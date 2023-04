CN Churriana, la mayor fábrica de talento granadino en natación

El CN Churriana ha saltado a la palestra en los últimos tiempos vinculado, sobre todo, a un nombre que ahora mismo está en boca de todos como es el de Carlos Garach. El jovencísimo nadador, al que nadie se aventura a ponerle techo, es el gran abanderado de una cantera inagotable de talento que tiene importantes nombres a tener en cuenta en próximos años, quizá menos sonados por la irrupción imparable del fenómeno Garach.

Javier Olmos, preparador del equipo júnior absoluto y responsable también del grupo jóvenes nadadores, conoce bien lo que viene por debajo de esa estela que en la actualidad marca Garach y sitúa en órbita nombres como los de Jorge García Pimentel, José Carlos Gallardo, Alba Vázquez, Carmen del Águila, Natalia Ayet, Alejandro Rodríguez o Raúl Zurita, entre otros. Todos ellos tienen un gran espejo en el que mirarse con la figura de Carlos Garach, a quien el entrenador ve en un futuro no muy lejano peleando "por una medalla olímpica". Por lo pronto ha sumado un hito más a sus espaldas y es un nuevo oro, en esta ocasión, en los 10 kilómetros del Campeonato nacional de Aguas Abiertas de Estados Unidos.

Impresionante Carlos Garach @carlosgarach_ conquista América 🇺🇸 al hacerse con la victoria en el 10K en el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas de Estados Unidos celebrado en Sarasota (Miami).

Enhorabuena!!! pic.twitter.com/ea2OJoXsCO — C. N. Churriana (@cnchurriana) April 21, 2023

El CN Churriana es una mina para la natación granadina que pule cada día a alrededor de "80 nadadores de Granada y del área metropolitana". Así lo sostiene Alejandro Rodríguez, presidente del CN Churriana, que está viendo cómo el club empieza a recoger los frutos al "esfuerzo y compromiso" de todos los que trabajan por el éxito del club. Habla de nadadores y de entrenadores sin olvidarse del papel que ejercen los padres tan fundamental como el de cualquiera de los anteriores. El Churriana encadena triunfos aún muy recientes como los cosechados en el Open de España por Alba Vázquez o Jorge García y José Carlos Gallardo en categoría júnior, unos que llenan de "orgullo" a su presidente y que refuerzan la filosofía y el camino de un club que cree en la natación y trata de sacarla adelante pese a lo limitado de "los recursos".

Carlos Garach, desde dentro

Como no podía ser de otra manera, es imposible analizar el talento granadino que se curte en el CN Churriana y no pensar inmediatamente en el nombre de Carlos Garach. El nadador de 18 años está batiendo todos los récords de precocidad, algo que no es ninguna sorpresa para los que le han visto crecer desde que llegara al Churriana procedente del CDU. Uno de ellos es precisamente Javier Olmos que lo tuvo como pupilo y detectó en él un talento especial desde pequeño: "Desde pequeño ya apuntaba muchísimas maneras y se veía que iba a tener un físico bastante agradecido, de hecho mide 1,95 metros". Para el que fue su entrenador, más allá de las cualidades deportivas, las claves del éxito de Garach están en la humildad y madurez que tiene pese a su aún corta edad, y hacer "todos los días entrenamientos excepcionales" es lo que le convierte en verdaderamente diferencial.

Carlos Garach va quemando etapas a gran velocidad y el CN Churriana, con su presidente a la cabeza, mira cada éxito del nadador granadino con "orgullo". El importante bagaje de Garach tanto en el mundo, en Europa como en España con tan sólo la mayoría de edad en su carnet de identidad invitan a soñar en grande. Por eso, aunque sin perder la prudencia, Alejandro Rodríguez cree que más pronto que tarde se le podrá ver "en grandes finales en las competiciones olímpicas peleando con los números unos de la natación mundial", para añadir que "el techo de Carlos será el que Carlos se ponga". Del mismo pensamiento es Javier Olmos que considera que el granadino "puede pelear por una medalla olímpica". El mejor "reflejo de los nadadores pequeños" lo tienen en casa.

Intranquilidad por el futuro de la natación

Esa hornada exitosa que abandera Carlos Garach y siguen los Jorge García Pimentel, José Carlos Gallardo, Alba Vázquez, Carmen del Águila, Natalia Ayet, Alejandro Rodríguez o Raúl Zurita y, en definitiva, el trabajo de cantera premia todo un esfuerzo que va más allá del CN Churriana como club. La natación, y así lo lamentan presidente y entrenador, no cuenta con el "tirón" de deportes como el fútbol y el baloncesto y como reconocen "cuesta trabajo sacar niños adelante", pese al apoyo que reciben de instituciones -como el Ayuntamiento de Churriana de la Vega en este caso- o Federaciones o directamente "atraer a los pequeños al agua". Para ello, Javier Olmos cree que es necesario un mejor aprovechamiento de los recursos, unificar un plan de acción para potenciar la natación desde fases tempranas que empiece por una "labor docente" desde los colegios. El talento no se puede quedar en casa y el Churriana como mina de talento de la natación granadina sigue luchando por descubrirlo.