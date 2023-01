Paco López: "Nos han faltado muchísimas cosas para hacer un partido completo"

El entrenador del Granada, Paco López, no ha expresado demasiada alegría después de que su equipo venciera al Ibiza este sábado. "No ha faltado tener control en el juego, fluidez, atrevimiento… Nos han faltado muchísimas cosas para hacer un partido completo", ha lamentado, aun así satisfecho por el triunfo. "Doy mucho mérito al rival. Es un equipo que, aunque parezca en la clasificación que pueda estar sentenciado, no lo vemos así. Hoy lo han vuelto a demostrar", ha argumentado, para concluir que se se marcha "contento por la victoria, pero no tanto con el juego, que podía haber sido mucho mejor".

"Hemos hecho una primera parte como esperábamos dentro del plan, sin estar fluidos desde el inicio", ha analizado el técnico valenciano, quien considera que sus pupilos han "generado suficientes llegadas para llegar al descanso, incluso, con más ventaja en el marcador". Tras el intermedio, el Ibiza "se ha ido arriba". "No tenía otra. Nos ha apretado más alto y nos ha dificultado muchísimo la salida", ha relatado Paco López, quien ha incidido en que los nazaríes sabían "que no iba a ser nada fácil".

Cuestionado sobre Bryan Zaragoza, protagonista del encuentro con un golazo que ha asegurado los puntos para el Granada, el entrenador rojiblanco ha reconocido que el malagueño ha "dado tranquilidad" al conjunto nazarí "en los momentos de dificultad de la segunda parte". En este sentido, acerca del momento en el que ha agotado sus sustituciones, ha asegurado que el equipo necesitaba "frescura, gente nueva". "La idea era hacer el segundo, como así ha sido. Hemos sacado a gente, sobre todo, ofensiva, para que nos diera un ritmo mayor con balón y control", ha expuesto.

Para conformar su once inicial, ha estado condicionado por algunos futbolistas que han pasado "un proceso gripal durante la semana", entre quienes se encuentran Callejón y Petrovic. La ausencia de Ricard, sin embargo, se ha debido a "una decisión técnica". "Tenemos dos buenos laterales derechos, en este caso de carriles. De lo que se trata aquí es de que haya competencia en todos los puestos y se lo tengan que ganar en los entrenamientos y en los partidos", ha hecho hincapié a este respecto.

Se ha decantado por una zaga con tres centrales, según ha explicado, porque el equipo se encuentra "sin mediocentros específicos". "Hemos incrustado a Melendo con Yann (Bodiger), que también viene de lesión. Queríamos tener un buen inicio de pelota, con tres jugadores que nos dieran fluidez desde el inicio. Sabemos que el Ibiza juega con un 4-4-2 claro que aprieta y no queríamos atrancarnos ahí", ha justificado, antes de agregar que también pretendía protegerse de los balones a la espalda. "El plan ha salido, es lo que entendíamos que era lo mejor", ha zanjado.

Por último, tras esquivar ofrecer declaraciones sobre el mercado de fichajes, Paco López ha restado importancia al gol en acción de estrategia de Víctor Díaz, el primero de esta forma en lo que va de temporada. "Tratamos de hacer daño a balón parado y no nos lo hagan. Creo que en los últimos partidos ya hemos estado cerca de hacerlo. Hoy ha venido", ha valorado.

Lucas Alcaraz

Lucas Alcaraz, de vuelta al estadio al que hasta que se incorporó con el Ibiza había acudido como aficionado en este curso, ha defendido que el Ibiza "ha generado más que suficientes ocasiones para haber empatado". "En los primeros 30 o 35 minutos de la segunda parte, creo que se masticaba el gol del empate. El propio estadio y el rival estaban presagiando que se iba a empatar. Hemos tenido una ocasión de Bogusz, otra de Cristian, otra de Nolito… Hemos fallado en no conseguir rematar lo que el equipo ha producido. Yo estoy contento con los jugadores", ha exteriorizado el entrenador granadino, quien ha expuesto que su equipo "ha ido apretando cada vez más arriba, ha ido recuperando, ha ido generando".

"Creo que hemos hecho méritos, como mínimo, para haber empatado el partido", ha insistido, antes de reconocer que lo que le da "coraje es no igualar con todo el esfuerzo que ha hecho el equipo, con todo el derroche". "Hemos hecho lo difícil. Lo fácil hubiera sido empatar, que creo que es lo que el equipo ha merecido", ha apostillado.