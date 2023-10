Bryan Zaragoza fue premiado como mejor jugador del partido de este lunes entre el Granada y el Villarreal, aunque no por ello se marchó satisfecho. "No me voy contento porque hemos perdido", expuso el extremo rojiblanco, que analizó la derrota de su equipo ante las cámaras de DAZN.

"No es la primera vez que nos pasa", ha lamentado, cuestionado sobre los tres goles que ha encajado el Granada en apenas 10 minutos, tras lo que ha puesto énfasis en la capacidad de reacción de los nazaríes. "Mi equipo siempre da la cara. Se ha repuesto otra vez de un 3-0. Hemos remado y hemos intentado ganar el partido. Este es mi equipo, confío en él y voy con él hasta la muerte", ha subrayado.

En este sentido, ha afirmado que esa respuesta del cuadro rojiblanco es en sí "un mensaje para la afición". "Que sigan confiando, que lo vamos a sacar adelante", ha subrayado.

"Trabajo para ser el MVP. Quiero ser siempre el mejor", ha exteriorizado el joven futbolista del Granada, si bien ha insistido en que no se marcha "contento con el trabajo" del equipo.