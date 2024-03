Comienza la primavera en Granada: Los Italianos abre sus puertas

Granada sabe que llega la primavera cuando la heladería más mítica de la ciudad abre sus puertas, Los Italianos comienza de nuevo la temporada. Para cualquier granadino esta noticia es una buena noticia. Desde este viernes ya pueden disfrutar de los helados considerados "los mejores de Granada", y, es que, la historia y tradición de este emblemático lugar ya forma parte del itinerario imprescindible de turistas y visitantes.

Las cálidas temperaturas de los últimos días unidas a la tradición más hegemónica de la capital, han propiciado la llegada del momento más esperado por todos los granadinos, la apertura de Los Italianos. Eran cerca de las 12:00 horas y el bullicio de gente se empezaba a notar, los primeros granadinos formaban la cola con la esperanza de degustar el primer helado de la temporada. En el interior, los últimos preparativos y algunos nervios antes de abrir la puerta al sabor del verano en plena Gran Vía. El levantamiento de la persiana ha llegado 30 minutos más tarde de lo que nos tenían acostumbrados, entre vítores y caras de ilusión, se daba la bienvenida a la primavera granadina.

Los primeros clientes abrieron la veda y un goteo que ya no cesará hasta que el otoño aceche de nuevo. "Venir a Los Italianos es una tradición que hemos heredado de padres a hijos, hoy es el comienzo de los meses que nos vienen por delante, del esplendor de Granada, y esa ilusión de comerse ese primer helado ya se ha hecho realidad", destaca el primer granadino en tener su helado. Para este vecino, "la tarta de chocolate no puede faltar". En sus más de 88 años de historia, Los Italianos se ha mantenido firme en cuanto a sus sabores, destacando la famosa 'Cassata' o la tradicional 'Stracciatella' granadina. Preguntando a más granadinos, no dudan en afirmar que "no hay sabor más auténtico que el que esta heladería ofrece a sus fieles".

"Esto ya es una tradición, cuando abren Los Italianos, se sale en bicicleta, y se tiene que tomar uno un helado para recuperar energía", señala un ciclista que se llevaba una bolsa cargada de tarrinas de helado. Como este hombre, han pasado al menos una veintena de personas en los primeros minutos de apertura, llevándose consigo tarrinas XXL, capiruchos, barquillos y otras delicatesen que ofrecen en la carta. Para muchos de los fieles el éxito de esta familia de heladeros es su "amabilidad y predisposición" con la que tratan al cliente. "Ha sido una jornada extraordinaria, ha sido el día bueno, luz, sol y la gente de Granada pues como siempre espectacular", destaca una de la camareras de Los Italianos que lleva 14 temporadas abriendo y cerrando este mítico negocio del centro granadino.

La historia que hay detrás de esta familia de heladeros ha obtenido el reconocimiento y varios premios de diversas instituciones y espacios gastronómicos. En la puerta de atrás nos encontramos a Valentina, la 'abuela' de Los Italianos, sentada en su andador comiéndose su capirucho favorito "yo no salgo de la nata y el chocolate", reconoce. Rodeada de familiares, Valentina nos ha reconocido que es una historia muy conocida pero que tampoco tiene mucho más que contar. Para Valentina es un trabajo muy bonito, pero muy sacrificado, "es un ramo de rosas con muchas espinas". Actualmente, el negocio es regentado por sus cuatro hijos y su hermana pequeña, a los que también se suman para ayudar algunos de sus nietos.

"Hoy se inaugura la temporada 88, es muy bonito venir y ver la gran acogida de la gente", nos cuenta Valentina fuera de cámaras. Hemos indagado para conocer el secreto de los helados más famosos de la capital, pero Valentina no nos ha querido revelar el ingrediente estrella, "a cada uno le gusta una cosa diferente, nosotros hacemos lo de siempre, lo que hacía mi padre, el verdadero italiano".

La heladería Los Italianos cumple este 2024, 88 años de servicio ininterrumpido preparando helados y otros productos a los granadinos. Con la llegada del otoño, ya dentro del mes de octubre, el establecimiento cierra sus puertas y no vuelve a abrir hasta aproximarse el Día del Padre, allá por el mes de marzo. En ese tiempo, se cambia el torno de la entrada por una Castañera que augura la llegada del invierno a Granada.