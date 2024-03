No hubo partido del Granada la semana pasada, por lo que las palabras de su entrenador, Alexander Medina, en la que iba a ser la rueda de prensa previa a su enfrentamiento contra el Valencia todavía resuenan. "El equipo se acostumbró a estar aquí abajo y en las últimas fechas podemos tener más resiliencia que otros que no lo estuvieron", sostuvo. Una capacidad de adaptación a una situación adversa que este domingo (14:00 horas) será sometida a prueba en La Cerámica. Hasta allí viaja el conjunto rojiblanco más lejos que nunca del corte de la permanencia, a diez puntos a la hora del inicio del encuentro. Si no puntúa, quedará prácticamente desahuciado, aunque con un duelo menos, encomendado a un milagro de los que, a veces, suceden en el fútbol. Espera el Villarreal, que, sin tirar cohetes, atraviesa su mejor momento del curso.

El Granada juega ya lo que resta de campaña a todo o nada. El minúsculo margen del que dispone se lo otorgan sus rivales directos, empeñados en mantener con vida a todo el mundo hasta el final, aunque el Celta ha espabilado y parece desmarcarse. Tumbó este viernes al Almería para engrosar su colchón y presionar al Mallorca, aunque sigue marcando el corte con 24 puntos. El Cádiz, que es de los tres de abajo el que ve más cerca el umbral, está a dos triunfos de asomar la cabeza; el cuadro rojiblanco, a más de tres. A los del Cacique Medina les da error cualquier cuenta que no empiece cuanto antes a sumar victorias, contexto de extrema urgencia para un plantel que en toda la temporada tan solo ha ganado dos veces. Lograr la tercera frente al Villarreal, al menos, estiraría la fe granadinista. Quién sabe si no propiciaría una reacción sobrenatural.

El ‘submarino amarillo’, que esta semana disputará además la ida de los octavos de final de la Europa League, persigue salir a flote y parece haber encontrado finalmente el buen camino. No pierde desde enero y en la última jornada ganó con contundencia en casa de la Real Sociedad, con un doblete de Santi Comesaña que completó Sorloth. En su estadio, sin embargo, flaquea, aunque Marcelino espera "darle una alegría a la afición" groguet. El técnico sostuvo en su comparecencia previa que sus pupilos permanecen "tranquilos y con confianza", además de resaltar el potencial goleador de su plantilla. Advirtió, no obstante, de que, a su modo de ver, jugar a las 14:00 horas "iguala a los equipos", por lo que se mantiene alerta ante la visita del Granada.

El conjunto amarillo afronta el duelo sin Raúl Albiol, Juan Foyth, Pedraza, Denis Suárez, Ramón Terrats ni Yeremy Pino, lesionados, a quienes se une el sancionado Jorge Cuenca. Sí dispondrá de Gerard Moreno y Sorloth, sus principales amenazas, que apuntan al once después de que Marcelino descartara hacer rotaciones pese a la proximidad de su encuentro contra el Olympique de Marsella. Ambos suman once dianas entre todas las competiciones e hicieron un destrozo en Los Cármenes. La principal duda del Villarreal emerge en el centro de la zaga, obligado el técnico a renovar la línea ante las bajas. Sí se antoja más clara la medular, con Parejo y Comesaña a los mandos, flanqueados por los jóvenes Álex Baena e Ilias Akhomach.

En aquel partido de la primera vuelta todavía no se sentó en el banquillo el Cacique Medina, que ahora busca la proeza, si bien todavía no ha logrado mejorar demasiado los números de su predecesor. A su equipo se le escapó una oportunidad excelente de aferrarse a Primera División con un tétrico empate ante el Almería. De ese choque salió sancionado Gumbau, que, al no disputarse el Granada-Valencia la pasada semana, cumplirá sanción este domingo. Regresa, en cambio, Bruno Méndez, aunque el técnico charrúa, disuasorio, no aclaró si entrará en la alineación o tan solo en la lista. De estar en plenas condiciones, se antoja titular, habría que ver si con Ignasi Miquel, que cumplió ciclo en el último duelo de los rojiblancos, o con Piatkowski. Solo en una ocasión ha podido elegir entre los tres para formar el centro de su defensa, contra Las Palmas, y se decantó por el polaco.

También hay alguna incógnita por despejar de ahí en adelante. La ausencia de Gumbau resta opciones a una modificación del centro del campo, si bien la temprana sustitución de Gonzalo Villar en el último encuentro le da papeletas para salir del esquema. Sí se adivina el regreso al once de Lucas Boyé, agitador en Los Cármenes. Su incursión puede dejar fuera al mediocentro murciano, lo que mantendría a Melendo en el terreno de juego, aunque el mediapunta catalán es otro candidato a quedarse en el banquillo. Lo que parece menos probable es que Uzuni, máximo goleador rojiblanco, salga de la alineación, mientras que Pellistri, en principio, sería inamovible. Son los nazaríes que en este momento parecen más afilados.

De lo que suceda en La Cerámica dependerán en buena medida las pocas opciones de permanencia que le quedan al Granada. Si gana, sigue en la partida a siete puntos del corte de la salvación; si pierde o empata, deberá rezar.

Alineaciones probables:

Villarreal CF: Jörgensen; Yerson Mosquera, Aïssa Mandi, Eric Bailly, Alberto Moreno; Ilias Akhomach, Parejo, Santi Comesaña, Álex Baena; Guedes y Gerard Moreno.

Granada CF: Augusto Batalla; Ricard, Bruno Méndez, Piatkowski, Carlos Neva; Martin Hongla, Sergio Ruiz; Pellistri, Melendo, Myrto Uzuni; y Lucas Boyé.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana, del comité canario.