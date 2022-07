Se acabó el curso. Julio acaba de empezar. Esto son claros sinónimos de vacaciones de verano. Playa, montaña, rutas, cine... Hay miles de planes que pueden hacer los granadinos, pero también tienen que pensar dónde alojarse si se van lejos de sus casas.

Si Granada tiene una cosa buena -y tiene más de una, eso está claro- es que ofrece múltiples opciones a poca distancia: ciudad e historia en la capital; playa en la Costa Tropical; campo y mundo rural en La Alpujarra y las comarcas del norte y el Poniente; desierto en las zonas de Guadix; y, cómo no, Sierra Nevada, que aunque en esta época no haga honor a su nombre, no hace falta hacer comentarios de su majestuosidad.

Mientras que muchos de los veraneantes tienen casas propias en las zonas en las que pasan las vacaciones, otros se quedan en las de sus amigos y familiares. Los que no tienen tanta suerte y son los más organizados ya tienen claro dónde van a pasar las noches durante sus días de descanso. Hay donde elegir: hoteles, hostales o casas de alquiler, entre otros.

En estos casos, el hotel es la residencia preferida. Sobre todo, los hoteles de Granada esperan acoger a huéspedes que, en su mayoría, son extranjeros. Aun así, aunque es la opción preferida en general, también es la opción preferida en particular para las vacaciones en la playa, pues en la montaña se prefieren los apartamentos turísticos y camping.

Con respecto al balance esperado durante esta temporada estival, en la capital, se tienen unas expectativas de un 70% de ocupación en julio y aún más en agosto. Así lo explica Gregorio García, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada.

Por su parte, el turismo en la costa y en el mundo rural se encuentran a un nivel mucho más alto de ocupación, llegando al 80%. En estas zonas ha habido un gran aumento del número de veraneantes, no así en Granada capital. Los precios, según García, no han sufrido grandes cambios con respecto al año pasado, aunque los ciudadanos podrán encontrar una amplia horquilla de cifras, según lo que estén interesados en contratar. Es importante atender a todo a la hora de gestionar el alojamiento para no sufrir estafas en el periodo vacacional.

De hecho, ese nivel de ocupación ya se está notando. Almuñécar-La Herradura ha vivido un primer fin de semana de julio con gran ambiente en las playas y alta ocupación en restauración, chiringuitos y alojamientos. También el buen tiempo y el estado de la mar han favorecido las actividades náuticas y el buceo. La bandera verde ondeó este fin de semana en las playas sexitanas y junto a ellas las banderas azules y de Q de Calidad que ya se izaron este domingo en las principales playas.

En relación a las casas en propiedad de los veraneantes, el mercado de la vivienda vacacional ha experimentado un crecimiento significativo durante el último año, tanto en las zonas de costa como de interior, y se espera que continúe al alza durante este periodo estival. Hay varios motivos que justifican este auge. Entre ellos, el mayor interés en este tipo de inmuebles para uso propio, la reactivación del turismo, la condición de España como uno de los grandes focos de inversión extranjera o el hecho de que el mercado inmobiliario sea ahora mismo un interesante refugio de rentabilidad frente a la incertidumbre económica actual.

Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor número de casas en venta en zonas turísticas. En concreto, las provincias andaluzas con más viviendas son Almería y Málaga.

Destinos y paquetes de viajes

Curiosamente, los veraneantes no están muy interesados en contratar paquetes completos de viajes, sino que buscan sólo el alojamiento y luego continúan, por su cuenta, en la selección de restaurantes y actividades. Como explica el presidente de los hosteleros granadinos, la gente es amante de la cocina autóctona de cada sitio al que van, no suelen contratar la pensión en el mismo hotel, generalmente.

El destino más típico y preferido para los granadinos es la playa: Calahonda, Torrenueva, Castell de Ferro, Motril, Salobreña, Almuñécar o La Herradura son algunas de las costas a las que más ciudadanos iran a pasar sus vacaciones. Sobre todo, los más jóvenes. Por estadística, los menores de 39 años son los que más eligen el mar y la arena para disfrutar.