Granada dice adiós al verano con 1.700 desempleados más

Granada arranca el mes de octubre con una subida de 1.700 personas desempleadas, un 2'24% respecto al mes anterior y una cifra superior a la registrada en el mismo mes de 2022, cuando la cifra de desempleados se situó en los 1.051. El punto y final oficial a la temporada turística y la llegada del otoño ha hecho que el paro sufra un incremento por segundo mes consecutivo en la provincia, siendo el mayor número de personas que se han quedado sin empleo pertenecientes al sector servicios (1.463). En total, la provincia registra 77.671 personas en paro, según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos absolutos a nivel interanual el paro ha disminuido, siendo 5.237 personas menos las que se encuentran en situación de desempleo. Por sectores, además del ya mencionado sector servicios, se contabilizan 304 personas sin empleo anterior y 61 pertenecientes a la industria. El paso ha bajado en 89 personas en la construcción y en 33 en la agricultura. En lo que a la contratación se refiere, Granada ha realizado un total de 29.953 contratos, 5.883 menos respecto al mismo mes del año anterior cuando se realizaron 32.836 contratos. Continuando con la duración de los contratos realizados en el mes de septiembre, 15.378 fueron de carácter temporal, lo que supone el 57'05% del total. Además, se han formalizado 98.701 contratos indefinidos en Granada.

A nivel andaluz, el paro ha subido en 15.949 personas en el mes de septiembre y sitúa en 712.204 los desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM), lo que supone una subida del 2,29% respecto al mes anterior. Con estas cifras, Andalucía, que acumula ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo, es la comunidad con mayor incremento del paro en términos absolutos durante septiembre, seguida de Cataluña (3.440 parados) y Comunidad de Madrid (3.358), teniendo en cuenta que solo seis comunidades han registrado bajada en el desempleo durante este mes.

En términos interanuales, el paro ha bajado en 67.078 personas en el mes de septiembre en Andalucía, lo que representa una caída de 8,61% respecto al mismo mes del año anterior. En términos absolutos Andalucía lidera este apartado, siendo la región en la que más bajan los desempleados, que caen en todos los territorios. Por su parte, en términos absolutos a nivel interanual el paro ha disminuido en todas las provincias, liderado por Sevilla (-12.176), seguida de Cádiz (-11.827), Málaga (-9.703), Almería (-8.879), Huelva (-7.970), Jaén (-5.978), Granada (-5.308) y Córdoba (-5.237). El paro registrado entre los extranjeros ha subido en septiembre en Andalucía, con 723 desempleados más (+1,39%) respecto al mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 52.900 --de estos 16.655 de países comunitarios y 36.245 del resto--, con un descenso de 8.332 parados en el último año (-13,61%).

UGT: "Tendencia hacia la estabilización del mercado de trabajo granadino"

Luis Miguel Gutiérrez, secretario general de UGT Granada, valora negativamente el nuevo repunte del paro conocido este martes 3 de octubre, que hace que "1.700 familias granadinas más tengan que hacer frente una difícil situación económica, y a los efectos negativos que el ciclo inflacionista (sobre todo en la alimentación y vivienda) y el nuevo incremento de los tipos de interés está teniendo sobre el poder adquisitivo de la ciudadanía".

Por otra parte, señala que, aunque la contratación desciende, "es evidente que la calidad de los contratos firmados continúa al alza, poniendo en valor los efectos de la Reforma Laboral acordada en la legislatura pasada". A este respecto, el secretario general de UGT Granada observa "una cierta tendencia hacia la estabilización del mercado de trabajo granadino: los picos de contratación estacionales se están moderando con motivo del impulso dado a la contratación indefinida, con el fijo discontinuo como contrato dominante".

El representante de UGT lamenta que, "debido sobre todo al difícil contexto económico, estas mejores condiciones laborales no se acaben de trasladar a una mayor calidad de vida del conjunto de la clase trabajadora granadina, pues aún hay miles de personas trabajadoras que sufren los estragos de la precariedad y están en riesgo de pobreza, siendo la elevada parcialidad, sobre todo aquella de carácter involuntario, su principal causa". Gutiérrez insta a que cuanto antes, sigan aumentando los salarios en la provincia, "al menos en los mismos incrementos acordados en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)".

CCOO: "Evidencia de la debilidad del mercado laboral"

Para el secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, este nuevo aumento del desempleo evidencia la debilidad de nuestro mercado laboral, con una dependencia abrumadora del sector servicios. "Vemos como la provincia registra cifras récord de ocupación turística que no se traducen en creación de empleo" y por este motivo, Mesa (CCOO) hace un llamamiento “a la patronal para que apueste por la estabilidad de las personas trabajadoras así como a las administraciones para que inviertan en nuevas políticas de empleo que den un cambio de rumbo al modelo productivo tomando como referencia sectores de mayor valor añadido que no destruyen empleo cíclicamente. La extrema dependencia del sector turístico se hace patente en la estadística ya que, mientras los ingresos del sector aumentan éstos no se traducen en estabilidad en el empleo”.

Como ha recordado Mesa, “la degradación de las condiciones de trabajo colectivas es mala para las empresas y para las personas trabajadoras”. Y en este sentido, el líder provincial de CCOO pide a la patronal que apueste “por la estabilidad del empleo, la inversión productiva y la formación permanente”.

En cuando a la evolución del desempleo por sexos, el paro femenino sigue en escalada con 1.199 nuevas mujeres paradas este mes por 501 nuevos parados. "Como viene siendo habitual, la mujer sufre las consecuencias de la precariedad en mayor medida". Por último, el secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, ha considerado que “sería un error volver a las políticas de austericidio cuando se ha demostrado que la mejora de salarios y la estabilidad en el empleo conforman un mercado de trabajo mucho más sólido”.

CSIF liga la subida del paro en Granada a la fuerte estacionalidad y reivindica empleo de calidad en los servicios públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada ha lamentado la subida del paro en la provincia y ha reclamado un cambio en el rumbo del mercado de trabajo basado en el refuerzo de los servicios públicos y de los sectores ligados a la innovación.

La presidenta del sindicato CSIF en Granada, Victoria Eugenia Pineda, ha puesto el acento en “la necesidad de apostar por alternativas que pasen por la creación de empleo público de calidad que se consolide de forma estructural en los servicios públicos esenciales, como la Educación y la Sanidad, y el impulso de sectores estratégicos en el ámbito privado ligados a la innovación” como medidas para rebajar la cifra de paro de la provincia.

Asimismo, el sindicato alerta de que en la Administración Pública se destruyeron durante el mes de septiembre un total de 39.505 puestos de trabajo que, sumados a las 9.800 bajas registradas en el sector específico de Sanidad y Servicios Sociales, arroja una cifra de 49.303 empleos perdidos, según los datos de la Seguridad Social recabados por la Central Sindical.