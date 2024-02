Entre ver al Granada en Segunda División y conservar la esperanza mientras las matemáticas otorguen opciones de permanencia, Alexander Medina escoge mirar el lado positivo. "Una de las situaciones positivas, que no hay muchas para resaltar, es que el equipo se acostumbró a estar aquí y en las últimas fechas podemos tener más resiliencia que otros grupos que no lo estuvieron", ha sostenido en su rueda de prensa previa al partido del Valencia el charrúa, que ha rescatado como argumento el último descenso nazarí. "No estuvo en casi todo el curso ahí abajo", ha apuntado, convencido de que "cuando se acerque el final, puede ser un punto a favor". "Tenemos que hacer un partido completo mañana y lógicamente ganar", ha señalado finalmente.

El Cacique Medina tan solo cuenta con la baja confirmada de Gumbau, sancionado al cumplir ciclo de amonestaciones. Permanece pendiente, no obstante, de la evolución de Bruno Méndez. "Ha intensificado su entrenamiento. Veremos a partir del último entrenamiento de hoy si puede entrar dentro de la convocatoria y si puede jugar. Hablaremos con la sanidad y con el jugador, que había sufrido una distensión. Queremos que esté pleno y con confianza para el partido de mañana", ha apuntado el técnico uruguayo. Se une en el apartado de dudas Antonio Puertas, que no salió a entrenar con sus compañeros. El entrenador rojiblanco ha comenzado su intervención con un mensaje dirigido a Valencia. "Quiero solidarizarme y mandar un mensaje de apoyo para las familias de las víctimas por ese accidente tan importante que sufrieron, mandar un apoyo y un saludo muy grande", ha expresado.

En lo que respecta a la tesitura granadinista, el entrenador ha asegurado que del descenso "se sale con juego, personalidad, ganas y recursos, tratando de tener más regularidad en todos los partidos". "Creo que más que nada, nos está faltando eficacia, en la portería rival y en nuestra portería. Nos llegan menos y convierten. Nosotros llegamos más que el rival y no convertimos. Ahí está la cuestión más importante", ha ahondado el charrúa, quien considera que "ahí se puede definir si tuviste méritos o no para ganar un partido". "La eficacia en ambas porterías ha sido la clave de no conseguir algunas victorias o algún empate en alguna derrota que tuvimos", ha alargado.

"Vamos a encontrar un equipo muy joven, la segunda plantilla más joven de LaLiga, con mucha energía e intensidad. Tiene buenos jugadores y tienen calidad. Nosotros también tenemos que pensar más en nosotros, en tratar de lograr tener una mayor regularidad en el partido, más allá de lo que ocurra en el partido. Seguir un plan y no perder la calma", ha descrito el Cacique Medina al Valencia. "Planificamos mucho la semana, sobre todo en la parte ofensiva y con la intensidad que tenemos que tener para jugar este partido porque es un equipo con mucha energía. Tenemos que tener calma para manejar las situaciones de partido", ha profundizado. En esta línea, cuestionado sobre la gestión de la ansiedad que, a su modo de ver, pesó al Granada contra el Almería, el preparador ha afirmado que es un aspecto que se trabaja "con tranquilidad y mostrándole -a los jugadores- los buenos pasajes que tuvieron en los distintos partidos más allá del resultado momentáneo, creyendo en la planificación".

"El otro día, sobre todo en el primer tiempo y postgol, no pudimos seguir sosteniendo lo que habíamos trabajado. En el segundo, se revirtió totalmente la situación. Repitiendo, automatizando, mostrándole vídeo, charlas individuales, colectivas… Se trabajó mucho durante la semana en diferentes aspectos. En el psicológico, pero sobre todo en el campo", ha proseguido el uruguayo, a quien "le gustó mucho el inicio del segundo tiempo el otro día". "Íbamos con el mismo resultado, pero con otra actitud", ha resaltado, tras señalar que es necesario "disfrutar" del choque ante el Valencia. "Cuando disfrutas y haces las cosas con naturalidad, las cosas salen mejor. Ganando, también tenemos que ir a ganar en otros campos. Tenemos que hacerlo sin duda, por la tabla de posiciones. Debemos entrar al partido con determinación, personalidad y juego. Mover la pelota, presionar, ser intenso, atacar, defender… Hacer un fútbol completo de lo que por momentos tuvo este equipo", ha zanjado.

Está por ver el sistema con el que afronta el compromiso y si Gonzalo Villar, a quien sustituyó antes del descanso contra el Almería, entra en el once. "Defendía por banda pero salía como pivote, en la salida 3-2. El equipo tampoco se posicionó bien en el último partido y el perjudicado fue el equipo, no solo Gonzalo. Con el Atlético de Madrid hizo el mismo trabajo y funcionó bien. Cuando una de las piezas no se encaja bien, no se juega de igual manera. Al tener algunos desajustes, sobre todo en el posicionamiento de salida, no nos encontramos cómodos", ha abundado sobre el reemplazo temprano del murciano, para más tarde subrayar la importancia del apoyo de la hinchada. "En el recibimiento, la afición, cada vez que nosotros jugamos de local, nos hace sentir el apoyo desde que llega el bus. Es de los momentos más agradables que pueden tener los futbolistas o nosotros, parte del cuerpo técnico de vivir esa situación. Somos unos privilegiados de poder compartir con nuestra afición esos momentos", ha mantenido.