propulsado por el galope de sus renos sobre las nubes. Papá Noel empezó a repartir regalos exactamente 17 horas antes de la publicación de este reportaje, lista en mano para que no se le escape quién se portó bien durante el año y quién merece un trocito de carbón. En la parte de atrás, el zurrón cargado con los presentes de cada uno. Entre ellos, los de los granadinos: el último modelo de teléfono móvil, un best seller de 300 páginas, la colonia que siempre salva del apuro, los clásicos calcetines y, sobre todo, juguetes. Los asistentes de Santa y de los Reyes Magos llevan semanas recorriendo las jugueterías, en contacto con sus dependientes y con los padres, en estos días una extensión más de su mágica factoría. Los hay que arrasan, hace tiempo sin stock en los estantes.

En las tiendas de juguetes de Granada, todavía hay emisarios del viejo Papá Noel y de Sus Majestades de Oriente transitando desasosegados los pasillos. Alguno se ve tan apurado como Arnold Schwarzenegger en aquella película de los 90, a la caza del más buscado. A Fernando Carrión, gerente de Toys ‘R’ Us, se le multiplica el trabajo en estos días. “¡Buenas! ¿Hay algún coche teledirigido con mandito para niños de dos años?”, le pregunta una clienta. “Hay alguno en la pared celeste de allí. Dentro, hay una oferta ahora”, indica raudo. “Hay una tendencia al alza de aquellos productos que tuvieron mucho éxito hace algunos años. En su relanzamiento, siguen teniendo la misma aceptación o más”, explica a GranadaDigital. Vuelan los productos de Pokémon, el Furby y el Tamagotchi. “Hay todo un furor. Es tremendo”, sostiene.





Camina a lo largo y ancho de la juguetería en la que empezó a colaborar con Santa Claus hace 31 años, mientras enumera los más incluidos en las listas de los granadinos este año. Finger Lings, juegos de mesa, manualidades y todo lo que pertenezca a La Casa de Muñecas de Gabby, la nueva serie favorita de los más pequeños. “Tiene mucho éxito entre los niños y, sobre todo, la casa. ¡Y mira el precio!”, señala un letrero que marca casi cien euros. “¡Ah, bueno! ¡Espérate!”, se detiene de repente. Se le escapaba lo más importante. “Aitana, por favor… ¡La Nancy Aitana!”.

-¿La cantante?

-La cantante -sentencia con rotundidad-.

Aitana, la más buscada

Es el juguete por excelencia en la Navidad 2023. Encontrarla, todo una misión casi imposible. “Ahora mismo no nos queda en la tienda. Es la que más está destacando”, abunda Fernando Carrión. Siguiendo el rastro de Aitana, este periódico llega hasta el centro de Granada, a la calle Pedro Antonio de Alarcón. Eduardo Ortega, “Edu para los amigos”, es dependiente de Bazar Bibarrambla, uno de los pocos lugares en los que todavía es posible encontrarla, aunque las existencias son limitadas. “La Nancy y la Barbie es un artículo que nunca se deja de vender”, afirma. En su establecimiento han detectado esta moda y, también, que los juguetes que tantas infancias protagonizaron vuelven a triunfar. “En estas fiestas, los niños granadinos buscan casi siempre Playmobil, el clásico de toda la vida, construcciones de Lego y juegos de mesa. Es una de las cosas que más vendemos en estas fechas”, abunda.



Desaparecen pronto los Pokémon, “y los juegos de Super Mario Bros”, apunta. Pero lo que se agota es novedad. Aquí, además de la citada muñeca inspirada en la cantante, la terna está clara. De un lado, LOL, un hada que, como si fuera un dron, sale volando de su estuche cuando este es acariciado tres veces. En el mostrador de la tienda, por otro lado, se encuentran las tres últimas unidades de Bitzee, una mascota virtual a la que unos emisarios que transitan el local no le quitan el ojo. “¡Y el Elfo de la Estantería está escondido por allí! Alguna trastada estará haciendo, seguramente”, añade Eduardo Ortega. Es un travieso muñeco tradicional que invita a imaginar su propia historia, envuelto por un halo misterioso. Solo queda uno.

En El Supermercado del Juguete, son muchos los jóvenes que se paran frente a las repisas, atónitos ante algunas de las figuras que allí se encuentran. Antonio Jiménez, copropietario de la tienda, suspira al ser cuestionado sobre el producto favorito de los granadinos. “¡Esa es la pregunta del millón!”, exclama. “Nunca sé contestar adecuadamente, porque no es uno que destaque. Es la tendencia. En este caso, hay una muñeca Nancy, que es de una cantante. Cómo se llamaba…”.



-¿Puede ser Aitana?

-¡Aitana! -se ilumina el rostro-.

“No tenemos ya, no nos queda”, apunta, para seguidamente subrayar que “luego, hay 20, 30 o 50 juguetes que destacan, pero siempre es al final”. “Puede ser algún Playmobil concreto o algún Lego en concreto. Si supieras qué juguete va a destacar, pondrías más empeño en ello, pero te enteras después”, resuelve. A su modo de ver, “los niños están ahora totalmente en las antípodas de estos productos”, en comparación con otras épocas. Lo escruta con detenimiento, conocedor del mundo juguetero. “Llevo muchos años metido”, justifica. De hecho, los colecciona. “Me llama mucho la atención todo lo relacionado, aunque pienso que la cosa va un poco hacia atrás porque los niños no están por la labor”, lamenta. A su modo de ver, “optan por lo tecnológico porque lo cogen desde que son bebés y no lo sueltan”. Aun con ello, destaca clásicos. “Franquicias como Star Wars, artículos de merchandising o cosas de Mazinger Z y Dragón Ball”, enumera.

En este sentido, hay mayor disparidad de opiniones. “Los niños son nativos digitales, pero si les enseñas algo, les encanta. Están abiertos a descubrir cosas”, considera Fernando Carrión. Eduardo Ortega, por otro lado, lo tiene muy claro. “Donde se pone una construcción de Lego, no tiene cabida un juguete tecnológico. Y de muñecos de Playmobil hay también una variedad… Del 30 al 40% de las ventas se las llevan entre ambas marcas”, expone.

El bolsillo de Santa Claus y los Reyes Magos

El final de las fiestas permitirá hacer un análisis más profundo de la inclinación de los más pequeños, al igual que conocer la salud del bolsillo de Santa Claus y los Magos de Oriente. “Años atrás era otra cosa, muchísimo mejor”, recuerda Antonio Jiménez, quien, en una comparativa más reciente, concluye que “con respecto al año pasado, la cosa está más o menos igual”. “Creo que están en crisis desde hace algún año que otro. Pero pienso que muchas familias prefieren, antes que comprar la paletilla o el jamón, echar la carta de los Reyes por la ilusión de los niños. La infancia, en realidad, se acaba a los diez años, y hay que disfrutarla, aprovecharla”, valora Eduardo Ortega.



En una línea similar se expresa Fernando Carrión. “No hay problema en el gasto. Te puedes quitar de comer tú, pero a los hijos les llegan regalos. La media no ha cambiado. La tendencia, al alza. Nosotros estamos incrementando bastante la compra media este año. No voy a decir que no hay reparo, porque el presupuesto es el que es, pero percibe uno que no hay problemas”, sentencia. Al fin y al cabo, tanto Papá Noel como los Reyes Magos anteponen la sonrisa de los niños, su ilusión. Tal vez, a estas alturas ya hayan aparecido los regalos bajo el árbol, y en la mirada de los más pequeños ese brillo que solo consigue la Navidad.