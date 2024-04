Pepe Macanás (Los Ramos, 1953) cambió por completo cuando Santiago Bernabéu, que veraneaba en Santa Pola, se acercó a Murcia para verle jugar. Tenía 18 años y volaba por la banda izquierda, lo que encandiló al mítico presidente madridista, que vio en él al sustituto del mismísimo Gento. Su corazón se tiñó de blanco para siempre, pero el fútbol todavía le deparaba otro giro crucial. En 1982 recaló en el Granada, sin saber que se enamoraría de la ciudad, de su gente y del club, del que, tras ser consejero, es ahora representante institucional. "Vine para nueve meses y dentro de cuatro cumpliré 40 años aquí", ríe, ya con una familia enraizada a los pies de la Alhambra y el alma rayada en rojiblanco. El relato del sueño de un niño que quería alcanzar la cima y de dos pasiones que conviven, que ahora plasma el escritor Juan Manuel Fernández Torres en un libro que, insiste el emblema nazarí, "es muy personal".

"¡No me ha dejado leerlo todavía!", sonríe Macanás, que acusa con gracia al autor. La obra, que será presentada el próximo sábado, recoge los dos sentimientos que el fútbol ha inoculado en el murciano desde el propio título, ‘Corazón blanco, alma rojiblanca’. "Se trata un poco de mi vida deportiva. Parte de mi vida deportiva y, luego, incluye los valores humanos y normales de un futbolista que, desde niño, quiere llegar a la cima de lo que se propusiera a nivel deportivo", lanza una sinopsis a vuelapluma e insiste: "No es una biografía. Salen muchas fotos. Es un poco más humano, en general".

Aborda desde un plano íntimo una trayectoria que, como le dijo Juan Manuel Fernández al comenzar a llenar las páginas, da para "ocho o nueve libros". "He vestido cinco camisas, pero esas dos…", se entusiasma Macanás mientras revolotean los recuerdos. Comenzó a jugar al fútbol en el Murcia, desde donde saltó al Real Madrid, pasó por el Hércules e, incluso, regresó al histórico club de su tierra antes de enrolarse en el Granada. Intercaló una breve etapa en el Orihuela, pero colgó las botas como nazarí. "Terminé mi carrera en el club que me dio todo. Esta afición, la rojiblanca, me ha dado todo y nunca lo podré olvidar", incide.

El exjugador derrama este granadinismo sobre las más de 180 páginas del libro, tinta inagotable para Juan Manuel Fernández. Les une un vínculo casi familiar, de ahí que la confianza haya sido plena, incluso sin haber podido hojear la obra todavía. "Siempre digo que tengo cuatro hermanos y él es el quinto. Me comentó la posibilidad y le dije ‘adelante, hermano. Vamos a ver cómo sale’", resuelve Macanás. "Surgió en una comida. Estuvimos almorzando y le planteé la idea de hacer un libro, pero no una autobiografía, sino uno que contara anécdotas de su vida privada, personal, su trayectoria deportiva e, incluso, que me manifestara todos los valores que ha recibido desde su pueblo, Los Ramos, cuando era un niño, hasta que colgó las botas", ahonda el autor, quien considera que el resultado es "un manual o una guía de valores para los futuros futbolistas".

Fotografías y cartas

En el desarrollo, un sinfín de historias, imágenes que hasta ahora no se habían publicado y cartas de Diego Martínez, Aitor Karanka, Iván Zamorano, Lucas Alcaraz o María José Rienda, entre otros. "Entre ellas, fotografías de Santiago Bernabéu dedicadas a él personalmente, con José Antonio Camacho, Vicente Del Bosque, Juanito… El contrato primero con el Real Madrid se expone públicamente también. Como novedad, Pepe Macanás realiza un escrito dedicado a la historia y la afición del Granada", precisa Juan Manuel Fernández, que se contiene para no desvelar demasiado. "Conoceremos en profundidad todavía más cómo es", apostilla el escritor, que comparte con el representante institucional nazarí su sentimiento rojiblanco. "Es el socio número ocho del club. Desde que nació también lo hizo su padre abonado. Tiene los mismos valores que tengo yo", apunta el exjugador.

"Significa mucho trabajo a nivel personal. Con que lo lea solamente una persona, para mí, ya me vale", se conforma Macanás, para quien este libro ha supuesto una vía a través de la que plasmar su cariño por los dos grandes clubes de su vida. "Yo me ponía la camiseta del Madrid y luego vine al Granada. Pesaba lo mismo. Me pesaba lo mismo jugar en el Bernabéu que en el antiguo Los Cármenes", exterioriza. Por ello ahora, con el conjunto rojiblanco en crisis, lo está pasando "muy mal". "Sufro mucho por esta camisa. También por los jugadores, los entrenadores y la junta directiva. Las cosas no salen como uno esperaba al principio de la temporada", lamenta. Además, una operación que todavía le mantiene de baja le ha alejado del día a día de la entidad recientemente. "No puedo asistir a los actos. me hubiera gustado, porque en estos momentos es cuando tenemos que estar unidos. Todos los días que puedo subo a la Ciudad Deportiva, estoy animando a los jugadores, que no deben desfallecer".

Aun con ello, ni se le ocurre despegarse del club rojiblanco. "El Granada es mi amor, mi cariño y mi vida", alega, convencido de que "en los malos momentos es cuando tienes que estar ahí". "Si bajamos a Segunda, tendremos que recomponernos y volver otra vez. Siempre he dicho que el equipo, su ciudad, la gente y los aficionados son de Primera. Lo diré siempre y lo volveré a decir. Me moriré con ese lema", defiende con orgullo. Y no hay quien le mueva del lugar en el que ha hecho su vida. "Le he dicho a mi mujer que no me saque nunca. De aquí, ya para arriba. Aquí terminamos".