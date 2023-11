El Granada Femenino busca ofrecer su mejor versión en la Copa de la Reina contra el Athletic

El Granada Femenino vuelve al estadio Nuevo Los Cármenes este jueves para disputar el partido de la eliminatoria de la tercera ronda de la Copa de la Reina, un campeonato en el que hizo un buen papel la temporada pasada, cuando cayó en los cuartos de final contra el Atlético de Madrid tras dejar en el camino a Levante Las Planas, Betis o Alavés. Las rojiblancas, que han ganado en las rondas anteriores fuera de casa al Racing (1-14) y al Atlético Baleares (0-1), reciben ahora al Athletic Club, un histórico que la campaña anterior llegó a la Final a Cuatro.

El equipo entrenado por Roger Lamesa tratará de ofrecer su mejor versión en la Copa de la Reina después de encadenar en Liga F seis derrotas consecutivas. Las rojiblancas han tenido un calendario muy complicado y los resultados no les han acompañado en varios partidos en los que han mostrado buen juego.

El conjunto granadino ya se ha medido al Athletic esta temporada. El pasado 4 de octubre, el Granada Femenino jugó en Lezama el partido de la jornada 1, que había sido aplazado por la huelga de las jugadoras. Las rojiblancas perdieron por la mínima, 1-0, con un gol que anotó Ane Azkona.

El técnico del Granada Femenino ha comentado en unas declaraciones previas a este duelo copero contra el Athletic que su equipo está "con muchas ganas de jugar" ante su afición y de reencontrarse con el estadio Nuevo Los Cármenes. Roger Lamesa ha señalado que será un partido "muy bonito y atractivo" y ha elogiado a su rival: "El Athletic es un histórico tanto de Primera como de la Copa, siempre hace un buen papel en esta competición y el año pasado llegó a la Final a Cuatro. Le tenemos mucho respeto a nuestro rival. Es un adversario al que ya nos hemos enfrentado en Liga y nos ganó con un buen juego y siendo superiores a nosotras".

Lamesa ha apuntado que su equipo debe "mejorar mucho y desempeñar un buen papel para intentar igualar el nivel del rival". El técnico catalán ha asegurado que sus futbolistas "darán la cara" y espera que el partido "lleve gente al estadio pese al frío que se prevé" tras "las buenas eliminatorias" que hicieron la pasada campaña en la Copa de la Reina.

El Athletic llegará a Granada con la intención de lograr una victoria que le permita pasar de ronda y ganar ya lejos de casa, algo que no ha conseguido aún esta temporada en Liga, pues ha perdido todos los partidos que ha jugado a domicilio. Su entrenador, David Aznar, ha señalado que este partido contra el Granada Femenino lo afrontan "como una final, porque no hay otra forma, no hay una segunda oportunidad".