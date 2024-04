Theo Corbeanu fue titular en la última jornada por primera vez en un Granada en el que solo tres fichajes invernales se han asentado entre los habituales. Son Augusto Batalla, Bruno Méndez y Facundo Pellistri, en el once desde que aterrizaron en el conjunto rojiblanco tanto para Alexander Medina como, ahora, para José Ramón Sandoval. Las otras seis incorporaciones que el club nazarí realizó en enero, incluido el canadiense, apenas han aparecido en las alineaciones. Tampoco Matías Arezo, de quien se esperaba un paso al frente como granadinista tras su préstamo a Peñarol.

Batalla lo ha jugado todo desde que fue inscrito como arquero rojiblanco, sobre la bocina para llegar al encuentro frente al Cádiz. Bruno Méndez se ha perdido un par de partidos por lesión y fue suplente en Villarreal, precisamente al regresar de la enfermería, mientras que en los nueve restantes ha sido titular. Pellistri, incorporado en la recta final del mercado, entró directamente en el once y solo ha salido en el debut de Sandoval, en Cádiz, con lo que son siete las titularidades en su casillero. De ellos, tan solo el defensa pertenece al Granada, firmado hasta 2027. El guardameta está cedido con una opción de compra a ejecutar en caso de permanencia, mientras que el extremo actúa bajo un préstamo simple.

El resto de incorporaciones, en cambio, no ha tenido continuidad en el juego ni en el rendimiento. Kamil Piatkowski, cedido con opción de compra, apuntaba a incrustarse en el centro de la zaga junto a Bruno Méndez y desplazar a Ignasi Miquel, sobre todo tras un sobrio estreno en el Benito Villamarín. Sin embargo, sus actuaciones posteriores le fueron poco a poco relegando a un segundo plano. Expulsado muy pronto contra Las Palmas, mantuvo su sitio en el once frente al Almería y en la goleada que el conjunto rojiblanco encajó en La Cerámica. Este último choque le costó el banquillazo ante la Real Sociedad, pero volvió al once en Son Moix. Desde entonces, no ha vuelto a tener minutos.

Algo similar le sucedió a Martin Hongla, por quien el club sí desembolsó 2,5 millones de euros para que firmara también hasta 2027. Ingresó en la alineación del Cacique Medina en el segundo partido de su nueva etapa en Granada y mantuvo el hueco durante cuatro jornadas consecutivas. Damnificado contra el Villarreal, jugó como refresco en los dos encuentros posteriores, señalado por el técnico charrúa tras la derrota frente a la Real Sociedad, y volvió al once en el estreno de Sandoval. Sin embargo, fue reemplazado al descanso y no jugó este jueves en Los Cármenes. Tampoco Faitout Maouassa, que recaló a préstamo y no compite desde el compromiso frente al Almería. Apenas suma cuatro partidos, únicamente titular en Barcelona por la lesión de Carlos Neva en el calentamiento.

Los dos últimos en llegar, Kamil Józwiak y Theo Corbeanu, tampoco han gozado de regularidad. El polaco, con contrato hasta 2025, dio refresco en los tramos finales de sus tres primeros encuentros y se coló en la alineación contra la Real Sociedad. Permaneció en el esquema de Alexander Medina en Son Moix, pero se cayó con Sandoval. Frente al Valencia, jugó la última media hora, precisamente tras reemplazar al canadiense. Este último, que fichó también en propiedad, ha ido alternando minutos finales con la inactividad. Marcó en Villarreal para la honra rojiblanca y se estrenó este jueves de inicio. Quien todavía no ha debutado es Marc Martínez, cuya llegada procedente del Cartagena propició la marcha de André Ferreira. La continuidad de Batalla lo ha mantenido en el banquillo, aunque hasta ahora por delante de Raúl Fernández.

Matías Arezo, sin los goles de Uruguay

Matías Arezo no fue un fichaje propiamente dicho, pero sí una incorporación invernal tras permanecer cedido un año en Peñarol. Al charrúa se le cayeron los goles en el conjunto uruguayo, lo que elevó las expectativas en torno a su regreso, respaldado además por el Cacique Medina. Sin embargo, su contribución al equipo desde entonces se limita a poco más que un gol anulado por un fuera de juego milimétrico en el Benito Villamarín. Lleva nueve partidos, tan solo dos desde el inicio, todavía sin estrenarse en este curso. Con su compatriota al mando ya se quedó sin jugar ante Almería y Villarreal, mientras que Sandoval le dejó en el banco contra el Cádiz, aunque sí le otorgó los últimos minutos del último encuentro. Dispuso de una ocasión franca, pero mandó el balón a las nubes.

Su caso es uno de los que compromete su convocatoria internacional en las próximas citas internacionales. Ausente en las últimas listas de Uruguay, el rendimiento que ha ofrecido y la irregularidad competitiva complica su presencia en la Copa América, mientras que sus compatriotas Bruno Méndez y Pellistri sí opositan a competir en ella. En Polonia, permanecen pendientes de Piatkowski y Józwiak, que, dado su rol en el Granada, también tienen difícil ser seleccionados para la Euro 2024.